בזכות טרינקאו: שחקני הרכש של ברצלונה יירשמו

עזרה לברצלונה ממקום לא צפוי. פרנסיסקו טרינקאו מספק לאלופת ספרד חיזוק כלכלי משמעותי לקראת פתיחת העונה. ספורטינג ליסבון הודיעה היום (שישי) כי רכשה את יתרת 50 האחוזים מכרטיס השחקן של הקיצוני הפורטוגלי, שהיו בבעלות הקטלונים מאז שהועבר למועדון הפורטוגלי תמורת 7 מיליון אירו. המשמעות היא שהסכום שנכנס לבארסה ממנו הקיץ עומד על 11 מיליון.

בסך הכול, מכירתו של טרינקאו הניבה לברצלונה הכנסה כוללת של 18 מיליון אירו. העסקה מגיעה בעיתוי קריטי עבור ברצלונה, שרגעים ספורים לפני מחזור הפתיחה של לה ליגה עדיין לא רשמה אף רכש חדש. הכספים שהוזרמו מהעסקה יאפשרו למועדון לבצע רישום של שחקנים חדשים כמו ז’ואן גארסיה ומרקוס רשפורד, וכן יקלו על השלמת חידוש חוזהו של ז'ול קונדה.

בהודעתה הרשמית, ספורטינג ציינה כי היא מחזיקה כעת ב-100% מזכויותיו של טרינקאו. המשמעות היא שבכל העברה עתידית של השחקן, המועדון הפורטוגלי ייהנה מהכנסות מלאות ממכירתו, ללא חלוקה עם ברצלונה.

יש את מי שיבקר את ההחלטה, כי בטווח הרחוק החזקה ב-50% מכרטיסו של טרינקאו הייתה יכולה להיות שווה לברצלונה הרבה כסף אם הפורטוגלי היה נמכר למשל לפרמייר ליג, ובארסה כבר במשך שנים בנתה על אפשרות לקבל נתח גדול יותר מעסקה עבורו, אבל כרגע נדמה שהוא בכל מקרה ממשיך בספורטינג.