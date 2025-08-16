דקה 39: טוטנהאם - ברנלי 0:1

חיכינו וציפינו ואתמול (שישי) ואתמול קיבלנו מנת פתיחה אדירה עם הניצחון האדיר של ליברפול על בורנמות’ בדקות הסיום, וכעת אנו מקבלים עוד שלושה משחקים מהמחזור הראשון של הפרמייר ליג, כשבמוקד: טוטנהאם מארחת את ברנלי. בנוסף, ברייטון מתמודדת מול פולהאם וסנדרלנד שבה לליגה הבכירה ופוגשת את ווסטהאם.

טוטנהאם - ברנלי 0:1

מחזיקת הליגה האירופית פתחה את עידן תומאס פרנק על הקווים בהפסד דרמטי בפנדלים לפאריס סן ז’רמן, אך יכולה לשאוב המון נקודות עידוד עם יכולת טובה ועדיפה ברוב השלבים. כעת, התרנגולים מתפנים לזירה המרכזית, הליגה האנגלית, במטרה להשיג שלוש נקודות שיחלו את העונה בצורה חלקה. מנגד, העולה החדשה, עם קייל ווקר בהגנה, תנסה לשרוד את המשחק כשעל הקווים עומד אקס טוטנהאם, סקוט פארקר.

דקה 10, שער! טוטנהאם עלתה ל-0:1: מסירה לא טובה של ברנלי הגיעה אל רגליו של פאפה מטה סאר, שמסר למוחמד קודוס. הרכש החדש עבר על הקו והוציא מסירת רוחב אל ריצ’ארליסון, שהצליח למצוא את הרשת מקרוב ולהעלות את קבוצתו ליתרון.

ברייטון - פולהאם 0:0

אחרי שסיימה במקום השביעי בעונה שעברה, השחפים, שמלווים במאמן הצעיר בליגה, פביאן הורצלר, רוצים לשפר עמדות בעונה הקרובה על מנת לסיים במקום גבוה יותר למרות שכוכב הקבוצה, ז’ואאו פדרו, נמכר לצ’לסי. מהצד השני, הקוטג’רס לא אוהבים את מחזורי פתיחת העונה, כשהם ניצחו פעם אחת בלבד בשמונת המשחקים הראשונים של העונה.

דקה 5: ברייטון כבר חגגה שער מוקדם אחרי שמסירה של קאורו מיטומה שלחה את קרלוס באלבה לרחבה, והאחרון הגביה למרכז שם חיכה יאנקובה מינטה שמצא את הרשת, אלא שהמסירה של מיטומה לבאלבה עברה את קו השער ולכן השער נפסל.

סנדרלנד - ווסטהאם 0:0

אחרי שמונה שנים, במהלכן היא אף ירדה לליגה השלישית, המארחת הצליחה לשוב לבמה המרכזית בסיום העונה הקודמת דרך פלייאוף העלייה. החתולים השחורים שינו את פני הסגל הקיץ, במטרה אחת ברורה: לשרוד את עונת החזרה לפרמייר ליג. מן העבר השני, הפטישים רוצים לשכוח מהעונה שעברה ולפתוח בצורה חיובית עם שלוש נקודות.