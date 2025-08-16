"מכבי תל אביב צירפה את פטאצ'י במחיר מציאה"

בהולנד כבר נרגשים לקראת הגעתו של ווסלי פטאצ’י לאלקמאר, כשהעסקה עם מכבי תל אביב נסגרה והצהובים צפויים לקבל כ-7.3 מיליון אירו עבורו, מכירת שיא לשחקן מליגת העל וסכום שיהפוך את הברזילאי הצעיר לרכש היקר ביותר בתולדות המועדון ההולנדי.

בינתיים בתקשורת ההולנדית נערכים והציפיות בשמיים: “פטאצ’י עשוי בקרוב להצטרף לשורה של שמות גדולים בהיסטוריה של אלקמאר, לצד מוניר אל חמדאווי, גרציאנו פלה וארי. עד כה המועדון מעולם לא שילם יותר מ-7 מיליון אירו על שחקן. הפעם הראשונה והאחרונה שבה הוציא סכום כזה הייתה ב-2007, כשצירף את אל חמדאווי מווילם II. את השלישייה המובילה משלימים ארי ופלה, שני החלוצים שהגיעו בעשור הקודם תמורת 5 ו-6 מיליון אירו בהתאמה”.

“מדובר בפחות משנה מאז שמכבי תל אביב החתימה אותו מברזיל, בספטמבר האחרון. עוד לפני כן, במדי סנטוס, הספיק לצבור ניסיון בליגת העל ובברזיל. אחרי הירידה של אחד מהמועדונים הגדולים במדינה, ניתן היה לצרפו במחיר שנחשב מציאה. במכבי החל לשחק באופן מיידי, אך את הערך האמיתי שלו הפגין רק בהמשך העונה”.

“כל זה התרחש בחצי הראשון של העונה, עוד לפני הפריצה הגדולה בהמשכה. פטאצ’י שיחק בשני האגפים, תכונה חשובה במיוחד עבור אלקמאר שזקוקה לחיזוק משני הצדדים. בשלבים המכריעים של העונה שיחק בעיקר באגף השמאלי, ברגלו החזקה, רגל שמאל. כך גם במשחק האליפות מול בית"ר ירושלים, בו הקיצוני נמוך הקומה, בעל הדריבל וראיית המשחק, סיפק שני בישולים חשובים”, סיכמו בהולנד.