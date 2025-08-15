תורג'מן לוחץ על מעבר, לאזטיץ' יבקש עוד חלוץ

מכבי תל אביב ניצבת בפני אפשרות של הכנסה כלכלית משמעותית במיוחד בימים הקרובים, כאשר לצד מכירתו של ווסלי פטאצ’י לאלקמאר ב-7.3 מיליון אירו, אשר תושלם לאחר המשחקים מול דינמו קייב, קיימת גם אפשרות מכירתו של דור תורג’מן לניו אינגלנד רבולושן.

האמריקאים כבר עלו ל-5 מיליון דולר במשא ומתן מול מיץ’ גולדהאר, ששואף לקבל כ-6 מיליון דולר על החלוץ הישראלי, אך במקביל יש שני כוחות פועלים אשר משפיעים על האירוע. מצד אחד, תורג’מן לוחץ על המעבר ורוצה לעזוב את קריית שלום לטובת ההצעה מארה”ב. מצד שני, ז’רקו לאזטיץ’ לא רוצה לוותר גם על החלוץ.

לאזטיץ’ ראה איך הקיץ כמה מכוכבי האליפות שלו עוזבים, וכעת בדרך לאבד עוד שניים כאלה, ומרגיש שזה יותר מדי. לאורך הקיץ סיפרו במכבי ת”א כי גם אם תורג’מן יעזוב, יש את אלעד מדמון ויון ניקולאסקו ומבחינתם יחד עם יונס מלדה או סייד אבו פרחי, לשיקולו של המאמן, זה מספיק טוב.

שון וייסמן (IMAGO)

יחד עם זאת, לאזטיץ’ לא משתמש במדמון כחלוץ מטרה ולכן עזיבה של תורג’מן תוביל לכך שהמאמן יבקש חיזוק נוסף לחוד ובמצב כזה, כשצריך להגיד אין אפשרות להביא זרים נכון להיום כי את פטאצ’י יחליף שחקן זר אחר, ייתכן ומכבי ת”א תצטרך לפנות לשוק הישראלי ומועמדותו של שון וייסמן כבר נשקלת ע”י בכירי המועדון.

בכל הנוגע למחליפו של פטאצ’י, לאזטיץ’ סביר להניח יבקש לשוב אל המשא ומתן עם באצ’קה טופולה בעבור פרסטיז’ אמבונגו, חניכו לשעבר, אותו הוא ביקש להביא עוד מוקדם יותר הקיץ. שחקן הכנף של באצ’קה עדיין לא נמכר ולאחרונה אף נקלע לעימות ישיר מול ההנהלה של המועדון שסירבה למכור אותו.

בינתיים, הברזילאי סיים את הבדיקות הרפואיות שעבר בבלגרד עם נציג של אלקמאר, וישוב במהלך הלילה לישראל. הוא יהיה חלק מהמשחקים נגד הפועל ירושלים בגביע הטוטו ומול דינמו קייב בפלייאוף הליגה האירופית, ואז יעזוב.