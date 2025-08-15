יום שישי, 15.08.2025 שעה 22:43
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

"בעיה בהבנת המציאות": אוהדי חיפה נגד שחר

בארגון הקופים הירוקים ביקרו את הבעלים בעקבות הראיון בפולין: "עם סדרי עדיפויות כמו שלך, לא מפתיע שככה הקבוצה נראית. הם האשימו אותנו ברצח עם"

|
אוהדי מכבי חיפה עם שלטים נגד יעקב שחר (מרטין גוטדאמק)
ארגון אוהדי מכבי חיפה “הקופים הירוקים” לא אהב את הראיון שהעניק בעלי המועדון יעקב שחר לתקשורת הפולנית, בו התנצל שחר על השלט שתלו חלק מאוהדי מכבי חיפה במהלך המשחק מול ראקוב בקונפרנס ליג, ועליו נכתב: “רוצחים מאז 1939”.

בקופים הירוקים ציטטו את מה שאמר שחר ("יש לנו בעיה עם קבוצה של 150 אנשים, בגללם מכבי חיפה בצרות, אנו נעניש את אותם אנשים בשיתוף עם ההתאחדות לכדורגל בישראל") וטענו: “אלו ציטוטים מדויקים מראיון שהעניק יעקב שחר היום לתקשורת הפולנית. נתחיל בזה שאם אתה חושב שרק בגלל 150 אוהדים מכבי חיפה בצרות, יש לך בעיה קלה בהבנה של המציאות, וזה בלשון המעטה”.

“דבר שני, הם האשימו את המדינה שאתה חי בה ברצח עם לפני שבוע. שלשום אופ"א יצאה נגד ישראל מול מאות מיליונים ברחבי העולם. לא חשבת אולי להתייחס גם לזה בראיון שלך? מישהו במכבי חיפה, בהתאחדות, בגופי המדינה הרשמיים של מדינת ישראל חשב להתייחס למה שקרה פה השבוע?”, כעסו בארגון האוהדים.

“עם סדרי עדיפויות כמו שלך, לא מפתיע שככה הקבוצה נראית, ושחצי שנה ציוד עידוד זו מילה גסה ביציע הצפוני. דרך אגב על זה לא אמרת ולעולם לא תגיד מילה, כי הרי לשיטתך אנחנו קהל שבוי שימלא את היציעים בכל מחיר, כשאחד ילך יבואו חמישה במקומו, וקבוצה של 150 איש שרצים אחרי הקבוצה כבר חודש ברחבי אירופה הם הצרה של מכבי חיפה וצריך להיפטר מהם”, טענו.

בארגון האוהדים סיכמו: “יעקב שחר היקר, תמשיך במאמצים שלך להעניש, לטפל, לשלול מנויים, להתחלחל ולהתנצל על שלט תגובה לאלו שקראו לנו רוצחים לפני שבוע. רק לא להרגיז את הפולנים ואת אופ"א ידידי ישראל”.

