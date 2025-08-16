הצהרת כוונות: הפועל תל אביב בגמר גביע הטוטו

השחקן המצטיין
לירן רוטמן, ציון: 7
עבד קשה ולא הפסיק לרוץ, השער שלו הכריע
השחקן המאכזב
מיגל ויטור, ציון: 4
עוד טעות של הבלם הפורטוגלי-ישראלי
בחודש אפריל האחרון, נפגשו הפועל תל אביב והפועל באר שבע במסגרת חצי גמר גביע המדינה. זה נגמר בנוקאאוט מוחץ של הקבוצה מבירת הנגב, ששייטה לגמר הגביע עם 1:5 קליל. הערב (שבת), בחצי גמר גביע הטוטו, זה כבר נגמר אחרת לגמרי. האדומים מתל אביב, הפעם כקבוצת ליגת העל, הראתה שהיא יכולה לשאוף גבוה העונה, כאשר סיפקה הצהרת כוונות רצינית עם ניצחון 0:2 בטרנר על חשבונה של מחזיקת הגביע, בדרך לגמר.
עוד לפני המשחק, אליניב ברדה חזר לראשונה לאצטדיון טרנר מאז פוטר בסוף עונת 2023/24 כמאמן הפועל ת”א, זכה לטקס הוקרה מרגש מאלונה ברקת ולתשואות מהקהל בו הוא נחשב לאגדה. על כר הדשא, הקבוצה שלו הציגה מפגן של יעילות, משמעת טקטית וגם ניצוצות של כדורגל, שמראים שלקהל האדום יש לא מעט סיבות לאופטימיות.
קהל אדום שלו יש “קצת” פחות סיבות לשמוח הוא זה של באר שבע, שמלבד הניצחון על מכבי תל אביב באלוף האלופים, עדיין לא מצליחה להיראות מספיק טוב ובעיקר נראית אנמית התקפית וחסרת יצירתיות בחלק הקדמי. סגנית האלופה תקווה להיראות הרבה יותר טוב ובעיקר עם הרבה יותר מחץ במחזור הפתיחה של העונה בראשון הבא, מול מכבי נתניה.
באופן טבעי, הפועל באר שבע הייתה הקבוצה הדומיננטית יותר על כר הדשא משריקת הפתיחה. אלא ששוב, הדרומיים סבלו מאותו סימפטום שראינו גם במשחקים שלהם באירופה: חוסר יכולת לתרגם את השליטה על כר הדשא, למצבים מסוכנים. מנגד, הפועל ת”א הראתה למארחת איך עושים את זה נכון, כאשר בדקה ה-38, לירן רוטמן ניצל טעות של מיגל ויטור כדי להעלות את האורחת ליתרון בניגוד למהלך המשחק. כמה דקות מאוחר יותר, קוז’וק קיבל עוד סיבות לדאגה, כשאותו ויטור נפצע, ונאלץ לצאת מכר הדשא כשהוא מדדה.
המחצית השנייה הייתה דומה. הפועל באר שבע עוד הצליחה לייצר “מיני מצבים”, אך כמעט ולא הצליחה לסכן באופן ישיר את שערו של אסף צור. בדקה ה-67, עוד ריפיון הגנתי אפשר לאורחת לעקוץ שוב, כשהפעם, רן בנימין, שסידר גם את השער הראשון, בישל את השני לעמית למקין, שסגר עניין. עד לסיום, באר שבע לא הצליחה לעשות יותר משער של קינגס קאנגווה שנפסל. הפועל תל אביב עולה לגמר, שם היא תמתין למנצחת בין בית”ר ירושלים להפועל חיפה בחצי הגמר השני, ביום שני.
מחצית שניה
-
'90+8
- צהוב להלדר לופס
-
'90+5
- כמעט השלישי. בעיטה אדירה של אנאס מחאמיד הלכה מעל השער
-
'81
- רועי אלקוקין במקום לירן רוטמן בהפועל ת"א
-
'79
- ב"ש ניסתה לחזור, בעיטה ממרחק של אילון אלמוג נהדפה טוב על ידי צור
-
'77
- פול גריטה במקום לוקאס ונטורה
-
'77
- זאהי אחמד במקום אמיר גנאח בב"ש
-
'74
- אנאס מחמאמיד במקום דניאל דאפה בהפועל ת"א
-
'74
- דורון ליידנר נכנס במקומו של כובש השער, למקין
-
'73
- קינגס קאנגווה הראה שוב כמה הוא מעל הכדורגל שלנו. הזמבי החליף מסירות עם הלדר לופס, פרץ נהדר לרחבה וכבש, אך מערכת ה-VAR זיהתה נבדל של הפורטוגלי במסירה הראשונה והשער נפסל בצד
-
'70
- גם לאנדריאן קרייב
-
'70
- כרטיס צהוב ללוקאס ונטורה
-
'67
- שער! הפועל ת"א עלתה ל-0:2: שוב הגנת המארחת טעתה ושוב האורחת ניצלה זאת כדי לעקוץ במתפרצת. כדור ארוך שנשלח לרן בנימין בלבל את הגנת הדרומיים, הקשר נכנס מצוין לרחבה, חיכה להצטרפות מאחור ועמית למקין הצעיר כבש בנגיעה את השני
-
'66
- לופס הגביה מצד שמאל לסאבובו, שנגח החוצה
-
'60
- אילון אלמוג במקום אלון תורג'מן בחוד
-
'60
- חילוף כפול בבאר שבע: ג'וזף סאבובו בן ה-19 עלה להופעת בכורה במקומו של שי אליאס
-
'58
- כרטיס צהוב לדן ביטון אחרי עבירה על עמית למקין
-
'55
- באר שבע חיפשה את השוויון, גיא מזרחי הגביה לרחבה והלדר לופס נגח החוצה
מחצית ראשונה
-
'43
- לא נעים. דקות לאחר השער, מיגל ויטור נפצע ולא יכול היה להמשיך. אור בלוריאן נכנס למרכז ההגנה של הפועל באר שבע במקום הקפטן
-
'38
- שער! הפועל ת"א עלתה ל-0:1: בניגוד למהלך המשחק, האורחת הראתה יעילות מה היא. ב"ש ניסתה לצאת קדימה, אך רן בנימין חטף כדור במרכז השדה ושחרר אותו במהירות קדימה ללירן רוטמן, שחקן הכנף של הפועל ת"א הצליח להתגבר על ויטור שהגיע לא טוב לכדור, בעט, אליאסי הדף אך הכדור חזר אליו והריבאונד הלך פנימה
-
'25
- הפועל באר שבע השתלטה לחלוטין על המשחק, אך טרם הצליחה לתרגם זאת למצבים מסוכנים
-
'11
- האיום הראשון היה של הפועל תל אביב. אחרי התקפה מסודרת, הגבהה של רן בנימין מצד ימין מצאה את ראשו של דניאל דאפה, שנגח מעל השער
-
'1
- השופט אוהד אסולין הוציא את ההתמודדות בטרנר לדרך