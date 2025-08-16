עדיין ללא ניצחון: אשדוד שמטה יתרון כפול בסיום

מ.ס אשדוד הגיעה להתמודדות הערב (שבת) מול בני סכנין על המקום ה-13 בגביע הטוטו במטרה לרשום ניצחון בכורה לעונת 25/26, ודווקא אחרי משחק בו הייתה דומיננטית יותר לכל אורכו, ספגה בדקות הסיום ושמטה יתרון כפול, ואחרי 2:2 בסיום הפסידה 5:4 בדו-קרב פנדלים מותח.
החבורה של חיים סילבס פתחה את המשחק טובה יותר מבחינה התקפית, כאשר כבר בדקה השלישית להתמודדות סיכנה את השער של מוחמד אבו ניל עם כדור חופשי של טום בן זקן. שורת איומים של יוג’ין אנסה ונועם מוצ’ה הסתיימו מחוץ לרשת, כאשר האורחת לא מצליחה למנוע מהאדומים להגיע פעם אחר עם לרחבה.
בפתיחת המחצית השנייה הצפוניים כבר לא הצליחו לעמוד בפרץ, וראו תוך שתי דקות את המארחת עולה ליתרון כפול. תחילה, בן הדדי חטף כדור על סף הרחבה, והשאיר בנגיעה לאנסה שגלגל לרשת ללא בעיה. בדקה ה-50 שלח אדיר לוי משמאל כדור רוחב עוצמתי שפגע בעומר קורסיה, והמשיך לרשת לדאבונו של הבלם.
סכנין הצליחה להינצל בעור שינייה מספיגה נוספת בהמשך המחצית, אך הדרומיים הורידו הילוך לקראת הסיום, ובמצב ביזארי מצא את עצמו ג’בייר בושנאק לבדו עם הכדור במרכז הרחבה אחרי הרחקה רעה של הגנת אשדוד, והכניע את נימצ’סקי.
כעבור ארבע דקות בלבד, בושנאק, הפעם בתפקיד המבשל, מצא את אחמד סלמן ברחבה שהמשיך בנגיעה לפינה הקרובה וקבע 2:2 דרמטי בתוך תוספת הזמן. אשדוד ההמומים לא הצליחו לצאת קדימה ושמעו את שריקת הסיום שבישרה על דו-קרב פנדלים.
גם כאן הדרמה לא חדלה, כאשר שורת החטאות רעות של מ.ס אשדוד, ובראשן של הקונגולזי קארים קימבואידי, שניגש בהליכה עד הכדור ובעט בחולשה אל תוך הידיים של אבו ניל. שאקר אבו חוסיין היה זה שהכריע בסיום עם פאננקה יפייפיה אל הרשת של נימצ’ינסקי, וקבע 4:5 לזכות בני סכנין, שלמרות הניצחון תרצה לשפר דרמטית את היכולת לקראת פתיחת ליגת העל בשבוע הבא.
הארכה
-
'108
- הפעם זה כבר בפנים. שאקר אבו חוסיין הבקיע באומנות בפאננקה והעניק לסכנין את הניצחון הדרמטי עם 4:5 בדו-קרב פנדלים, ואת המקום ה-13 בטורניר.
-
'107
- לא יאומן. אליה גטהון נעצר על ידי אבו ניל, שמשאיר את סכנין עדיין בתמונה עם 4:4
-
'106
- ומחמד אבו ניל בועט בחוזקה למשקוף ומחטיא! עדיין 4:4
-
'105
- קארים קימבואידי בעט ברשלנות ואפשר לאבו ניל לקלוט בלי בעיות. עדיין 4:4
-
'103
- אחמד סלמן כובש בבעיטה לתקרת השער ומשווה ל-4:4
-
'102
- בן הדדי כובש ללא בעיות ומעלה את אשדוד ל-3:4
-
'101
- בסיל חורי השווה ל-3:3
-
'100
- איברהים דיאקטה החטיא! עדיין 2:3 למ.ס אשדוד
-
'99
- עומר קורסיה מצמק ל-3:2
-
'98
- לאני נג'יס כובש ומעלה את מ.ס אשדוד ל-1:3
-
'97
- נימצ'יסקי הודף את הכדור של בושנאק! עדיין 1:2
-
'97
- עילי תמם מעלה את אשדוד ל-1:2
-
'97
- מוחמד בדארנה השווה ל-1:1
-
'97
- סתיו נחמני הראשון לכבוש דו קרב הפנדלים
-
'92
- שוויון 2:2! הפעם בושנאק בתפקיד המבשל, מצא את אחמד סלמן שכבש את שער השוויון אחרי שדחק מקרוב לפינה הקרובה של נימצ'סקי.
