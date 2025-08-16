ובמקום ה-11: הפועל פ"ת גברה 2:3 על טבריה

דעת המבקר

השחקן המצטיין גולן בני, ציון: 8

סיפק שער ובישול מכדורים חופשיים, שלט במגרש במחצית הראשונה וידע גם לעשות הגנה בחצי השני גולן בני, ציון: 8סיפק שער ובישול מכדורים חופשיים, שלט במגרש במחצית הראשונה וידע גם לעשות הגנה בחצי השני השחקן המאכזב טבראס הוקלידס, ציון: 5

לא הגיע להזדמנויות ובקושי סיכן את השער, הרבה פחות ממה שמצופה ממנו טבראס הוקלידס, ציון: 5לא הגיע להזדמנויות ובקושי סיכן את השער, הרבה פחות ממה שמצופה ממנו

הרכבים וציונים

מוכנה לפתיחת הליגה. אחרי שהשיגה ניצחון ראשון ומרשים על מ.ס אשדוד, הפועל פתח תקווה אירחה הערב (שבת) את עירוני טבריה במשחקי הדירוג של גביע הטוטו, השיגה 2:3 דרמטי בתום משחק נהדר, וסיימה במקום ה-11 של המפעל.

זה לא היה קל עבור החבורה של עומר פרץ, שלמרות שנראתה טוב מהפתיחה, ספגה מרגליו של ניב גוטליב בדקה ה-11 ונקלעה לפיגור מוקדם. למרות זאת, הלחץ של המארחת השתלם, כאשר על המהפך היה רשום שם אחד – גולן בני. בדקה ה-21 הוא סובב כדור חופשי באומנות לפינה הרחוקה, ובדקה ה-33 הוא כבר בישל לאוראל דגני, לאחר כדור חופשי מושלם.

המחצית השנייה הייתה סיפור אחר. האורחת יצאה כמו מלוע של תותח, כאשר כבר בדקה ה-49 כדור נהדר של ואסמן הגיע לבילנקי, שהשתלט עם החזה וגלגל מקרוב פנימה בדרך ל-2:2. טבריה המשכה לשלוט בקצב ולחפש את המהפך, אך כאמור, מי שלא כובש סופג. בדקה ה-83 עלה נועם גייסן המחליף לכר הדשא על חשבונו של נידם נידם, ובדקה ה-83 הוא נגח מקרוב את שער הניצחון לאחר ערבוביה ברחבה.

אוראל דגני וגולן בני חוגגים (חגי מיכאלי)

כעת, הקבוצה מהשרון תנסה לנצל את המומנטום אתיו סיימה את משחקי הדירוג של גביע הטוטו ולפתוח את ליגת העל בצורה טובה ואולי להפתיע במחזור הפתיחה את האלופה, מכבי תל אביב, אותה היא תארח. מנגד, החבורה מהצפון תנסה לפתוח דף חדש כשתארח את הפועל חיפה במחזור הראשון ותנסה להשיג ניצחון חשוב.