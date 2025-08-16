יום ראשון, 17.08.2025 שעה 04:31

שחקני הפועל פתח תקווה מתחבקים (חגי מיכאלי)

ובמקום ה-11: הפועל פ"ת גברה 2:3 על טבריה

בתום משחק נהדר, המלאבסים ניצחו באופן דרמטי וסיימו את משחקי הדירוג של גביע הטוטו בטעם טוב. גוטליב ובילנקי כבשו לאורחת, בני, דגני וגיסין הפכו

גיא עקרה | 16/08/2025 20:30
יום שבת, 16/08/2025, 20:30 אצטדיון המושבהגביע הטוטו - משחקי דירוג
עירוני טבריה
שער ניב גוטליב (11)
שער סטניסלב בילנקי (48)
הסתיים
3 2
שופט: יגאל פריד
שער גולן בני (21)
שער אוראל דגני (33)
שער נועם גיסין (84)
הפועל פ"ת
דעת המבקר
השחקן המצטיין
גולן בני, ציון: 8
סיפק שער ובישול מכדורים חופשיים, שלט במגרש במחצית הראשונה וידע גם לעשות הגנה בחצי השני
השחקן המאכזב
טבראס הוקלידס, ציון: 5
לא הגיע להזדמנויות ובקושי סיכן את השער, הרבה פחות ממה שמצופה ממנו
הרכבים וציונים
 
 

מוכנה לפתיחת הליגה. אחרי שהשיגה ניצחון ראשון ומרשים על מ.ס אשדוד, הפועל פתח תקווה אירחה הערב (שבת) את עירוני טבריה במשחקי הדירוג של גביע הטוטו, השיגה 2:3 דרמטי בתום משחק נהדר, וסיימה במקום ה-11 של המפעל.

זה לא היה קל עבור החבורה של עומר פרץ, שלמרות שנראתה טוב מהפתיחה, ספגה מרגליו של ניב גוטליב בדקה ה-11 ונקלעה לפיגור מוקדם. למרות זאת, הלחץ של המארחת השתלם, כאשר על המהפך היה רשום שם אחד – גולן בני. בדקה ה-21 הוא סובב כדור חופשי באומנות לפינה הרחוקה, ובדקה ה-33 הוא כבר בישל לאוראל דגני, לאחר כדור חופשי מושלם.

המחצית השנייה הייתה סיפור אחר. האורחת יצאה כמו מלוע של תותח, כאשר כבר בדקה ה-49 כדור נהדר של ואסמן הגיע לבילנקי, שהשתלט עם החזה וגלגל מקרוב פנימה בדרך ל-2:2. טבריה המשכה לשלוט בקצב ולחפש את המהפך, אך כאמור, מי שלא כובש סופג. בדקה ה-83 עלה נועם גייסן המחליף לכר הדשא על חשבונו של נידם נידם, ובדקה ה-83 הוא נגח מקרוב את שער הניצחון לאחר ערבוביה ברחבה.

אוראל דגני וגולן בני חוגגים (חגי מיכאלי)אוראל דגני וגולן בני חוגגים (חגי מיכאלי)

כעת, הקבוצה מהשרון תנסה לנצל את המומנטום אתיו סיימה את משחקי הדירוג של גביע הטוטו ולפתוח את ליגת העל בצורה טובה ואולי להפתיע במחזור הפתיחה את האלופה, מכבי תל אביב, אותה היא תארח. מנגד, החבורה מהצפון תנסה לפתוח דף חדש כשתארח את הפועל חיפה במחזור הראשון ותנסה להשיג ניצחון חשוב.

