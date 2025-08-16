יום שבת, 16.08.2025 שעה 16:32
דין דוד כבש שער בכורה ביוקוהמה בליגה היפנית

החלוץ שהגיע ממכבי חיפה השלים 90 דקות והכפיל את היתרון מול שימיצו בדקה ה-29, בדרך לניצחון 1:3 שהרחיק מעט את קבוצתו ממאבקי התחתית בליגה היפנית

דין דוד (IMAGO)
דין דוד (IMAGO)

דין דוד מתחיל לפרוע שטרות בליגה היפנית. החלוץ הישראלי שהגיע הקיץ ממכבי חיפה כבש היום (שבת) את שערו הראשון בקבוצתו החדשה יוקוהמה מרינוס, בניצחון 1:3 במשחק הליגה מול שימיצו.

דוד הבקיע את השער השני של הקבוצה שלו בדקה ה-29, כאשר בדקה ה-80 קאיני טאנימורה סגר את הסיפור מול היריבה שמקדימה אותה במספר מקומות בטבלה. בדקה ה-90 קויה קיטאגווה צימק את הפער וכבש שער ניחומים עבור המארחת, אך זה כמובן לא הספיק ובזכות הניצחון הישראלי שהשלים 90 דקות וחבריו התרחקו מהקו האדום.

דוד שהפך לאחרונה לישראלי השני בליגה היפנית אחרי נטע לביא נרכש ממכבי חיפה תמורת מיליון אירו. לאחרונה ערך בכורה לא רשמית דווקא מול ליברפול במשחק הכנה בו הוא וחבריו נכנעו 3:1 לאלופת הפרמייר ליג. דוד משתכר כ-700 אלף אירו לעונה ביפן, כפול מהשכר שקיבל במכבי חיפה.

