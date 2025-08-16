נבחרת הקדטים ניצחה את אסטוניה ושרדה בדרג א'

נבחרת הקדטים שרדה היום (שבת) בדרג א' אחרי ניצחון 70:91 על אסטוניה וסיימה במקום ה-13 באליפות אירופה עד גיל 16. החבורה של יהוא אורלנד, שידעה שאין מהמשחק דרך חזרה, תפסה פיקוד כבר ברבע הראשון ועלתה ליתרון דו ספרתי, שאותו לא שמטה עד לסיום, כשבשיא ההפרש הגיע ל-22 נקודות.

אילון סוקולובסקי, שעד כה קלע 29 נקודות באליפות כולה, כיכב עם 32 נקודות ושמונה ריבאונדים, כולל שש מתוך 13 השלשות שקלעה ישראל ב-50%. לצידו עומרי אורלנד הצטיין עם 14, אשל לוינטל הוסיף 13 נקודות, בעוד שאריאל אבולוף תרם שמונה נקודות ושבעה אסיסטים.

הנבחרת פתחה עם עומרי אורלנד, אשל לוינטל, יהונתן זילברשטיין, אילון סוקולובסקי וערן מעוז. סוקלובסקי החל את המשחק חד יותר מכולם והגיע לספרות כפולות כבר אחרי חמש דקות בדרך ליתרון 9:16 ישראלי, האסטונים צימקו אחרי פסק זמן, אבל שלשות של הגארדים הישראלים, אורלנד, לוינטל וארונוב, קבעו 19:28 בסיום הרבע הראשון.

האסטונים שוב פתחו במיני-ריצה שצימקה את ההפרש למרחק התקפה, אבל שוב זה היה סוקולובסקי שענה עם שמונה נקודות אישיות ברצף, כשלאחר מכן שלו לדרמן צלף שתי שלשות ב-20 שניות כדי להוריד את הנבחרת להפסקה ביתרון מבטיח, 30:47.

לאחר ההפסקה האסטונים שיפרו מעט את משחק ההתקפה שלהם ורוברט קנגור צלף שתי שלשות שקירבו אותם בחזרה, אבל בצד השני מהלכים טובים של ארונוב ואורלנד, לצד שלשה קשה של לוינטל, שמרו על יתרון 49:63 לאחר שלושה רבעים.

נבחרת אסטוניה סירבה להשלים עם ירידת הדרג והצליחה פעמיים להלחיץ את הנבחרת ולצמק את ההפרש לעשר בלבד, אלא שישראל ידעה לענות עם שלשה של לוינטל ועוד חמש נקודות רצופות של סוקולובסקי, כדי לשמור על הניצחון ועל המקום בדרג א' - 70:91 בסיום.

קלעו לישראל: סוקולובסקי (11/16 מהשדה, 9 ריבאונדים) 32, אורלנד 14, לוינטל 13, ארונוב, אבולוף (7 אסיסטים) ולדרמן 8 כל אחד, יהונתן זילברשטיין 4, מעוז ושפר 2 כל אחד. כן שותפו: פז, פרימר, איתן זילברשטיין.