מחצית שניה
-
'89
- בני סכנין מצמקת ל-2:1: ג'בייר בושנאק מצא את עצמו לבד ברחבה עם הכדור אחרי הרחקה רעה בהגנת אשדוד, וגלגל לרשת באין מפרע.
-
'87
- ג'בייר בושנאק ראה את הכרטיס הצהוב בעקבות תפיסה בחולצה.
-
'83
- אחמד טאהא מפנה את מקומו לטובת מוחמד טאהא.
-
'83
- חילופים נוספים של מימר: עומר אבוהב מפנה את מקומו לטובת אכרם זבידאת.
-
'74
- חילוף נוסף של מימר: מארון גנטוס מפנה את מקומו לטובת דניאל אוניימוצ'ארה
-
'73
- חילופים נוספים של חיים סילבס: סתיו נחמני נכנס במקום יוג'ין אנסה
-
'72
- החמצה של אנסה ברחבה: החלוץ קיבל כדור בתנועה, חדר לרחבה מהמרכז ובעט לבד, אך הכדור חלף ליד הקורה.
-
'61
- חילוף נוסף של שרון מימר: ארתור מירניאן מפנה את מקומו לטובת מוחמד בדארנה.
-
'61
- חילוף לבני סכנין: גליד אוטנגה מפנה את מקומו לטובת שאקר אבו חוסיין.
-
'50
- אשדוד עולה ל-0:2: אדיר לוי הוציא משמאל כדור רוחב עוצמתי, עומר קרוסיה ניסה להרחיק וכבש עצמי. סכנין בחוסר ריכוז מאבדת את המשחק תוך שתי דקות
-
'48
- שער למ.ס אשדוד: בן הדדי רק נכנס וכבר הוביל לחץ גבוה שאפשר לו לחטוף כדור לאחמד טאהא על סף הרחבה, ולשאיר בנגיעה ליוג’ין אנסה, שגלגל אל השער.
-
'46
- חילוף נוסף לאשדוד: טום בן זקן מפנה את מקומו לטובת עילי תמם.
-
'46
- חילוף נוסף לאשדוד: אנבעזר מאמטה יפנה את מקומו לטובת בן הדדי.
-
'46
- חילוף במ.ס אשדוד: נועם מוצ'ה מפנה את מקומו לטובת שלו הרוש
מחצית ראשונה
-
'45+3
- סיום מחצית ראשונה נטולת שערים. הקבוצות יורדות להפסקה אחרי 45 דקות בהילוך נמוך למדי.
-
'42
- החלטה תמוהה של צינו: אדיר לוי ראה את הצהוב הראשון בהתמודדות לאחר שירד אל הכדור וחטף למוחמד גנאמה, שבעקבות המגע המינימלי מעד אל הדשא.
-
'32
- ויכוח קולני התגלע בין מימר לסילבס, לאחר שמאמן הצפוניים התלונן על אגרסיביות יתר של שחקני אשדוד.
-
'30
- צינו מוריד את הקבוצות להפסקת שתייה. אחרי פתיחה מהוססת, אשדוד מצאה את הקצב ומניעה כדור בחצי המגרש של סכנין באופן שוטף, אמנם חסרה את הרגל המסיימת.
-
'25
- אליה גטהון מצא את נועם מוצ'ה על סף הרחבה, האחרון בעט בנגיעה למרכז המסגרת אבו ניל היה במקום. הדרומיים מטיילים לרחבת האורחת באין מפרע אך מתקשים לסכן את השער.
-
'20
- שוב אנסה עם מצב טוב קיבל כדור לאורך הקו, ובעט מזווית קשה אל הרשת החיצונית. המארחת מתקרבת לשער הראשון בהתמודדות.
-
'15
- ניסיון מעניין לאשדוד: יוג'ין אנסה נכנס לרחבה משמאל, הטעה ובעט לעבר השער, אך הכדור חלף מעל המשקוף.
-
'9
- אבו ניל יצא אל כדור ארוך מחוץ לרחבה, נתקל בממאטו ונזקק לטיפול. המשחק נעצר לכמה דקות עד שהשוער קם על רגליו.
-
'3
- גליד אוטנגה עם עבירה על נועם מוצ'ה בסמוך לרחבה של אבו ניל סידר למארחת כדור חופשי, בן זקן בעט למסגרת אך השוער היה במקום כדי להדוף.
-
'1
- שריקת הפתיחה! דקל צינו מוציא את ההתמודדות לדרך.