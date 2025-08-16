יום ראשון, 17.08.2025 שעה 04:31

דניאל דאפה ועמית למקין בטירוף (רדאד ג'בארה)

הצהרת כוונות: הפועל תל אביב בגמר גביע הטוטו

אליניב ברדה חזר לראשונה לטרנר, קבוצתו הציגה משחק טקטי מרשים שנטרל את הפועל באר שבע, בדרך ל-0:2 גדול. רוטמן ולמקין כבשו, שני בישולים לבנימין

איציק כלפי | 16/08/2025 20:30
יום שבת, 16/08/2025, 20:30אצטדיון טוטו טרנר - 11,744 צופיםגביע הטוטו - חצי גמר
הפועל ת"א
שער לירן רוטמן (38)
שער עמית למקין (66)
הסתיים
0 2
שופט: אוהד אסולין
הפועל ב"ש
גביע הטוטו 25-26
 גביע הטוטו 
00-00מכבי ת"א1
00-00הפועל ב"ש2
 בית 1 
94-64הפועל חיפה1
69-94מכבי בני ריינה2
64-44עירוני ק"ש3
44-44עירוני טבריה4
46-44בני סכנין5
 בית 2 
94-74הפועל ת"א1
94-74הפועל ירושלים2
77-74מכבי נתניה3
36-64הפועל פ"ת4
18-24מ.ס אשדוד5
דעת המבקר
השחקן המצטיין
לירן רוטמן, ציון: 7
עבד קשה ולא הפסיק לרוץ, השער שלו הכריע
השחקן המאכזב
מיגל ויטור, ציון: 4
עוד טעות של הבלם הפורטוגלי-ישראלי
הרכבים וציונים
 
 

בחודש אפריל האחרון, נפגשו הפועל תל אביב והפועל באר שבע במסגרת חצי גמר גביע המדינה. זה נגמר בנוקאאוט מוחץ של הקבוצה מבירת הנגב, ששייטה לגמר הגביע עם 1:5 קליל. הערב (שבת), בחצי גמר גביע הטוטו, זה כבר נגמר אחרת לגמרי. האדומים מתל אביב, הפעם כקבוצת ליגת העל, הראתה שהיא יכולה לשאוף גבוה העונה, כאשר סיפקה הצהרת כוונות רצינית עם ניצחון 0:2 בטרנר על חשבונה של מחזיקת הגביע, בדרך לגמר. 

עוד לפני המשחק,  אליניב ברדה חזר לראשונה לאצטדיון טרנר מאז פוטר בסוף עונת 2023/24 כמאמן הפועל ת”א, זכה לטקס הוקרה מרגש מאלונה ברקת ולתשואות מהקהל בו הוא נחשב לאגדה. על כר הדשא, הקבוצה שלו הציגה מפגן של יעילות, משמעת טקטית וגם ניצוצות של כדורגל, שמראים שלקהל האדום יש לא מעט סיבות לאופטימיות.

אליניב ברדה מודה לאוהדי הפועל באר שבע (רדאד גאליניב ברדה מודה לאוהדי הפועל באר שבע (רדאד ג'בארה)

קהל אדום שלו יש “קצת” פחות סיבות לשמוח הוא זה של באר שבע, שמלבד הניצחון על מכבי תל אביב באלוף האלופים, עדיין לא מצליחה להיראות מספיק טוב ובעיקר נראית אנמית התקפית וחסרת יצירתיות בחלק הקדמי. סגנית האלופה תקווה להיראות הרבה יותר טוב ובעיקר עם הרבה יותר מחץ במחזור הפתיחה של העונה בראשון הבא, מול מכבי נתניה. 

רן קוזרן קוז'וק מתוסכל (רדאד ג'בארה)

באופן טבעי, הפועל באר שבע הייתה הקבוצה הדומיננטית יותר על כר הדשא משריקת הפתיחה. אלא ששוב, הדרומיים סבלו מאותו סימפטום שראינו גם במשחקים שלהם באירופה: חוסר יכולת לתרגם את השליטה על כר הדשא, למצבים מסוכנים. מנגד, הפועל ת”א הראתה למארחת איך עושים את זה נכון, כאשר בדקה ה-38, לירן רוטמן ניצל טעות של מיגל ויטור כדי להעלות את האורחת ליתרון בניגוד למהלך המשחק. כמה דקות מאוחר יותר, קוז’וק קיבל עוד סיבות לדאגה, כשאותו ויטור נפצע, ונאלץ לצאת מכר הדשא כשהוא מדדה.

המחצית השנייה הייתה דומה. הפועל באר שבע עוד הצליחה לייצר “מיני מצבים”, אך כמעט ולא הצליחה לסכן באופן ישיר את שערו של אסף צור. בדקה ה-67, עוד ריפיון הגנתי אפשר לאורחת לעקוץ שוב, כשהפעם, רן בנימין, שסידר גם את השער הראשון, בישל את השני לעמית למקין, שסגר עניין. עד לסיום, באר שבע לא הצליחה לעשות יותר משער של קינגס קאנגווה שנפסל. הפועל תל אביב עולה לגמר, שם היא תמתין למנצחת בין בית”ר ירושלים להפועל חיפה בחצי הגמר השני, ביום שני.  

