יום שבת, 16.08.2025 שעה 16:33
כדורסל עולמי  >> אליפות אירופה עד גיל 16
אליפות אירופה עד גיל 16 25-26
00-00סלובניה1
00-00טורקיה2
00-00ישראל3
00-00אסטוניה4
00-00ליטא5

נבחרת הקדטים ניצחה את אסטוניה ושרדה בדרג א'

הנבחרת של יהוא אורלנד השיגה 71:90 גדול, נמנעה מירידת דרג וסיימה במקום ה-13 באליפות אירופה עד גיל 16. סוקולבסקי להט, אורלנד ולוינטל הצטיינו

|
נבחרת הקדטים (איגוד הכדורסל)
נבחרת הקדטים (איגוד הכדורסל)

נבחרת הקדטים שרדה היום (שבת) בדרג א' אחרי ניצחון 70:91 על אסטוניה וסיימה במקום ה-13 באליפות אירופה עד גיל 16. החבורה של יהוא אורלנד, שידעה שאין מהמשחק דרך חזרה, תפסה פיקוד כבר ברבע הראשון ועלתה ליתרון דו ספרתי, שאותו לא שמטה עד לסיום, כשבשיא ההפרש הגיע ל-22 נקודות.

אילון סוקולובסקי, שעד כה קלע 29 נקודות באליפות כולה, כיכב עם 32 נקודות ושמונה ריבאונדים, כולל שש מתוך 13 השלשות שקלעה ישראל ב-50%. לצידו עומרי אורלנד הצטיין עם 14, אשל לוינטל הוסיף 13 נקודות, בעוד שאריאל אבולוף תרם שמונה נקודות ושבעה אסיסטים.

הנבחרת פתחה עם עומרי אורלנד, אשל לוינטל, יהונתן זילברשטיין, אילון סוקולובסקי וערן מעוז. סוקלובסקי החל את המשחק חד יותר מכולם והגיע לספרות כפולות כבר אחרי חמש דקות בדרך ליתרון 9:16 ישראלי, האסטונים צימקו אחרי פסק זמן, אבל שלשות של הגארדים הישראלים, אורלנד, לוינטל וארונוב, קבעו 19:28 בסיום הרבע הראשון.

האסטונים שוב פתחו במיני-ריצה שצימקה את ההפרש למרחק התקפה, אבל שוב זה היה סוקולובסקי שענה עם שמונה נקודות אישיות ברצף, כשלאחר מכן שלו לדרמן צלף שתי שלשות ב-20 שניות כדי להוריד את הנבחרת להפסקה ביתרון מבטיח, 30:47.

לאחר ההפסקה האסטונים שיפרו מעט את משחק ההתקפה שלהם ורוברט קנגור צלף שתי שלשות שקירבו אותם בחזרה, אבל בצד השני מהלכים טובים של ארונוב ואורלנד, לצד שלשה קשה של לוינטל, שמרו על יתרון 49:63 לאחר שלושה רבעים.

נבחרת אסטוניה סירבה להשלים עם ירידת הדרג והצליחה פעמיים להלחיץ את הנבחרת ולצמק את ההפרש לעשר בלבד, אלא שישראל ידעה לענות עם שלשה של לוינטל ועוד חמש נקודות רצופות של סוקולובסקי, כדי לשמור על הניצחון ועל המקום בדרג א' - 70:91 בסיום.

קלעו לישראל: סוקולובסקי (11/16 מהשדה, 9 ריבאונדים) 32, אורלנד 14, לוינטל 13, ארונוב, אבולוף (7 אסיסטים) ולדרמן 8 כל אחד, יהונתן זילברשטיין 4, מעוז ושפר 2 כל אחד. כן שותפו: פז, פרימר, איתן זילברשטיין.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?נגןאוסק גלוך כובש צמד באימון של אייאקס
אוסקר גלוך כובש צמד באימון של אייאקסנגןהשיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
השיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאלנגןרונאלדו מהלל את עולם הגיימינג התחרותי
רונאלדו המקורי: "גיימינג זה הספורט החדש"
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */