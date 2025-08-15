יום שבת, 16.08.2025 שעה 00:38
כדורגל עולמי  >> גביע איטלקי

בזכות שני אדומים: 0:4 ללברקוזן בגביע הגרמני

הבכורה של טן האח על הקווים נפתחה בצורה חלקה, באיטליה ניצחה ססואולו 0:1 בדרך לשלב הבא בגביע, בצרפת ראן גנבה 0:1 מול מארסיי בזכות שער מאוחר

שחקני לברקוזן חוגגים (IMAGO)
שלבי הגביע ברחבי אירופה יצאו לדרך, והערב (שישי), חלק מהקבוצות הבכירות בכדורגל הגרמני והאיטלקי החלו את דרכן. במוקד: באייר לברקוזן עברה לסיבוב השני עם 0:4 על גרובספך מהליגה הרביעית, כשגם אוניון ברלין לא התקשתה עם 0:5 על סארבוקן. באיטליה, העולה החדשה ססואולו הבטיחה את מקומה בשלב הבא עם 0:1 על קטנזארו.

גרמניה

גרובספך - באייר לברקוזן 4:0
אריק טן האח, שנכנס לנעליו של צ’אבי אלונסו כמאמן לברקוזן, פתח את דרכו בקבוצה בצורה חלקה עם ניצחון גדול, אך גם עם תוצאה משקרת. המשחק מול הקבוצה מהליגה הרביעית נפתח בשוויון כוחות, כשהמארחת אף כמעט הצליחה לנצל את תנאי המגרש לטובתה עד שסופת ברד קטעה את ההתמודדות ואילצה את השחקנים לרדת מהדשא.

עם החזרה, הצדדים נותרו מאוזנים, אבל פטריק שיק הצליח להביא את השינוי עם שער ראשון. אדום של המארחת, שהחלה לתקוף, סגר את הסיפור, כשארתור, כריסטיאן קופאנה ואלכס גרימאלדו (פנדל), חתמו את התוצאה. בתווך, גרובספך ספגה אדום נוסף.

גוטרסלוך - אוניון ברלין 5:0
גם הקבוצה מבירת גרמניה הצליחה להבטיח את מקומה בין 32 האחרונות עם ניצחון גדול, ולמרות שגם כאן היה משחק שוויוני בין הקבוצה החובבנית לאורחת מהליגה הבכירה, האיכות בסופו של דבר הכריעה. רוברט סקוב מצא את הרשת אחרי 19 דקות ומאז הברלינאים לא עצרו: לאופולד קוורפלד, ראני חדירה, אנדריי איליץ’, ויונג-וו ג’ונג חתמו את התוצאה.

איטליה

ססואולו - קטנזארו 0:1
אמנם התוצאה הוכרעה על חודו של שער, אך פערי הכוחות היו ברורים מתחילת המשחק, כשהעולה החדשה לא התקשתה מול הקבוצה מהליגה השנייה שכמעט העפילה בעצמה לסרייה א’ דרך הפלייאוף בעונה הקודמת. ג’וש דויג מצא את הרשת בדקה ה-32 מבישול של סמל הקבוצה דומניקו ברארדי, כדי להבטיח את מקומה בשלב הבא במפעל.

צרפת

ראן - מארסיי 0:1
הליגה הצרפתית נפתחה הערב עם מפגש גדול. המשחק נפתח בשליטה כמעט אבסולוטית של החבורה של דה זרבי, שלחצה על הרחבה של ברייס סמבה, אך לא הצליחה למצוא רגל מסיימת ופספסה את המסגרת פעמים רבות. במחצית השנייה האורחת המשיכה לתקוף, אבל בדקה ה-91 לודוביק בלאס הדהים את הקבוצה הדרומית כשהכניע את חרונימו רולי על סף הרחבה, והעניק לקבוצתו את שלוש הנקודות, וסידר לה פתיחה חלומית לליגה.

לודוביק בלאס רץ לחגוג (IMAGO)לודוביק בלאס רץ לחגוג (IMAGO)
אמין גואירי חולף על פני ולנטין רונגייר (IMAGO)אמין גואירי חולף על פני ולנטין רונגייר (IMAGO)
