הצהרת כוונות: הפועל תל אביב בגמר גביע הטוטו

דעת המבקר

השחקן המצטיין לירן רוטמן, ציון: 7

עבד קשה ולא הפסיק לרוץ, השער שלו הכריע לירן רוטמן, ציון: 7עבד קשה ולא הפסיק לרוץ, השער שלו הכריע השחקן המאכזב מיגל ויטור, ציון: 4

עוד טעות של הבלם הפורטוגלי-ישראלי מיגל ויטור, ציון: 4עוד טעות של הבלם הפורטוגלי-ישראלי

הרכבים וציונים

בחודש אפריל האחרון, נפגשו הפועל תל אביב והפועל באר שבע במסגרת חצי גמר גביע המדינה. זה נגמר בנוקאאוט מוחץ של הקבוצה מבירת הנגב, ששייטה לגמר הגביע עם 1:5 קליל. הערב (שבת), בחצי גמר גביע הטוטו, זה כבר נגמר אחרת לגמרי. האדומים מתל אביב, הפעם כקבוצת ליגת העל, הראתה שהיא יכולה לשאוף גבוה העונה, כאשר סיפקה הצהרת כוונות רצינית עם ניצחון 0:2 בטרנר על חשבונה של מחזיקת הגביע, בדרך לגמר.

עוד לפני המשחק, אליניב ברדה חזר לראשונה לאצטדיון טרנר מאז פוטר בסוף עונת 2023/24 כמאמן הפועל ת”א, זכה לטקס הוקרה מרגש מאלונה ברקת ולתשואות מהקהל בו הוא נחשב לאגדה. על כר הדשא, הקבוצה שלו הציגה מפגן של יעילות, משמעת טקטית וגם ניצוצות של כדורגל, שמראים שלקהל האדום יש לא מעט סיבות לאופטימיות.

אליניב ברדה מודה לאוהדי הפועל באר שבע (רדאד ג'בארה)

קהל אדום שלו יש “קצת” פחות סיבות לשמוח הוא זה של באר שבע, שמלבד הניצחון על מכבי תל אביב באלוף האלופים, עדיין לא מצליחה להיראות מספיק טוב ובעיקר נראית אנמית התקפית וחסרת יצירתיות בחלק הקדמי. סגנית האלופה תקווה להיראות הרבה יותר טוב ובעיקר עם הרבה יותר מחץ במחזור הפתיחה של העונה בראשון הבא, מול מכבי נתניה.

רן קוז'וק מתוסכל (רדאד ג'בארה)

באופן טבעי, הפועל באר שבע הייתה הקבוצה הדומיננטית יותר על כר הדשא משריקת הפתיחה. אלא ששוב, הדרומיים סבלו מאותו סימפטום שראינו גם במשחקים שלהם באירופה: חוסר יכולת לתרגם את השליטה על כר הדשא, למצבים מסוכנים. מנגד, הפועל ת”א הראתה למארחת איך עושים את זה נכון, כאשר בדקה ה-38, לירן רוטמן ניצל טעות של מיגל ויטור כדי להעלות את האורחת ליתרון בניגוד למהלך המשחק. כמה דקות מאוחר יותר, קוז’וק קיבל עוד סיבות לדאגה, כשאותו ויטור נפצע, ונאלץ לצאת מכר הדשא כשהוא מדדה.

המחצית השנייה הייתה דומה. הפועל באר שבע עוד הצליחה לייצר “מיני מצבים”, אך כמעט ולא הצליחה לסכן באופן ישיר את שערו של אסף צור. בדקה ה-67, עוד ריפיון הגנתי אפשר לאורחת לעקוץ שוב, כשהפעם, רן בנימין, שסידר גם את השער הראשון, בישל את השני לעמית למקין, שסגר עניין. עד לסיום, באר שבע לא הצליחה לעשות יותר משער של קינגס קאנגווה שנפסל. הפועל תל אביב עולה לגמר, שם היא תמתין למנצחת בין בית”ר ירושלים להפועל חיפה בחצי הגמר השני, ביום שני.

שחקני הפועל תל אביב חוגגים בסיום (רדאד ג'בארה)

פרננד מאיימבו ועמית למקין (רדאד ג'בארה)

צ'יקו ושחקני הפועל תל אביב חוגגים (רדאד ג'בארה)