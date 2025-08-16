יום ראשון, 17.08.2025 שעה 04:31

שחקני מכבי נתניה חוגגים (רועי כפיר)

מכבי נתניה גברה 0:1 על עירוני קריית שמונה

היהלומים סיימו במקום התשיעי את גביע הטוטו לאחר שגברו על קבוצתו של שי ברדה בזכות שער אדיר של הרי טבארש (80'), ויגיעו מעודדים לפתיחת הליגה

תומר חבז | 16/08/2025 20:30
יום שבת, 16/08/2025, 20:30אצטדיון מריםגביע הטוטו - משחקי דירוג
עירוני ק"ש
הסתיים
1 0
שופט: יוני קלז' (ציון: 5)
שער הריברטו טבארש (80)
מכבי נתניה
גביע הטוטו 25-26
 גביע הטוטו 
00-00מכבי ת"א1
00-00הפועל ב"ש2
 בית 1 
94-64הפועל חיפה1
69-94מכבי בני ריינה2
64-44עירוני ק"ש3
44-44עירוני טבריה4
46-44בני סכנין5
 בית 2 
94-74הפועל ת"א1
94-74הפועל ירושלים2
77-74מכבי נתניה3
36-64הפועל פ"ת4
18-24מ.ס אשדוד5
דעת המבקר
השחקן המצטיין
הריברטו טבארש, ציון: 7
שער ששייך לאירופה. הרגע הגדול היחיד במשחק הזה
השחקן המאכזב
אנתוני לימבומבה, ציון: 4
היכולת שלו עד עכשיו לא עומדת בציפיות הגדולות. סיבה לדאגה לקריית שמונה?
הרכבים וציונים
 
 

משחקי הדירוג של גביע הטוטו המשיכו הערב (שבת), כאשר מכבי נתניה אירחה את עירוני קריית שמונה על הזכות לסיים את המפעל במקום התשיעי. היהלומים גברו על יריבתם 0:1 משער של הריברטו טבארש בדקה ה-80, והם יגיעו אל פתיחת הליגה במומנטום חיובי.

המחצית הראשונה נפתחה בקצב גבוה ואגרסיביות מצד שני הצדדים, כאשר האורחת הייתה זו שהגיעה ליותר מצבים, אך לא השכילה לנצל אותם על מנת לעלות ליתרון. מן הצד השני, נתניה לא שימשה כתפאורה כאשר טבארש ופראיזו היה אלו שניסו להכניע את מתן זלמנוביץ’, אך זה היה במקום והדף את ניסיונותיהם.

במחצית השנייה הקצב נרגע באופן משמעותי ורוב המשחק התנהל במרכז השדה, כשאף קבוצה לא הגיעה למצב ממשי לעבר שער היריבה. מי שכן עשה זאת הוא רותם קלר, אך הוא פגש את שוער ק”ש במקום.

הריברטו טווארס בועט (רועי כפיר)הריברטו טווארס בועט (רועי כפיר)

כאשר היה נדמה כי המשחק יילך לפנדלים, טאברש קיבל את הכדור באגף הימני והשתחרר משומרו בעזרת סיבוב נהדר על המקום. הוא נכנס מהאגף הימני למרכז, הניף את רגל שמאל ושחרר בעיטה אדירה שהכניעה את זלמנוביץ' והעלתה את קבוצתו ליתרון 0:1, שנשמר עד לסיום המשחק.

בסופו של דבר, נתניה יצאה עם ידה על העליונה, סיימה במקום התשיעי בגביע הטוטו ותגיע עם רוח גבית לפתיחת הליגה. מנגד, חניכיו של שי ברדה היו מסוכנים לאורך דקות ארוכות של המשחק אך לא ניצלו זאת. הם הסתפקו במקום העשירי וינסו לחזור לנצח במסגרת הליגה.

