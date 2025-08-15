ציון דרך היסטורי: רותם טנא זכה בטור הפורטוגלי

היסטוריה ברכיבה הישראלית: רותם טנא הפך הערב (שישי) לרוכב הישראלי השלישי שזוכה בניצחון מקצועני - עם ניצחון מוחץ ומרשים מאין כמוהו בשלב השמיני של הטור הפורטוגלי.

“זה בלתי נתפס שהצלחתי סוף סוף להשיג את הניצחון הזה. חמש שנים שאני בספורט הזה, בכל כך הרבה מרוצים, והנה זה סוף סוף קורה. לא ייאמן. אני מאושר. היה שווה לחכות” אמר טנא, עדיין המום, אחרי הניצחון.

הרוכב בן ה-24 מהוד השרון היה קרוב לניצחון הזה לא מעט פעמים, בעיקר בעונה הנוכחית, אבל היום בפורטוגל, הוא עשה את זה בדרך הכי קשה שיש, ואולי זה מה שהופך את ההישג הזה לכך כך מיוחד.

רותם טנא חוגג (Rodrigo Rodrigues)

טנא, שניחן במהירות רבה, אבל גם ביכולת להתמודד עם גבעות היכן שספרינטרים עוצמתיים ממנו מתקשים, הביא את היתרונות הללו למיצוי אופטימלי בשלב בן 172 הקילומטרים בטור הפורטוגלי האיכותי במדי קבוצת העתודה ״ישראל פרמייר טק אקדמי״.

הוא היה חלק מקבוצת בריחה ששעטה לסיום והצליח להדוף ניסיונות של רוכבים אחרים לתקוף אותו, כשהוא נחוש לבצע את המהלך המנצח בסיום. “ידעתי שאם אצליח להגיע לפנייה האחרונה בגבעת הסיום בלי לתת את הכל, אוכל אחרי הפנייה ללכת פול גז ולתפוס פער מהאחרים - ולנצח. וזה בדיוק מה שקרה!”

מדובר כאמור בציון דרך חשוב לישראלים המקצוענים של ״ישראל פרמייר טק״ שמוכיחים שנה אחר שנה - שהם יכולים להתמודד במרוצים איכותיים ולהשיג ניצחונות. איתמר איינהורן ועודד קוגוט כבר השיגו ניצחונות בשנים האחרונות, ורותם טנא מצטרף לרשימה.

רותם טנא חוצה את קו הסיום (Rodrigo Rodrigues)

להב דוידזון, הספורט דירקטור הישראלי של “האקדמיה” אמר שהניצחון הזה של טנא היה רק עניין של זמן: ״הוא משתפר כל הזמן, גם במרוצים של הקבוצה הבוגרת שנותנים לו המון ניסיון. הוא היה משמעותי בהובלת רוכבים אחרים לניצחונות אבל עכשיו הוא קיבל הזדמנות בעצמו והוכיח שיש על מי לסמוך. זה הישג גדול, במיוחד בטור כה איכותי״.