ובמקום ה-11: הפועל פ"ת גברה 2:3 על טבריה

השחקן המצטיין
גולן בני, ציון: 8
סיפק שער ובישול מכדורים חופשיים, שלט במגרש במחצית הראשונה וידע גם לעשות הגנה בחצי השני
השחקן המאכזב
טבראס הוקלידס, ציון: 5
לא הגיע להזדמנויות ובקושי סיכן את השער, הרבה פחות ממה שמצופה ממנו
מוכנה לפתיחת הליגה. אחרי שהשיגה ניצחון ראשון ומרשים על מ.ס אשדוד, הפועל פתח תקווה אירחה הערב (שבת) את עירוני טבריה במשחקי הדירוג של גביע הטוטו, השיגה 2:3 דרמטי בתום משחק נהדר, וסיימה במקום ה-11 של המפעל.
זה לא היה קל עבור החבורה של עומר פרץ, שלמרות שנראתה טוב מהפתיחה, ספגה מרגליו של ניב גוטליב בדקה ה-11 ונקלעה לפיגור מוקדם. למרות זאת, הלחץ של המארחת השתלם, כאשר על המהפך היה רשום שם אחד – גולן בני. בדקה ה-21 הוא סובב כדור חופשי באומנות לפינה הרחוקה, ובדקה ה-33 הוא כבר בישל לאוראל דגני, לאחר כדור חופשי מושלם.
המחצית השנייה הייתה סיפור אחר. האורחת יצאה כמו מלוע של תותח, כאשר כבר בדקה ה-49 כדור נהדר של ואסמן הגיע לבילנקי, שהשתלט עם החזה וגלגל מקרוב פנימה בדרך ל-2:2. טבריה המשכה לשלוט בקצב ולחפש את המהפך, אך כאמור, מי שלא כובש סופג. בדקה ה-83 עלה נועם גייסן המחליף לכר הדשא על חשבונו של נידם נידם, ובדקה ה-83 הוא נגח מקרוב את שער הניצחון לאחר ערבוביה ברחבה.
כעת, הקבוצה מהשרון תנסה לנצל את המומנטום אתיו סיימה את משחקי הדירוג של גביע הטוטו ולפתוח את ליגת העל בצורה טובה ואולי להפתיע במחזור הפתיחה את האלופה, מכבי תל אביב, אותה היא תארח. מנגד, החבורה מהצפון תנסה לפתוח דף חדש כשתארח את הפועל חיפה במחזור הראשון ותנסה להשיג ניצחון חשוב.
מחצית שניה
-
'90+5
- יגאל פריד שורק לסיום ההתמודדות! הפועל פ"ת מנצחת 2:3 ומסיימת במקום ה-11 של גביע הטוטו
-
'83
- שער! הפועל פתח תקווה עלתה ל-2:3: מדהים. דקה אחרי שעלה לכר הדשא, נועם גיסין ניצל ערבוביה ברחבה כדי לנגוח מקרוב ולהחזיר את היתרון לחבורה של עומר פרץ
-
'82
- נדב נידם יוצא, נועם גיסין נכנס
-
'77
- קצב נהדר במושבה. אדניי עבר את השוער דוס סנטוס ובעט לכיוון השער, אבל סמביניה גלש בצורה נהדרת והציל את את החבורה של חודדה
-
'75
- החמצה גדולה להפועל פ"ת! טאבי חטף את הכדור, דהר קדימה לתוך הרחבה וניסה לתת כדור רוחב לשביט מזל, שגלש אך פספס בסנטימטרים את הכדור ואת שער היתרון
-
'73
- שביט מזל נכנס במקומו של קליי
-
'70
- אחרי דקות ארוכות, המארחת הגיעה להזדמנות. נדב נידם ניסה את מזלו עם בעיטה טובה מחוץ לרחבה, אך פספס את המסגרת
-
'62
- ג'יימס אדניי נכנס במקומו של בוני אמיאן
-
'62
- חילוף כפול של המלאבסים: שחר רוזן נכנס על חשבונו של דרור ניר
-
'56
- טבריה כמעט משלימה מהפך נוסף במשחק. רוטמן ביצע טעות גדולה כאשר פספס את הכדור, מייקל נותר לבדו, אבל לא הצליח להכניע את כץ שירד יפה לכדור והדף עם הרגל
-
'55
- עוד חילוף של האורחת, כאשר חביבאללה נפגע ומוחלף על ידי אונגר
-
'49
- שער! עירוני טבריה השוותה ל-2:2: אוסמן מצא את בילנקי עם כדור עומק חכם, החלוץ השתלט נהדר עם החזה וסיים נהדר באחד על אחד מול כץ
-
'46
- גם קלטינס יוצא, יצחק נכנס במקומו
-
'46
- גולאני נכנס על חשבונו של בלילתי
-
'46
- חילוף משולש בעירוני טבריה: טפר נכנס במקומו של אלמקייס
מחצית ראשונה
-
'45
- הזדמנות נהדרת לחבורה של חודדה. כדור חצי כמעט מקו החצי נחת על רגלו של באצ'ו, שהשתלט ובעט מקרוב, אך נעצר על ידי כץ
-
'41
- ניב גוטליב רואה את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק אחרי עבירה על קליי במרכז המגרש
-
'33
- שער! הפועל פ"ת עלתה ל-1:2: מהפך מוצדק במושבה. המלאבסים קיבלו שוב פעם כדור חופשי מצד ימין, גולן בני ניגש שוב לכדור, רק שהפעם הוא הרים אותו ומצא באופן מושלם את ראשו של אוראל דגני, שנגח פנימה מקרוב ורץ לחגוג
-
'21
- שער! הפועל פתח תקווה השוותה ל-1:1: טאבי סחט עבירה על סף הרחבה לאחר הכשלה של אלמקייס, גולן בני סובב את הכדור באומנות לפינה הרחוקה והכניע את רוג'רס סנטוס, שוערה החדש של טבריה
-
'11
- שער! עירוני טבריה עלתה ל-0:1: בניגוד להלך הרוח של המשחק, האורחת יצאה להתקפת מעבר שהסתיימה במסירה של והיב חביבאללה לניב גוטליב, שהתמקם ושחרר מחוץ לרחבה בעיטה שטוחה עם רגל שמאל שהכניעה את עומר כץ
-
'7
- הזדמנות ראשונה במשחק. הלחץ הגבוה של הפועל פ"ת הוביל לחטיפת כדור של טאבי, שפרץ לרחבה ומסר לקליי שהיה מוכן לבעיטה מקרוב, אבל נבלם על ידי שחקן הגנה
-
'1
- יגאל פריד שרק לפתיחת ההתמודדות!