מחצית שניה
  • '90+4
  • חילוף
  • חילוף בתוספת הזמן: שנפר נכנס במקומו של אוגריסה
  • '90
  • כרטיס צהוב
  • יאיר מרדכי קיבלאת הכרטיס הצהוב לאחר עבירה בוטה על עוז בילו
  • '84
  • חילוף
  • עמית כהן נכנס במקומו של האריס
הריברטו טבראש חוגג (רועי כפיר)הריברטו טבראש חוגג (רועי כפיר)
  • '80
  • שער
  • שער! מכבי נתניה עלתה ליתרון 0:1: הריברטו טבארש קיבל את הכדור, ובעזרת סיבוב על המקום השתחרר משמירה. הוא נכנס מהאגף הימני למרכז, הניף את רגל שמאל ושחרר בעיטה אדירה שהכניעה את זלמנוביץ' והעלתה את קבוצתו ליתרון
  • '77
  • חילוף
  • לי - ים דן נכנס במקומו של פלקושצנקו
  • '66
  • חילוף
  • עמרי שמיר נכנס במוקמו של מאור לוי
  • '66
  • חילוף
  • חילוף כפול גם במכבי נתניה: סבה מפנה את מקומו לבילו
  • '60
  • חילוף
  • אבו רומי תפס את מקומו של חלבי
  • '60
  • חילוף
  • חילוף כפול אצל שי ברדה: שרצקי תפס את מקומו של לימבומבה
  • '58
  • החמצה
  • רותם קלר קיבל את הכדור באגף השמאלי, שחרר בעיטה טובה לעבר השער, אך זו פגשה את זלמנוביץ' במקום והוא הדף את הכדור למשקוף והחוצה
  • '46
  • חילוף
  • חילוף גם אצל היריבה: סבר תאג'י תפס את מקומו של לוקאס פראיזו
  • '46
  • חילוף
  • יאיר מדרכי נכנס במקומו של אביב אברהם עם פתיחת המחצי השנייה
מחצית ראשונה
מתן זלמנוביץ' (רועי כפיר)מתן זלמנוביץ' (רועי כפיר)
  • '39
  • החמצה
  • הגבהה נהדרת של קלר פגשה את ראשו של פראיזו, שנגח נהדר לעבר השער אך זלמנוביץ' התעופף והדף את הכדור בהצלה טובה
  • '37
  • כרטיס צהוב
  • גם סאקו בנגורה נכנס לפנקסו של השופט לאחר שביצע עבירה שעצרה את ווילסון האריס
השופט מראה למאור לוי את הכרטיס הצהוב (רועי כפיר)השופט מראה למאור לוי את הכרטיס הצהוב (רועי כפיר)
  • '35
  • כרטיס צהוב
  • מאור לוי ראה את הכרטיס הצהוב לאחר עבירה במרכז בשדה
  • '28
  • החמצה
  • חלבי מצא את אביב אברהם במרכז הרחבה, אך האחרון לא השכיל לעלות את קבוצתו ליתרון כאשר בעט היישר לידיו של השוער
  • '27
  • החמצה
  • טבארש הוביל את הכדור בהתקפה, חלף על פני שחקן הגנה ובעט בעיטה למרכז השער שנעצרה על ידי שוער ק"ש
  • '13
  • כרטיס צהוב
  • פלקושצנקו ראה את הכרטיס הצהוב לאחר דיבורים לעבר השופט
  • '9
  • החמצה
  • טעות בהגנת נתניה גרמה לכדור להגיע למרטינס, שעמד בפני שער חשוף, אך הוא בעט את הכדור החוצה
שחקני עירוני קריית שמונה (רועי כפיר)שחקני עירוני קריית שמונה (רועי כפיר)
שחקני מכבי נתניה (רועי כפיר)שחקני מכבי נתניה (רועי כפיר)
אביב אברהם בטקס לכבוד חזרתו לנתניה (רועי כפיר)אביב אברהם בטקס לכבוד חזרתו לנתניה (רועי כפיר)
  • '1
  • החלטת שופט
  • יוני קלז' הוציא את ההתמודדות לדרך
הוספת תגובה