שחקני הפועל תל אביב חוגגים בסיום (רדאד גשחקני הפועל תל אביב חוגגים בסיום (רדאד ג'בארה)
פרננד מאיימבו ועמית למקין (רדאד גפרננד מאיימבו ועמית למקין (רדאד ג'בארה)
צצ'יקו ושחקני הפועל תל אביב חוגגים (רדאד ג'בארה)
מחצית שניה
  • '90+8
  • כרטיס צהוב
  • צהוב להלדר לופס
  • '90+5
  • החמצה
  • כמעט השלישי. בעיטה אדירה של אנאס מחאמיד הלכה מעל השער
  • '81
  • חילוף
  • רועי אלקוקין במקום לירן רוטמן בהפועל ת"א
  • '79
  • החמצה
  • ב"ש ניסתה לחזור, בעיטה ממרחק של אילון אלמוג נהדפה טוב על ידי צור
  • '77
  • חילוף
  • פול גריטה במקום לוקאס ונטורה
  • '77
  • חילוף
  • זאהי אחמד במקום אמיר גנאח בב"ש
  • '74
  • חילוף
  • אנאס מחמאמיד במקום דניאל דאפה בהפועל ת"א
  • '74
  • חילוף
  • דורון ליידנר נכנס במקומו של כובש השער, למקין
  • '73
  • נבדל
  • קינגס קאנגווה הראה שוב כמה הוא מעל הכדורגל שלנו. הזמבי החליף מסירות עם הלדר לופס, פרץ נהדר לרחבה וכבש, אך מערכת ה-VAR זיהתה נבדל של הפורטוגלי במסירה הראשונה והשער נפסל בצד
  • '70
  • כרטיס צהוב
  • גם לאנדריאן קרייב
  • '70
  • כרטיס צהוב
  • כרטיס צהוב ללוקאס ונטורה
פרננד מאיימבו ואנדריאן קרייב (רדאד ג'בארה)פרננד מאיימבו ואנדריאן קרייב (רדאד ג'בארה)
עמית למקין חוגג (רדאד ג'בארה)עמית למקין חוגג (רדאד ג'בארה)
דניאל דאפה בטירוף (רדאד ג'בארה)דניאל דאפה בטירוף (רדאד ג'בארה)
דניאל דאפה ועמית למקין (רדאד ג'בארה)דניאל דאפה ועמית למקין (רדאד ג'בארה)
עמית למקין מרים את הקהל האדום (רדאד ג'בארה)עמית למקין מרים את הקהל האדום (רדאד ג'בארה)
  • '67
  • שער
  • שער! הפועל ת"א עלתה ל-0:2: שוב הגנת המארחת טעתה ושוב האורחת ניצלה זאת כדי לעקוץ במתפרצת. כדור ארוך שנשלח לרן בנימין בלבל את הגנת הדרומיים, הקשר נכנס מצוין לרחבה, חיכה להצטרפות מאחור ועמית למקין הצעיר כבש בנגיעה את השני
  • '66
  • החמצה
  • לופס הגביה מצד שמאל לסאבובו, שנגח החוצה
  • '60
  • חילוף
  • אילון אלמוג במקום אלון תורג'מן בחוד
  • '60
  • חילוף
  • חילוף כפול בבאר שבע: ג'וזף סאבובו בן ה-19 עלה להופעת בכורה במקומו של שי אליאס
  • '58
  • כרטיס צהוב
  • כרטיס צהוב לדן ביטון אחרי עבירה על עמית למקין
לוקאס ונטורה (רדאד ג'בארה)לוקאס ונטורה (רדאד ג'בארה)
  • '55
  • החמצה
  • באר שבע חיפשה את השוויון, גיא מזרחי הגביה לרחבה והלדר לופס נגח החוצה
מחצית ראשונה
מיגל ויטור יורד (רדאד ג'בארה)מיגל ויטור יורד (רדאד ג'בארה)
  • '43
  • חילוף
  • לא נעים. דקות לאחר השער, מיגל ויטור נפצע ולא יכול היה להמשיך. אור בלוריאן נכנס למרכז ההגנה של הפועל באר שבע במקום הקפטן
לירן רוטמן (רדאד ג'בארה)לירן רוטמן (רדאד ג'בארה)
קינגס קאנגווה (רדאד ג'בארה)קינגס קאנגווה (רדאד ג'בארה)
קינגס קאנגווה מאוכזב (רדאד ג'בארה)קינגס קאנגווה מאוכזב (רדאד ג'בארה)
לירן רוטמן חוגג (רדאד ג'בארה)לירן רוטמן חוגג (רדאד ג'בארה)
לירן רוטמן חוגג (רדאד ג'בארה)לירן רוטמן חוגג (רדאד ג'בארה)
לירן רוטמן חוגג (רדאד ג'בארה)לירן רוטמן חוגג (רדאד ג'בארה)
לירן רוטמן. עקיצה של הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)לירן רוטמן. עקיצה של הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)
לירן רןטמן כובש (רדאד ג'בארה)לירן רןטמן כובש (רדאד ג'בארה)
  • '38
  • שער
  • שער! הפועל ת"א עלתה ל-0:1: בניגוד למהלך המשחק, האורחת הראתה יעילות מה היא. ב"ש ניסתה לצאת קדימה, אך רן בנימין חטף כדור במרכז השדה ושחרר אותו במהירות קדימה ללירן רוטמן, שחקן הכנף של הפועל ת"א הצליח להתגבר על ויטור שהגיע לא טוב לכדור, בעט, אליאסי הדף אך הכדור חזר אליו והריבאונד הלך פנימה
אסף צור (רדאד ג'בארה)אסף צור (רדאד ג'בארה)
קינגס קאנגווה (רדאד ג'בארה)קינגס קאנגווה (רדאד ג'בארה)
  • '25
  • אחר
  • הפועל באר שבע השתלטה לחלוטין על המשחק, אך טרם הצליחה לתרגם זאת למצבים מסוכנים
  • '11
  • החמצה
  • האיום הראשון היה של הפועל תל אביב. אחרי התקפה מסודרת, הגבהה של רן בנימין מצד ימין מצאה את ראשו של דניאל דאפה, שנגח מעל השער
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט אוהד אסולין הוציא את ההתמודדות בטרנר לדרך
אוהדי הפועל באר שבע (רדאד ג'בארה)אוהדי הפועל באר שבע (רדאד ג'בארה)
אוהדי הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)אוהדי הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)
