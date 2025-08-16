יום שלישי, 19.08.2025 שעה 09:30
כדורסל עולמי  >> יורובאסקט
יורובאסקט 25-26
00-00צ'כיה1
00-00פורטוגל2
00-00לטביה3
00-00טורקיה4
00-00שבדיה5
00-00פינלנד6
00-00מונטנגרו7
00-00גרמניה8
00-00אנגליה9
00-00ליטא10
00-00סרביה11
00-00אסטוניה12
00-00גאורגיה13
00-00ספרד 14
00-00בלגיה15
00-00צרפת16
00-00יוון17
00-00איטליה 18
00-00סלובניה19
00-00פולין20
00-00בוסניה21
00-00קפריסין22
00-00ישראל23
00-00איסלנד24

חוסר מזל? גבוה צרפתי נוסף בספק ליורובאסקט

האפשרויות של הטריקולור בעמדות הפנים ממשיכות להצטמצם, כאשר גם וינסנט פורייה סובל מרגישות בברך, ועשוי להותיר את אלכס סר כסנטר הטבעי היחיד בסגל

|
וינסנט פורייה במדי נבחרת צרפת (IMAGO)
וינסנט פורייה במדי נבחרת צרפת (IMAGO)

הגודל של נבחרת צרפת ממשיך להצטמצם לקראת פתיחת טורניר היורובאסקט (27.08), כאשר נודע כי גם וינסנט פורייה- הסנטר אשר משחק באנדולו אפס הטורקית, סובל מרגישות בברך מאז משחק ההכנה נגד ספרד, ועשוי להותיר את הטריקולור בסיטואציה בעייתית בה הסנטר הטבעי היחיד בסגל הנו אלכס סר הצעיר. 

במהלך הקיץ הודיעו בזה אחר זה הסנטרים המובילים של היריבה בבית של נבחרת ישראל על היעדרותם. הראשון לעשות כן היה רודי גובר, שנמצא בעומס אחרי עונות ארוכות ב-NBA יחד עם ההשתתפות באולימפיאדת פאריס בקיץ 2024. אחריו הודיע ויקטור וומבאניאמה שלא ייקח לק בשל ההתאוששות מהסרת כריש הדם מכתפו, ויתמקד בהכנות לקראת העונה הבאה עם סן אנטוניו ספרס.

בנוסף אליהם גם מתיאס לסור עדיין מתאושש מהפציעה הקשה שספג במהלך עונת היורוליג בפנאתינייקוס, וכעת אם אכן יאומתו החששות באשר לפורייה, יצטרך המאמן פרדריק פוטו לאלתר עם חמישיות בלתי צפויות. מנגד ישראל ושאר קבוצות בית ד’ בטורניר ינסו לנצל את חולשתם של הצרפתים מתחת לסל.

פרדריק פוטו (IMAGO)פרדריק פוטו (IMAGO)
