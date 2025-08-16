עדיין ללא ניצחון: אשדוד שמטה יתרון כפול בסיום

הרכבים וציונים

מ.ס אשדוד הגיעה להתמודדות הערב (שבת) מול בני סכנין על המקום ה-13 בגביע הטוטו במטרה לרשום ניצחון בכורה לעונת 25/26, ודווקא אחרי משחק בו הייתה דומיננטית יותר לכל אורכו, ספגה בדקות הסיום ושמטה יתרון כפול, ואחרי 2:2 בסיום הפסידה 5:4 בדו-קרב פנדלים מותח.

החבורה של חיים סילבס פתחה את המשחק טובה יותר מבחינה התקפית, כאשר כבר בדקה השלישית להתמודדות סיכנה את השער של מוחמד אבו ניל עם כדור חופשי של טום בן זקן. שורת איומים של יוג’ין אנסה ונועם מוצ’ה הסתיימו מחוץ לרשת, כאשר האורחת לא מצליחה למנוע מהאדומים להגיע פעם אחר עם לרחבה.

בפתיחת המחצית השנייה הצפוניים כבר לא הצליחו לעמוד בפרץ, וראו תוך שתי דקות את המארחת עולה ליתרון כפול. תחילה, בן הדדי חטף כדור על סף הרחבה, והשאיר בנגיעה לאנסה שגלגל לרשת ללא בעיה. בדקה ה-50 שלח אדיר לוי משמאל כדור רוחב עוצמתי שפגע בעומר קורסיה, והמשיך לרשת לדאבונו של הבלם.

סכנין הצליחה להינצל בעור שינייה מספיגה נוספת בהמשך המחצית, אך הדרומיים הורידו הילוך לקראת הסיום, ובמצב ביזארי מצא את עצמו ג’בייר בושנאק לבדו עם הכדור במרכז הרחבה אחרי הרחקה רעה של הגנת אשדוד, והכניע את נימצ’סקי.

כעבור ארבע דקות בלבד, בושנאק, הפעם בתפקיד המבשל, מצא את אחמד סלמן ברחבה שהמשיך בנגיעה לפינה הקרובה וקבע 2:2 דרמטי בתוך תוספת הזמן. אשדוד ההמומים לא הצליחו לצאת קדימה ושמעו את שריקת הסיום שבישרה על דו-קרב פנדלים.

גם כאן הדרמה לא חדלה, כאשר שורת החטאות רעות של מ.ס אשדוד, ובראשן של הקונגולזי קארים קימבואידי, שניגש בהליכה עד הכדור ובעט בחולשה אל תוך הידיים של אבו ניל. שאקר אבו חוסיין היה זה שהכריע בסיום עם פאננקה יפייפיה אל הרשת של נימצ’ינסקי, וקבע 4:5 לזכות בני סכנין, שלמרות הניצחון תרצה לשפר דרמטית את היכולת לקראת פתיחת ליגת העל בשבוע הבא.