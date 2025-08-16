חוסר מזל? גבוה צרפתי נוסף בספק ליורובאסקט

הגודל של נבחרת צרפת ממשיך להצטמצם לקראת פתיחת טורניר היורובאסקט (27.08), כאשר נודע כי גם וינסנט פורייה- הסנטר אשר משחק באנדולו אפס הטורקית, סובל מרגישות בברך מאז משחק ההכנה נגד ספרד, ועשוי להותיר את הטריקולור בסיטואציה בעייתית בה הסנטר הטבעי היחיד בסגל הנו אלכס סר הצעיר.

במהלך הקיץ הודיעו בזה אחר זה הסנטרים המובילים של היריבה בבית של נבחרת ישראל על היעדרותם. הראשון לעשות כן היה רודי גובר, שנמצא בעומס אחרי עונות ארוכות ב-NBA יחד עם ההשתתפות באולימפיאדת פאריס בקיץ 2024. אחריו הודיע ויקטור וומבאניאמה שלא ייקח לק בשל ההתאוששות מהסרת כריש הדם מכתפו, ויתמקד בהכנות לקראת העונה הבאה עם סן אנטוניו ספרס.

בנוסף אליהם גם מתיאס לסור עדיין מתאושש מהפציעה הקשה שספג במהלך עונת היורוליג בפנאתינייקוס, וכעת אם אכן יאומתו החששות באשר לפורייה, יצטרך המאמן פרדריק פוטו לאלתר עם חמישיות בלתי צפויות. מנגד ישראל ושאר קבוצות בית ד’ בטורניר ינסו לנצל את חולשתם של הצרפתים מתחת לסל.