מחצית שניה
  • '90+5
  • החלטת שופט
  • יגאל פריד שורק לסיום ההתמודדות! הפועל פ"ת מנצחת 2:3 ומסיימת במקום ה-11 של גביע הטוטו
שחקני טבריה המתוסכלים מתלוננים לשופט (חגי מיכאלי)שחקני טבריה המתוסכלים מתלוננים לשופט (חגי מיכאלי)
שחקני הפועל פתח תקווה חוגגים עם נועם גיסין (חגי מיכאלי)שחקני הפועל פתח תקווה חוגגים עם נועם גיסין (חגי מיכאלי)
נועם גיסין בטירוף (חגי מיכאלי)נועם גיסין בטירוף (חגי מיכאלי)
נועם גיסין חוגג (חגי מיכאלי)נועם גיסין חוגג (חגי מיכאלי)
  • '83
  • שער
  • שער! הפועל פתח תקווה עלתה ל-2:3: מדהים. דקה אחרי שעלה לכר הדשא, נועם גיסין ניצל ערבוביה ברחבה כדי לנגוח מקרוב ולהחזיר את היתרון לחבורה של עומר פרץ
  • '82
  • חילוף
  • נדב נידם יוצא, נועם גיסין נכנס
  • '77
  • החמצה
  • קצב נהדר במושבה. אדניי עבר את השוער דוס סנטוס ובעט לכיוון השער, אבל סמביניה גלש בצורה נהדרת והציל את את החבורה של חודדה
  • '75
  • החמצה
  • החמצה גדולה להפועל פ"ת! טאבי חטף את הכדור, דהר קדימה לתוך הרחבה וניסה לתת כדור רוחב לשביט מזל, שגלש אך פספס בסנטימטרים את הכדור ואת שער היתרון
  • '73
  • חילוף
  • שביט מזל נכנס במקומו של קליי
  • '70
  • החמצה
  • אחרי דקות ארוכות, המארחת הגיעה להזדמנות. נדב נידם ניסה את מזלו עם בעיטה טובה מחוץ לרחבה, אך פספס את המסגרת
  • '62
  • חילוף
  • ג'יימס אדניי נכנס במקומו של בוני אמיאן
  • '62
  • חילוף
  • חילוף כפול של המלאבסים: שחר רוזן נכנס על חשבונו של דרור ניר
  • '56
  • החמצה
  • טבריה כמעט משלימה מהפך נוסף במשחק. רוטמן ביצע טעות גדולה כאשר פספס את הכדור, מייקל נותר לבדו, אבל לא הצליח להכניע את כץ שירד יפה לכדור והדף עם הרגל
  • '55
  • חילוף
  • עוד חילוף של האורחת, כאשר חביבאללה נפגע ומוחלף על ידי אונגר
שחקני עירוני טבריה שמחים (חגי מיכאלי)שחקני עירוני טבריה שמחים (חגי מיכאלי)
סטניסלב בילנקי חוגג (חגי מיכאלי)סטניסלב בילנקי חוגג (חגי מיכאלי)
סטניסלב בילנקי בועט (חגי מיכאלי)סטניסלב בילנקי בועט (חגי מיכאלי)
סטניסלב בילנקי משתלט (חגי מיכאלי)סטניסלב בילנקי משתלט (חגי מיכאלי)
  • '49
  • שער
  • שער! עירוני טבריה השוותה ל-2:2: אוסמן מצא את בילנקי עם כדור עומק חכם, החלוץ השתלט נהדר עם החזה וסיים נהדר באחד על אחד מול כץ
  • '46
  • חילוף
  • גם קלטינס יוצא, יצחק נכנס במקומו
  • '46
  • חילוף
  • גולאני נכנס על חשבונו של בלילתי
  • '46
  • חילוף
  • חילוף משולש בעירוני טבריה: טפר נכנס במקומו של אלמקייס
מחצית ראשונה
  • '45
  • החמצה
  • הזדמנות נהדרת לחבורה של חודדה. כדור חצי כמעט מקו החצי נחת על רגלו של באצ'ו, שהשתלט ובעט מקרוב, אך נעצר על ידי כץ
  • '41
  • כרטיס צהוב
  • ניב גוטליב רואה את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק אחרי עבירה על קליי במרכז המגרש
שחקני עירוני טבריה מתוסכלים בפעם השנייה להערב (חגי מיכאלי)שחקני עירוני טבריה מתוסכלים בפעם השנייה להערב (חגי מיכאלי)
אוראל דגני חוגג את המהפך (חגי מיכאלי)אוראל דגני חוגג את המהפך (חגי מיכאלי)
גולן בני ואוראל דגני בטירוף (חגי מיכאלי)גולן בני ואוראל דגני בטירוף (חגי מיכאלי)
אוראל דגני נוגח פנימה (חגי מיכאלי)אוראל דגני נוגח פנימה (חגי מיכאלי)
גולן בני מרים את הכדור, הפעם זה נגמר בבישול (חגי מיכאלי)גולן בני מרים את הכדור, הפעם זה נגמר בבישול (חגי מיכאלי)
  • '33
  • שער
  • שער! הפועל פ"ת עלתה ל-1:2: מהפך מוצדק במושבה. המלאבסים קיבלו שוב פעם כדור חופשי מצד ימין, גולן בני ניגש שוב לכדור, רק שהפעם הוא הרים אותו ומצא באופן מושלם את ראשו של אוראל דגני, שנגח פנימה מקרוב ורץ לחגוג
שחקני עירוני טבריה מאוכזבים (חגי מיכאלי)שחקני עירוני טבריה מאוכזבים (חגי מיכאלי)
שחקני הפועל פתח תקווה חוגגים עם גולן בני (חגי מיכאלי)שחקני הפועל פתח תקווה חוגגים עם גולן בני (חגי מיכאלי)
גולן בני חוגג (חגי מיכאלי)גולן בני חוגג (חגי מיכאלי)
גולן בני לוקח את הבעיטה (חגי מיכאלי)גולן בני לוקח את הבעיטה (חגי מיכאלי)
  • '21
  • שער
  • שער! הפועל פתח תקווה השוותה ל-1:1: טאבי סחט עבירה על סף הרחבה לאחר הכשלה של אלמקייס, גולן בני סובב את הכדור באומנות לפינה הרחוקה והכניע את רוג'רס סנטוס, שוערה החדש של טבריה
שחקני הפועל פתח תקווה מאוכזבים (חגי מיכאלי)שחקני הפועל פתח תקווה מאוכזבים (חגי מיכאלי)
ניב גוטליב ושחקני עירוני טבריה חוגגים (חגי מיכאלי)ניב גוטליב ושחקני עירוני טבריה חוגגים (חגי מיכאלי)
ניב גוטליב חוגג (חגי מיכאלי)ניב גוטליב חוגג (חגי מיכאלי)
  • '11
  • שער
  • שער! עירוני טבריה עלתה ל-0:1: בניגוד להלך הרוח של המשחק, האורחת יצאה להתקפת מעבר שהסתיימה במסירה של והיב חביבאללה לניב גוטליב, שהתמקם ושחרר מחוץ לרחבה בעיטה שטוחה עם רגל שמאל שהכניעה את עומר כץ
  • '7
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה במשחק. הלחץ הגבוה של הפועל פ"ת הוביל לחטיפת כדור של טאבי, שפרץ לרחבה ומסר לקליי שהיה מוכן לבעיטה מקרוב, אבל נבלם על ידי שחקן הגנה
  • '1
  • החלטת שופט
  • יגאל פריד שרק לפתיחת ההתמודדות!
