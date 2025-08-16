היום של הקשרים מישראל: גאנדלמן וג'אבר כבשו

הליגות השונות באירופה יוצאות לדרך עם משחקי ליגה וגביע, כשבמקביל במקומות רבים בעולם הליגות כבר נמצאות בעיצומן. כאן ב-ONE נעקוב אחרי הליגיונרים הבולטים שמייצגים אותנו ברחבי העולם ואחרי הביצועים שלהם.

# מחמוד ג’אבר רשם הופעת בכורה ושער בכורה בסט. אטיין, כאשר פתח והשלים 90 דקות ב-0:4 על רודז במסגרת המחזור השני בליגה הצרפתית השנייה. הקשר הישראלי מצא את הרשת בדקה ה-47 וקבע 0:2 עבור קבוצתו, לאחר שהשתלט על כדור חוזר וסיים בצורה נהדרת עם רגל שמאל לפינה הרחוקה.

# עומרי גאנדלמן חוזר לעניינים וקיבל את הקרדיט בהרכב גנט, כשהוא החזיר למאמנו בענק. הישראלי כבש את שער השוויון בדקה ה-64 מול מכלן וקבע 1:1 שנשמר עד הסיום.

עומרי גאנדלמן כובש מקרוב (אחר)

עומרי גאנדלמן חוגג (רויטרס)

# עוד ישראלי שרשם ערב מוצלח בבלגיה היה ענאן חלאילי, שהשלים 90 דקות במדי אוניון סן ז’ילואז’, שרשמה 0:3 מרשים על סטנדרד ליאז’. בעקבות הניצחון, האלופה הבלגית עלתה לפסגת הטבלה, כשבמאזנה שלושה ניצחונות ותיקו בארבעת מחזורי הפתיחה.

ענאן חלאילי עם הכדור (IMAGO)

# דניאל פרץ נותר על הספסל במשחק הגביע של המבורג מול פירמזנס מהליגה החמישית, וקבוצתו ניצלה ממבוכה גדולה. המארחת הקטנה הוליכה עד הדקה ה-92, ואז גוליירמה ראמוס הושיע עם שער דרמטי ששלח את המשחק להארכה. בדקה ה-100 קוניגסדורפר הפך בדרך ל-1:2 בסיום, שהושג בקושי רב מהצפוי.

דניאל פרץ (IMAGO)

# שון וייסמן פתח בהרכב גרנאדה שאירחה את דפורטיבו לה קורוניה וספגה 3:1 במסגרת מחזור הפתיחה של הליגה הספרדית השנייה. החלוץ הישראלי השלים 90 דקות, אך כאמור, לא הצליח לעזור לקבוצתו ולהיות מעורב בשער.

# יהב גורפינקל וצ’נגדו ממשיכים במרוץ האליפות בסין, אך ספגו אכזבה עם 0:0 בלבד מול האיניו מהתחתית. הישראלי נכנס במחצית ולא הצליח להושיע, כשקבוצתו נותרה במקום הרביעי עם 44 נקודות, שלוש נקודות מהמקום הראשון.

# אחרי שרשמו העפלה היסטורית לפלייאוף מוקדמות ליגת האלופות ורגע לפני שיפגשו בו את סלטיק ביום רביעי הקרוב, עופרי ארד (80 דקות) ודן גלזר (90) הפסידו יחד עם קייראט אלמטי 3:2 ליילימאי סמיי בליגה הקזחית. אחרי 21 מחזורים, קייראט עדיין במקום הראשון באופן זמני, אך בסכנה לאבדה אותו כשהיא מובילה רק בשלוש נקודות על פני אסטנה, לה שני משחקים חסרים.