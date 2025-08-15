יום שישי, 15.08.2025 שעה 15:38
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

"אם נזהה את האוהדים, נאסור שייכנסו לפולין"

סגן ראש ממשלת פולין, רדוסלב שיקורסקי, שב להגיב בחריפות לגבי השלט שתלו חלק מאוהדי מכבי חיפה מול ראקוב: "הדיפלומטיה איננה קומבינת חוליגנים"

|
השלט של אוהדי חיפה (שי שפירא)
השלט של אוהדי חיפה (שי שפירא)

סגן ראש ממשלת פולין ושר החוץ, רדוסלב שיקורסקי, התייחס שוב היום (שישי) לשלט שתלו אוהדי מכבי חיפה במשחק מול ראקוב צ'נסטוחובה, שבו נכתב: "רוצחים מאז 1939". הפעם, דבריו היו חדים וברורים יותר, עם דגש על המסר שלו כלפי ישראל.

בפנייתו הראשונה אתמול, שיקורסקי הודה לשגרירות ישראל בפולין על תגובתה לשלט, והוסיף כי הוא מקווה ש"בני הנוער הישראלים נלמדים שב-1939 גרמניה הנאצית פלשה לפולין והחלה לרצוח את אזרחיה מכל הדתות והלאומים". אולם בהצהרה השנייה שלו, שנכתבה שעות מאוחר יותר, הטון השתנה באופן דרמטי.

"הדיפלומטיה איננה קומבינת חוליגנים", הצהיר. "את השלט המביש לא תלתה מדינת ישראל, אלא מטומטמים מקומיים. סיכמתי עם השר מרצ'ין קיירווינסקי שאם הונגריה תסייע לנו בזיהויים, הם יקבלו איסור כניסה לפולין". בהמשך הוסיף עקיצה כלפי ישראל: "שימו לב, אם אנחנו באמת רוצים ששגרירנו יוזמן ל'שטיח האדום' בתל אביב בכל פעם שאיזה אידיוט יכתוב על מועדון ספורט כלשהו 'יהודים'". הפוסט הזה נמחק לאחר כשעה, אך פורסם מחדש בגרסה מעט מרוככת.

השלט של אוהדי חיפה (שי שפירא)השלט של אוהדי חיפה (שי שפירא)

משרד החוץ הפולני פרסם גם הודעה רשמית, שבה נכתב כי הוא "מגנה בתוקף את התנהגות חלק מהאוהדים במשחק בין מכבי חיפה לראקוב צ'נסטוחובה". המשרד ציין כי מנהל מחלקת אפריקה והמזרח התיכון שוחח עם שגריר ישראל בפולין, יעקב פינקלשטיין, והביע את זעמו, תוך הבעת תודה על הגינוי החד משמעי של השגרירות. עוד נמסר כי שגריר פולין בישראל יקיים שיחות נוספות בנושא, וכי "היחסים הפולניים–ישראליים לא ייפגעו בשל קיצוניים".

המשחק עצמו הסתיים בניצחון 0:2 של ראקוב, שהעפילה לשלב הבא במוקדמות הקונפרנס ליג.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?נגןאוסק גלוך כובש צמד באימון של אייאקס
אוסקר גלוך כובש צמד באימון של אייאקסנגןהשיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
השיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאלנגןרונאלדו מהלל את עולם הגיימינג התחרותי
רונאלדו המקורי: "גיימינג זה הספורט החדש"
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */