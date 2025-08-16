יום ראשון, 17.08.2025 שעה 04:32

בני סכנין חוגגים (שחר גרוס)

עדיין ללא ניצחון: אשדוד שמטה יתרון כפול בסיום

החבורה של סילבס ספגה פעמיים בתוך 4 דקות, והפסידה 5:4 בדו-קרב פנדלים לסכנין. אנסה וקורסיה (עצמי) כבשו בפתיחת המחצית השנייה, בושנאק וסלמן השוו

יובל בר | 16/08/2025 20:30
יום שבת, 16/08/2025, 20:30אצטדיון הי"אגביע הטוטו - משחקי דירוג
בני סכנין
שער ג'בייר בושנאק (90)
שער אחמד סלמן (94)
הבקעת פנדל מוחמד בדארנה
החמצת פנדל ג'בייר בושנאק
הבקעת פנדל עומר קורסיה
הבקעת פנדל בסיל חורי
הבקעת פנדל אחמד סלמן
החמצת פנדל מוחמד אבו ניל
הבקעת פנדל שאקר אבו חוסיין
הסתיים
2 2
פנדלים: 4 - 5
שופט: דקל צינו
שער יוג'ין אנסה (48)
שער עצמי עומר קורסיה שער עצמי (50)
הבקעת פנדל סתיו נחמני
הבקעת פנדל עילי תמם
הבקעת פנדל לני נאנג'יס
החמצת פנדל איברהים דיקאטה
הבקעת פנדל בן הדדי
החמצת פנדל קארים קימבואידי
החמצת פנדל אליה גטהון
מ.ס אשדוד
גביע הטוטו 25-26
 גביע הטוטו 
00-00מכבי ת"א1
00-00הפועל ב"ש2
 בית 1 
94-64הפועל חיפה1
69-94מכבי בני ריינה2
64-44עירוני ק"ש3
44-44עירוני טבריה4
46-44בני סכנין5
 בית 2 
94-74הפועל ת"א1
94-74הפועל ירושלים2
77-74מכבי נתניה3
36-64הפועל פ"ת4
18-24מ.ס אשדוד5
הרכבים וציונים
 
 

מ.ס אשדוד הגיעה להתמודדות הערב (שבת) מול בני סכנין על המקום ה-13 בגביע הטוטו במטרה לרשום ניצחון בכורה לעונת 25/26, ודווקא אחרי משחק בו הייתה דומיננטית יותר לכל אורכו, ספגה בדקות הסיום ושמטה יתרון כפול, ואחרי 2:2 בסיום הפסידה 5:4 בדו-קרב פנדלים מותח.

החבורה של חיים סילבס פתחה את המשחק טובה יותר מבחינה התקפית, כאשר כבר בדקה השלישית להתמודדות סיכנה את השער של מוחמד אבו ניל עם כדור חופשי של טום בן זקן. שורת איומים של יוג’ין אנסה ונועם מוצ’ה הסתיימו מחוץ לרשת, כאשר האורחת לא מצליחה למנוע מהאדומים להגיע פעם אחר עם לרחבה.

בפתיחת המחצית השנייה הצפוניים כבר לא הצליחו לעמוד בפרץ, וראו תוך שתי דקות את המארחת עולה ליתרון כפול. תחילה, בן הדדי חטף כדור על סף הרחבה, והשאיר בנגיעה לאנסה שגלגל לרשת ללא בעיה. בדקה ה-50 שלח אדיר לוי משמאל כדור רוחב עוצמתי שפגע בעומר קורסיה, והמשיך לרשת לדאבונו של הבלם.

סכנין הצליחה להינצל בעור שינייה מספיגה נוספת בהמשך המחצית, אך הדרומיים הורידו הילוך לקראת הסיום, ובמצב ביזארי מצא את עצמו ג’בייר בושנאק לבדו עם הכדור במרכז הרחבה אחרי הרחקה רעה של הגנת אשדוד, והכניע את נימצ’סקי.

כעבור ארבע דקות בלבד, בושנאק, הפעם בתפקיד המבשל, מצא את אחמד סלמן ברחבה שהמשיך בנגיעה לפינה הקרובה וקבע 2:2 דרמטי בתוך תוספת הזמן. אשדוד ההמומים לא הצליחו לצאת קדימה ושמעו את שריקת הסיום שבישרה על דו-קרב פנדלים.

גם כאן הדרמה לא חדלה, כאשר שורת החטאות רעות של מ.ס אשדוד, ובראשן של הקונגולזי קארים קימבואידי, שניגש בהליכה עד הכדור ובעט בחולשה אל תוך הידיים של אבו ניל. שאקר אבו חוסיין היה זה שהכריע בסיום עם פאננקה יפייפיה אל הרשת של נימצ’ינסקי, וקבע 4:5 לזכות בני סכנין, שלמרות הניצחון תרצה לשפר דרמטית את היכולת לקראת פתיחת ליגת העל בשבוע הבא. 

הארכה
שחקני בני סכנין חוגגים (שחר גרוס)שחקני בני סכנין חוגגים (שחר גרוס)
שאקר אבו חוסיין בועט (שחר גרוס)שאקר אבו חוסיין בועט (שחר גרוס)
שאקר אבו חוסיין ומוחמד גנאמה חוגגים (שחר גרוס)שאקר אבו חוסיין ומוחמד גנאמה חוגגים (שחר גרוס)
  • '108
  • שער בפנדל
  • הפעם זה כבר בפנים. שאקר אבו חוסיין הבקיע באומנות בפאננקה והעניק לסכנין את הניצחון הדרמטי עם 4:5 בדו-קרב פנדלים, ואת המקום ה-13 בטורניר.
  • '107
  • החמצת פנדל
  • לא יאומן. אליה גטהון נעצר על ידי אבו ניל, שמשאיר את סכנין עדיין בתמונה עם 4:4
אליה גטהון מאוכזב (שחר גרוס)אליה גטהון מאוכזב (שחר גרוס)
קרול נימצ'יסקי הודף (שחר גרוס)קרול נימצ'יסקי הודף (שחר גרוס)
  • '106
  • החמצת פנדל
  • ומחמד אבו ניל בועט בחוזקה למשקוף ומחטיא! עדיין 4:4
קארים קימבודי מאוכזב (שחר גרוס)קארים קימבודי מאוכזב (שחר גרוס)
  • '105
  • החמצת פנדל
  • קארים קימבואידי בעט ברשלנות ואפשר לאבו ניל לקלוט בלי בעיות. עדיין 4:4
  • '103
  • שער בפנדל
  • אחמד סלמן כובש בבעיטה לתקרת השער ומשווה ל-4:4
מוחמד אבו ניל יורד לכדור (שחר גרוס)מוחמד אבו ניל יורד לכדור (שחר גרוס)
  • '102
  • שער בפנדל
  • בן הדדי כובש ללא בעיות ומעלה את אשדוד ל-3:4
  • '101
  • שער בפנדל
  • בסיל חורי השווה ל-3:3
קרול נימצ'יסקי לא מצליח להדוף (שחר גרוס)קרול נימצ'יסקי לא מצליח להגיע (שחר גרוס)
  • '100
  • החמצת פנדל
  • איברהים דיאקטה החטיא! עדיין 2:3 למ.ס אשדוד
  • '99
  • שער בפנדל
  • עומר קורסיה מצמק ל-3:2
שלו הרוש מתוסכל (שחר גרוס)שלו הרוש מתוסכל (שחר גרוס)
  • '98
  • שער בפנדל
  • לאני נג'יס כובש ומעלה את מ.ס אשדוד ל-1:3
  • '97
  • החמצת פנדל
  • נימצ'יסקי הודף את הכדור של בושנאק! עדיין 1:2
  • '97
  • שער בפנדל
  • עילי תמם מעלה את אשדוד ל-1:2
  • '97
  • שער בפנדל
  • מוחמד בדארנה השווה ל-1:1
  • '97
  • שער בפנדל
  • סתיו נחמני הראשון לכבוש דו קרב הפנדלים
סתיו נחמני מכין את הכדור (שחר גרוס)סתיו נחמני מכין את הכדור (שחר גרוס)
  • '92
  • שער
  • שוויון 2:2! הפעם בושנאק בתפקיד המבשל, מצא את אחמד סלמן שכבש את שער השוויון אחרי שדחק מקרוב לפינה הקרובה של נימצ'סקי.
מחצית שניה
  • '89
  • שער
  • בני סכנין מצמקת ל-2:1: ג'בייר בושנאק מצא את עצמו לבד ברחבה עם הכדור אחרי הרחקה רעה בהגנת אשדוד, וגלגל לרשת באין מפרע.
  • '87
  • כרטיס צהוב
  • ג'בייר בושנאק ראה את הכרטיס הצהוב בעקבות תפיסה בחולצה.
  • '83
  • חילוף
  • אחמד טאהא מפנה את מקומו לטובת מוחמד טאהא.
  • '83
  • חילוף
  • חילופים נוספים של מימר: עומר אבוהב מפנה את מקומו לטובת אכרם זבידאת.
תסכול למארון גנטוס (שחר גרוס)תסכול למארון גנטוס (שחר גרוס)
  • '74
  • חילוף
  • חילוף נוסף של מימר: מארון גנטוס מפנה את מקומו לטובת דניאל אוניימוצ'ארה
עומר קורסיה מחכה למסירה (שחר גרוס)עומר קורסיה מחכה למסירה (שחר גרוס)
  • '73
  • חילוף
  • חילופים נוספים של חיים סילבס: סתיו נחמני נכנס במקום יוג'ין אנסה
  • '72
  • החמצה
  • החמצה של אנסה ברחבה: החלוץ קיבל כדור בתנועה, חדר לרחבה מהמרכז ובעט לבד, אך הכדור חלף ליד הקורה.
קארים קימבודי שמח (שחר גרוס)קארים קימבודי שמח (שחר גרוס)
  • '61
  • חילוף
  • חילוף נוסף של שרון מימר: ארתור מירניאן מפנה את מקומו לטובת מוחמד בדארנה.
  • '61
  • חילוף
  • חילוף לבני סכנין: גליד אוטנגה מפנה את מקומו לטובת שאקר אבו חוסיין.
קרול נימצ׳יסקי יוצא לכדור גובה (שחר גרוס)קרול נימצ׳יסקי יוצא לכדור גובה (שחר גרוס)
בן הדדי ויוג'ין אנסה חוגגים (שחר גרוס)בן הדדי ויוג'ין אנסה חוגגים (שחר גרוס)
בן הדדי ויוג'ין אנסה חוגגים (שחר גרוס)בן הדדי ויוג'ין אנסה חוגגים (שחר גרוס)
בסיל חורי ועומר אבוהב מאוכזבים (שחר גרוס)בסיל חורי ועומר אבוהב מאוכזבים (שחר גרוס)
  • '50
  • שער
  • אשדוד עולה ל-0:2: אדיר לוי הוציא משמאל כדור רוחב עוצמתי, עומר קרוסיה ניסה להרחיק וכבש עצמי. סכנין בחוסר ריכוז מאבדת את המשחק תוך שתי דקות
  • '48
  • שער
  • שער למ.ס אשדוד: בן הדדי רק נכנס וכבר הוביל לחץ גבוה שאפשר לו לחטוף כדור לאחמד טאהא על סף הרחבה, ולשאיר בנגיעה ליוג’ין אנסה, שגלגל אל השער.
  • '46
  • חילוף
  • חילוף נוסף לאשדוד: טום בן זקן מפנה את מקומו לטובת עילי תמם.
  • '46
  • חילוף
  • חילוף נוסף לאשדוד: אנבעזר מאמטה יפנה את מקומו לטובת בן הדדי.
  • '46
  • חילוף
  • חילוף במ.ס אשדוד: נועם מוצ'ה מפנה את מקומו לטובת שלו הרוש
מחצית ראשונה
  • '45+3
  • החלטת שופט
  • סיום מחצית ראשונה נטולת שערים. הקבוצות יורדות להפסקה אחרי 45 דקות בהילוך נמוך למדי.
  • '42
  • כרטיס צהוב
  • החלטה תמוהה של צינו: אדיר לוי ראה את הצהוב הראשון בהתמודדות לאחר שירד אל הכדור וחטף למוחמד גנאמה, שבעקבות המגע המינימלי מעד אל הדשא.
ישראל קול מוביל את הכדור (שחר גרוס)ישראל קול מוביל את הכדור (שחר גרוס)
  • '32
  • אחר
  • ויכוח קולני התגלע בין מימר לסילבס, לאחר שמאמן הצפוניים התלונן על אגרסיביות יתר של שחקני אשדוד.
מ.ס אשדוד בהפסקת השתייה (שחר גרוס)מ.ס אשדוד בהפסקת השתייה (שחר גרוס)
  • '30
  • החלטת שופט
  • צינו מוריד את הקבוצות להפסקת שתייה. אחרי פתיחה מהוססת, אשדוד מצאה את הקצב ומניעה כדור בחצי המגרש של סכנין באופן שוטף, אמנם חסרה את הרגל המסיימת.
מעט קהל באצטדיון הי&qout;א (שחר גרוס)מעט קהל באצטדיון הי"א (שחר גרוס)
  • '25
  • החמצה
  • אליה גטהון מצא את נועם מוצ'ה על סף הרחבה, האחרון בעט בנגיעה למרכז המסגרת אבו ניל היה במקום. הדרומיים מטיילים לרחבת האורחת באין מפרע אך מתקשים לסכן את השער.
  • '20
  • החמצה
  • שוב אנסה עם מצב טוב קיבל כדור לאורך הקו, ובעט מזווית קשה אל הרשת החיצונית. המארחת מתקרבת לשער הראשון בהתמודדות.
חיים סילבס ושרון מימר בחיבוק (שחר גרוס)חיים סילבס ושרון מימר בחיבוק (שחר גרוס)
מוחמד אבו יונס הגיע למשחק (שחר גרוס)מוחמד אבו יונס הגיע למשחק (שחר גרוס)
  • '15
  • החמצה
  • ניסיון מעניין לאשדוד: יוג'ין אנסה נכנס לרחבה משמאל, הטעה ובעט לעבר השער, אך הכדור חלף מעל המשקוף.
ג'בייר בושנאק שומר על הכדור (שחר גרוס)ג'בייר בושנאק שומר על הכדור (שחר גרוס)
  • '9
  • אחר
  • אבו ניל יצא אל כדור ארוך מחוץ לרחבה, נתקל בממאטו ונזקק לטיפול. המשחק נעצר לכמה דקות עד שהשוער קם על רגליו.
אנעזר ממאטו עולה לנגיחה (שחר גרוס)באנעזר ממאטו עולה לנגיחה (שחר גרוס)
  • '3
  • החמצה
  • גליד אוטנגה עם עבירה על נועם מוצ'ה בסמוך לרחבה של אבו ניל סידר למארחת כדור חופשי, בן זקן בעט למסגרת אך השוער היה במקום כדי להדוף.
  • '1
  • החלטת שופט
  • שריקת הפתיחה! דקל צינו מוציא את ההתמודדות לדרך.
