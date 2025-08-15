יום שישי, 15.08.2025 שעה 14:32
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

ליגת האלופות של אסיה: גורפינקל מול לביא

ההגרלה של שלב הליגה של המפעל באסיה יצאה לדרך וזימנה לנו מפגש ישראלי בין המגן (צ'נגדו רונגצ'אנג) לקשר (מצ'ידה זלביה). התאריכים והמפגשים בפנים

|
נטע לביא (עמרי שטיין)
נטע לביא (עמרי שטיין)

בזמן שבישראל מחכים לפתיחה הרשמית של ליגת העל ורוב הקבוצות הפסידו באירופה למעט מכבי ת”א, הליגיונרים שלנו ברחבי העולם משתתפים במפעלים הבכירים באירופה, אך גם באסיה. היום (שישי) הגרלת ליגת האלופות של אסיה יצאה עם הנציגים שלנו שם – נטע לביא ויהב גורפינקל, כשההגרלה זימנה לנו מפגשים פנימיים ומעניינים ביניהם.

נטע לביא, שעבר לא מזמן למצ’ידה זלביה יפגוש את יהב גורפינקל וצ’נגדו רונגצ’נג לדרבי ישראלי מעניין במיוחד, כשהשניים יקוו בהמשך כמובן להשיג נקודות ולהיות בין שמונה הראשונות.

המשחקים של נטע לביא: אולסן יונדאי, מלבורן סיטי, שנגחאי פורט, דארול טאקזים, פ.צ סיאול, צ’נגדו (יהב גורפינקל), שנגחאי שנואה וגאנגוון.

המשחקים של יהב גורפינקל: בוריראם, דארול טאקזים, אולסן יונדאי, ויסל קובה, הירושמה, גאנגוון, סיאול ומצ’ידה זלביה (נטע לביא)

יהב גורפינקל דוהר (IMAGO)יהב גורפינקל דוהר (IMAGO)

שלב הליגה של המפעל הבכיר באסיה ייפתח בעוד חודש בדיוק, ב-15.9, כאשר כל קבוצה תשחק ארבעה משחקי בית וארבעה משחקי חוץ, כאשר שמונה המובילות בסיום מתוך 12 תעפלנה לשמינית הגמר, שמתוכננת להתקיים בין ה-2.3 ל-11.3 בשנת 2026, כשלאחר מכן יתקיימו משחקי רבע הגמר שישוחקו בערב הסעודית בין ה-17.4 ל-25.4 בשנת 2026.

