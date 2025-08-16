לקראת ועדת המשמעת: שועה הושעה מהאימון

ירדן שועה הושעה מאימון בית”ר ירושלים שהתקיים היום (שבת) בבית וגן ומחר השחקן יעמוד בפני ועדת משמעת פנימית של המועדון, שם הוא צפוי לקבל עונש השעיה גם ממשחק חצי גמר גביע הטוטו מול הפועל חיפה ביום שני באצטדיון טדי. ״בגלל קיום וועדת המשמעת מחר, ירדן לא יכול להתאמן עם הקבוצה עד קיום וועדת המשמעת״ הסבירו בבית״ר.

התקרית בין המנהל המקצועי אלמוג כהן לירדן שועה בסיום המשחק מול ריגה יצאה מכל פרופורציה, כך ניתן להבין לאור פרטים נוספים שהגיעו לידי ONE באמצעות שחקנים בקבוצה, מתוך חדר ההלבשה ברומניה.

על פי עדויות של שחקני בית״ר, מאמן הכושר הקריא את שמות השחקנים שצריכים לעלות להשלמת אימון על כר הדשא בסיום המשחק, שמו של ירדן שועה לא הוזכר על ידי מאמן הכושר.

אלמוג כהן שראה את שועה בחדר ההלבשה צעק עליו ולא הבין למה שועה לא עלה להשלים אימון כמי שלא שיחק תשעים דקות. ״אתה לא שונה מאף אחד״, אמר אלמוג לשועה. שועה הגיב: ״למה אתה צועק צועק עליי? אודי (מאמן הכושר) לא אמר לי לעלות״.

אלמוג כהן וירדן שועה (רדאד ג'בארה)

האירוע התרחש ליד שחקני בית״ר שהרגישו מובכים, אחד מהם מספר: ״שועה באמת לא הבין על מה המהומה, הכל היה בסדר, הוא היה איתנו בסיום המשחק כשעמדנו להודות לאוהדים, הכל היה בסדר, פתאום נהיה בלגן על כלום״.

בחדר ההלבשה של בית״ר מספרים כי ירדן שועה מקפיד להתנהג בצורה מופתית. למרות הביקורות שספג אחרי ההפסד במשחק הראשון בריגה, הוא שמר על שקט, לא הגיב ורצה לשחק בגומלין למרות כאבים בברך, זאת בעיקר בכדי להשתיק קולות ברשתות החברתיות שהמציאו שהוא מחפש לברוח ממשחק הגומלין.

לצד זה, מעידים מקורביו של השחקן כי הוא התנער לחלוטין מהפוסט שפרסמה אמא שלו על כך שהוא צריך לעשות חושבים בנוגע לעתידו. ״הראש של שועה אך ורק בבית״ר, מי שאומר אחרת לא מכיר אותו, זה שהוא רוצה כמו כל שחקן מקצוען לצאת לשחק בחו״ל זה לגיטימי. יותר מזה, הוא אמר באופן פומבי שבארץ ישחק רק בבית״ר, שלא יהפכו אותו לשעיר לעזאזל, הוא אוהב מאוד את בית״ר״.

בפודקאסט של בית״ר ירושלים ב-ONE נחשף היחס של ירדן שועה לפוסט של אימו. אושרי דודאי: ״הפוסט של אמא של ירדן לא מייצג את דעתו וגישתו של ירדן בעליל, בטח לא את מה שהוא עבור בית״ר ירושלים, היא אמרה את דעתה כאמא, זה גרם לו רק לנזק מיותר בלי אחיזה במציאות״.

ביממה האחרונה אוהדים רבים שלחו הודעות תמיכה לירדן שועה, האוהדים רוצים את ירדן בבית״ר וחוששים מאוד שיראו לו את הדרך החוצה מהמועדון. ״בית״ר זו לא ברירת מחדל עבור ירדן, ממש לא, טוב לו בבית״ר, הוא רוצה להישאר בבית״ר, הוא מת על הקבוצה והאוהדים, צריך לשים סוף לסיפור הזה ושכולם יחזרו להתעסק בכדורגל, יש לנו עונה שלמה לפנינו״, אומרים בבית וגן.

כמו כן, גורם בבית״ר אמר: ״הכל יתברר מחר בוועדת המשמעת, היה אירוע מיותר שירדן לא היה צריך להגיע אליו״. בשולי הסיפור הזה יש לציין שמיגל סילבה שעלה ליציע להתעמת עם שני אוהדי בית״ר לא יעמוד לוועדת משמעת. זו החלטה נכונה, השוער גם התנצל, כך צריך לפעול כשמפעילים שיקול דעת.