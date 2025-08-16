יום שבת, 16.08.2025 שעה 17:38
32-41ליברפול1
10-01ניוקאסל2
10-01אסטון וילה3
00-00ארסנל4
00-00מנצ'סטר סיטי5
00-00צ'לסי6
00-00נוטינגהאם פורסט7
00-00ברייטון8
00-00ברנטפורד9
00-00פולהאם10
00-00קריסטל פאלאס11
00-00אברטון12
00-00ווסטהאם13
00-00מנצ'סטר יונייטד14
00-00וולבס15
00-00טוטנהאם16
00-00לידס17
00-00ברנלי18
00-00סנדרלנד19
04-21בורנמות'20

פצוע? סאביניו פרסם תמונה מחדר הכושר

בזמן שפפ גווארדיולה טוען שהוא פצוע ועל רקע הדיווחים על מעבר אפשרי לטוטנהאם, הברזילאי העלה לרשתות תמונה מחדר הכושר. באנגליה בטוחים: "שקר לבן"

|
סאביניו בחדר הכושר (אינסטגרם)
סאביניו בחדר הכושר (אינסטגרם)

עד לפני מספר שבועות, איש בטוטנהאם לא האמין ששחקן של מנצ’סטר סיטי יחתום במועדון הקיץ. כעת, לא רק שמדברים על האפשרות הזו, אלא שאוהדי התרנגולים כבר שואלים מדוע סאביניו, אחד הכישרונות המבטיחים ביותר של פפ גווארדיולה, עדיין לא נחת בלונדון. הקשר הברזילאי רשם בעונת הבכורה שלו בפרמייר-ליג 29 הופעות עם תשעה מעורבויות שער (שער אחד ותשעה בישולים), נתון מרשים במיוחד בקבוצה שחוותה עונה מאכזבת.

לפי דיווחים באנגליה, טוטנהאם עקבה מקרוב אחר סאביניו בעונה האחרונה ואף החלה לנקוט צעדים ראשוניים במטרה לצרפו. מנגד, במנצ’סטר סיטי הצהירו כי הקשר ייעדר ממשחק הפתיחה של הליגה מול וולבס בשל פציעה. גווארדיולה חיזק את הקו הזה במסיבת עיתונאים, כשאמר: "סאביניו נפצע מול פאלרמו וייעדר מספר שבועות".

באנגליה סבורים שמדובר ב"שקר לבן" מוכר שמסתיר מגעים מתקדמים להעברה. את הספקות הגדיל סאביניו עצמו, כשפרסם באינסטגרם תמונה שלו מתאמן בחדר כושר, דווקא בזמן שבו אמור היה להיות מושבת בשל אותה פציעה מסתורית. בעיני אוהדים ופרשנים באנגליה, מדובר בסימן ברור לכך שהסיפור של גווארדיולה לא משקף את המצב האמיתי.

עבור סאביניו, המעבר לתרנגולים עשוי להיות קריטי לקראת חלום המונדיאל הבא. כשמדובר בשחקן ברזילאי, התחרות על הסגל הלאומי עצומה, ומעבר לקבוצה בה כבר משחק רישרליסון יכול להגביר את החשיפה כלפי קרלו אנצ’לוטי. בסיטי כמובן מקווים להשאיר את הקשר המוכשר כדי לחזור לצמרת הליגה, אך בלונדון מרגישים שהזמן משחק לטובתם.

