יום רביעי, 26.11.2025 שעה 03:45
היום של הקשרים מישראל: גאנדלמן וג'אבר כבשו

קשר גנט פתח ב-11 והחזיר למאמנו עם שער השוויון ב-1:1 עם מכלן, הקשר שעבר ממכבי חיפה הוסיף גם הוא בבכורה במדי סט. אטיין. 90 דק' לחלאילי בניצחון

עומרי גאנדלמן (IMAGO)
עומרי גאנדלמן (IMAGO)

הליגות השונות באירופה יוצאות לדרך עם משחקי ליגה וגביע, כשבמקביל במקומות רבים בעולם הליגות כבר נמצאות בעיצומן. כאן ב-ONE נעקוב אחרי הליגיונרים הבולטים שמייצגים אותנו ברחבי העולם ואחרי הביצועים שלהם.

# מחמוד ג’אבר רשם הופעת בכורה ושער בכורה בסט. אטיין, כאשר פתח והשלים 90 דקות ב-0:4 על רודז במסגרת המחזור השני בליגה הצרפתית השנייה. הקשר הישראלי מצא את הרשת בדקה ה-47 וקבע 0:2 עבור קבוצתו, לאחר שהשתלט על כדור חוזר וסיים בצורה נהדרת עם רגל שמאל לפינה הרחוקה.

# עומרי גאנדלמן חוזר לעניינים וקיבל את הקרדיט בהרכב גנט, כשהוא החזיר למאמנו בענק. הישראלי כבש את שער השוויון בדקה ה-64 מול מכלן וקבע 1:1 שנשמר עד הסיום.

עומרי גאנדלמן כובש מקרוב (אחר)עומרי גאנדלמן כובש מקרוב (אחר)
עומרי גאנדלמן חוגג (רויטרס)עומרי גאנדלמן חוגג (רויטרס)

# עוד ישראלי שרשם ערב מוצלח בבלגיה היה ענאן חלאילי, שהשלים 90 דקות במדי אוניון סן ז’ילואז’, שרשמה 0:3 מרשים על סטנדרד ליאז’. בעקבות הניצחון, האלופה הבלגית עלתה לפסגת הטבלה, כשבמאזנה שלושה ניצחונות ותיקו בארבעת מחזורי הפתיחה.

ענאן חלאילי עם הכדור (IMAGO)ענאן חלאילי עם הכדור (IMAGO)

דניאל פרץ נותר על הספסל במשחק הגביע של המבורג מול פירמזנס מהליגה החמישית, וקבוצתו ניצלה ממבוכה גדולה. המארחת הקטנה הוליכה עד הדקה ה-92, ואז גוליירמה ראמוס הושיע עם שער דרמטי ששלח את המשחק להארכה. בדקה ה-100 קוניגסדורפר הפך בדרך ל-1:2 בסיום, שהושג בקושי רב מהצפוי.

דניאל פרץ (IMAGO)דניאל פרץ (IMAGO)

# שון וייסמן פתח בהרכב גרנאדה שאירחה את דפורטיבו לה קורוניה וספגה 3:1 במסגרת מחזור הפתיחה של הליגה הספרדית השנייה. החלוץ הישראלי השלים 90 דקות, אך כאמור, לא הצליח לעזור לקבוצתו ולהיות מעורב בשער.

# יהב גורפינקל וצ’נגדו ממשיכים במרוץ האליפות בסין, אך ספגו אכזבה עם 0:0 בלבד מול האיניו מהתחתית. הישראלי נכנס במחצית ולא הצליח להושיע, כשקבוצתו נותרה במקום הרביעי עם 44 נקודות, שלוש נקודות מהמקום הראשון.

# אחרי שרשמו העפלה היסטורית לפלייאוף מוקדמות ליגת האלופות ורגע לפני שיפגשו בו את סלטיק ביום רביעי הקרוב, עופרי ארד (80 דקות) ודן גלזר (90) הפסידו יחד עם קייראט אלמטי 3:2 ליילימאי סמיי בליגה הקזחית. אחרי 21 מחזורים, קייראט עדיין במקום הראשון באופן זמני, אך בסכנה לאבדה אותו כשהיא מובילה רק בשלוש נקודות על פני אסטנה, לה שני משחקים חסרים. 

