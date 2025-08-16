מכבי נתניה גברה 0:1 על עירוני קריית שמונה

דעת המבקר

השחקן המצטיין הריברטו טבארש, ציון: 7

השחקן המאכזב אנתוני לימבומבה, ציון: 4

היכולת שלו עד עכשיו לא עומדת בציפיות הגדולות. סיבה לדאגה לקריית שמונה?

שער ששייך לאירופה. הרגע הגדול היחיד במשחק הזה

הרכבים וציונים

משחקי הדירוג של גביע הטוטו המשיכו הערב (שבת), כאשר מכבי נתניה אירחה את עירוני קריית שמונה על הזכות לסיים את המפעל במקום התשיעי. היהלומים גברו על יריבתם 0:1 משער של הריברטו טבארש בדקה ה-80, והם יגיעו אל פתיחת הליגה במומנטום חיובי.

המחצית הראשונה נפתחה בקצב גבוה ואגרסיביות מצד שני הצדדים, כאשר האורחת הייתה זו שהגיעה ליותר מצבים, אך לא השכילה לנצל אותם על מנת לעלות ליתרון. מן הצד השני, נתניה לא שימשה כתפאורה כאשר טבארש ופראיזו היה אלו שניסו להכניע את מתן זלמנוביץ’, אך זה היה במקום והדף את ניסיונותיהם.

במחצית השנייה הקצב נרגע באופן משמעותי ורוב המשחק התנהל במרכז השדה, כשאף קבוצה לא הגיעה למצב ממשי לעבר שער היריבה. מי שכן עשה זאת הוא רותם קלר, אך הוא פגש את שוער ק”ש במקום.

הריברטו טווארס בועט (רועי כפיר)

כאשר היה נדמה כי המשחק יילך לפנדלים, טאברש קיבל את הכדור באגף הימני והשתחרר משומרו בעזרת סיבוב נהדר על המקום. הוא נכנס מהאגף הימני למרכז, הניף את רגל שמאל ושחרר בעיטה אדירה שהכניעה את זלמנוביץ' והעלתה את קבוצתו ליתרון 0:1, שנשמר עד לסיום המשחק.

בסופו של דבר, נתניה יצאה עם ידה על העליונה, סיימה במקום התשיעי בגביע הטוטו ותגיע עם רוח גבית לפתיחת הליגה. מנגד, חניכיו של שי ברדה היו מסוכנים לאורך דקות ארוכות של המשחק אך לא ניצלו זאת. הם הסתפקו במקום העשירי וינסו לחזור לנצח במסגרת הליגה.