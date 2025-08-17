מתחדשת: הפנטזי של ONE חוזרת גם בליגת העל

לא רק הליגה הספרדית. ליגת החלומות של ONE חוזרת גם עם ליגת העל וזה הזמן שלכם להיכנס לעמוד המשחק ולבחור את ההרכב שלכם. אז האם אתם מעדיפים את ג’ורג’ה יובאנוביץ’ או יון ניקולאסקו? ובאיזה מערך אתם אוהבים לעלות, התקפי או הגנתי? זה המשחק להראות את ההבנה והיכולות שלכם בניהול קבוצה, לפתוח עם חברים ליגה משלכם וכמובן להשתתף בתחרות הכללית ולזכות בפרסים שווים.

לכניסה לעמוד המשחק לחצו כאן

ליגת העל תיפתח ביום שבת ב-20:15 עם המשחקים בין הפועל תל אביב לעירוני קריית שמונה ובין הפועל ירושלים למ.ס אשדוד, וזה יהיה האות לפתיחת העונה החדשה של הפנטזי של ליגת העל.

דור פרץ בפעולה (רדאד ג'בארה)

אם להיות יותר מדויקים, את ההרכב שלכם אתם צריכים לשמור עד 20:05, עשר דקות לפני שהמשחק הראשון מתחיל. בכל שבוע תוכלו לבנות הרכב חדש עם תקציב קבוע של 120 מיליון, וכאמור, עליכם עשר דקות לפני המשחק הראשון של המחזור יש להשלים את ההרכב.

מדי שבוע המשתתפים שצברו את מספר הנקודות הגבוה ביותר בליגה הספרדית או ליגת העל, יזכו בפרס השבועי – ארוחה זוגית. מי שיסיימו במקום הראשון השנתי יזכו בחבילה זוגית מפנקת למשחק בחו”ל.

עומר אצילי (עמרי שטיין)

החידושים במשחק

העונה החדשה של ליגת הפנטזי צפויה להיות מרתקת ומלהיבה מתמיד, שכן מספר פיצ’רים חדשים התווספו על מנת להפוך את חווית הכדורגל השבועית שלכם להרבה יותר מרגשת.

אם בעונות קודמות מספר מצומצם של אירועים השפיעו על הניקוד, השנה התווספו פרמטרים על מנת שיכולות השחקנים על כר הדשא יבואו טוב יותר לידי ביטוי בניקוד השבועי. מלבד הפרמטרים הקבועים והמוכרים כמו הבקעת שערים, בישולים, שמירת שער נקי וכדומה, נוספו הפרמטרים הבאים: מסירות מפתח (נקודה על כל אחד), דריבלים מוצלחים, תיקולים מוצלחים וחילוצי כדור (נקודה על כל 2) והרחקות כדור (נקודה על כל 3). כמו כן, החמצת פנדל תעלה לבועט בהפחתת שתי נקודות, ואי-ספיגת פנדל תקנה לשוער 3 נקודות בונוס.

גיאורגי ירמקוב (עמרי שטיין)

בנוסף, העונה הניקוד יתעדכן תוך כדי המשחקים בזמן אמת, כך שתוכלו לראות את מצב הנקודות והדירוג שלכם בטבלה השבועית והכללית משתנים בהתאם לביצועי השחקנים.

על מנת להקל את מלאכת בניית ההרכב, התווספו בעמוד בחירת השחקנים אייקונים עם מידע אודות שחקנים אשר אינם זמינים, מורחקים, פצועים או עומדים בספק למשחק הקרוב מבחינת כשירות רפואית.

הפנטזי של ONE חוזר בענק!

החוקים

מדי שבוע יעמוד לרשותכם תקציב של 120 מיליון על מנת לבנות סגל של 11 שחקנים פותחים וארבעה מחליפים. יש לבחור מחליף בכל אחת מחוליות ההרכב (שוער, מגן, קשר וחלוץ), כך שאם שחקן מחליף יצבור יותר נקודות משחקן הרכב, הוא יחליף אותו בחישוב הניקוד הסופי של אותו מחזור.

עליכם לבחור שוער, עד 5 שחקני הגנה, עד 5 שחקני קישור ועד 3 חלוצים. בסה"כ עליכם לבחור 11 שחקנים שיהוו את ההרכב שלכם, כאשר אחד מהם יכול להיות הקפטן שלכם אשר יזכה לניקוד כפול. מערכים חוקיים: 4-3-3 ,4-4-2, 4-5-1,5-4-1 ,5-3-2 ,3-4-3 ,3-5-2.

לאזטיץ' ושחקני מכבי תל אביב (IMAGO)

בין כל מחזור ניתן לבצע שינויים ללא הגבלה, הן בשחקני ההרכב, הן בשחקני הספסל והן בזהות הקפטן עד לתום מועד חלון החילופים שהוא עשר דקות לפני פתיחת המשחק הראשון של המחזור.

שימו לב כי ניתן לבחור עד שני שחקנים מכל קבוצה בליגה. בשלב הפלייאוף (בליגת העל בלבד) ניתן לבחור עד שלושה שחקנים מאותה קבוצה. את חוקי המשחק המלאים ופירוט הניקוד המלא תוכלו למצוא בלינק הבא – לחצו כאן.

מדוע חשוב להרכיב קבוצה כבר עכשיו?

במצב של שוויון נקודות בין שני שחקנים, מי שידורג גבוה יותר הוא זה שהרכיב את קבוצתו בשלב מוקדם יותר. לכן מומלץ כבר עכשיו להתחיל לבחור שחקנים ולהשלים את האימפריה שלכם.

אנו נמשיך לעדכן באתר ONE על שינויים, חידושים והמלצות לקראת כל מחזור. בהצלחה לכל המשחקים.