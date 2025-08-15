יום שישי, 15.08.2025 שעה 22:43
ראקוב: ביקשנו מאופ"א שחיפה תושעה מאירופה

בעקבות השלט שהניפו האוהדים הירוקים במשחק במוקדמות הקונפרנס ליג ("רוצחים מאז 1939") הפולנים לא אהבו את ההשוואות לשואה ופנו לאופ"א באופן רשמי

|
דולב חזיזה במעמד הקפטנים (ראובן כהן, מכבי חיפה)
דולב חזיזה במעמד הקפטנים (ראובן כהן, מכבי חיפה)

ראקוב צ’נסטוחובה הודיעה היום (שישי) באופן רשמי כי בעקבות התקריות שארעו במהלך משחק הגומלין מול מכבי חיפה בדברצן, היא הגישה תלונה רשמית לאופ"א. במכתב התלונה ביקשה הקבוצה הפולנית בין היתר להרחיק את מכבי חיפה מהשתתפות במפעלים האירופיים בעונה הבאה, בטענה להפרות חוזרות של תקנון ההתאחדות האירופית.

בהודעת המועדון נכתב: "בקשר לאירועים המחפירים בהם היו מעורבים אוהדי מכבי חיפה במהלך המשחק ביום חמישי בדברצן, הגשנו תלונה רשמית לאופ"א, במסגרתה ביקשנו, בין היתר, להרחיק את המועדון הישראלי מהמפעלים האירופיים בעונה הבאה, בשל הפרות חוזרות ונשנות של תקנון ההתאחדות”.

“איננו מקבלים את זיוף האמת ההיסטורית. פולנים רבים סיכנו את חייהם בהסתרת יהודים ובארגון פעולות התנגדות נגד גרמניה הנאצית. ארגון 'יד ושם' העניק ל-7,280 פולנים את התואר 'חסידי אומות העולם' על עזרתם הלא אנוכית ליהודים נרדפים. ביניהם היו אנשים הקשורים לאזור צ’נסטוחובה, בהם אדוארד קונארסקי, משפחות ברוסט ומיילצ'ארק, והכומר בולסלאב וורובלבסקי”.

השלט של אוהדי חיפה (שי שפירא)השלט של אוהדי חיפה (שי שפירא)

“אנו בונים על העזרה והתמיכה של הרשויות המדיניות וההתאחדויות באופ"א", סיכמו.

הפנייה מגיעה על רקע הסערה שנוצרה בעקבות השלט הפרובוקטיבי "רוצחים מאז 1939" שנתלה ביציע אוהדי מכבי חיפה, שלט שגרר תגובות נזעמות מצד בכירי המערכת הפוליטית והתקשורתית בפולין, והביא את ראקוב לדרוש ענישה חמורה נגד הירוקים מהכרמל.

