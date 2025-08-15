יום שישי, 15.08.2025 שעה 15:36
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

עם סיכוי של 52%: מכבי ת"א עדיפה על דינמו קייב

פלטפורמת הסטטיסטיקות והסימולציות של Football Meets Data קבעה שהמפגש בין הצהובים לאוקראינים הוא הצמוד ביותר בפלייאוף הליגה האירופית העונה

|
שחקני מכבי תל אביב חוגגים (Picture by Pedja Milosavljevic)
שחקני מכבי תל אביב חוגגים (Picture by Pedja Milosavljevic)

על פי נתוני פלטפורמת הסטטיסטיקות והסימולציות Football Meets Data, הסיכויים של הקבוצות להגיע לשלב הליגה של הליגה האירופית משתנים בצורה חדה בין המפגשים, אך המאבק הצמוד ביותר צפוי להיות בין מכבי תל אביב לדינמו קייב.

הפלטפורמה מעניקה למכבי תל אביב סיכוי של 52% להעפיל, לעומת 48% לאוקראינים, פער זעיר שמדגיש עד כמה ההתמודדות הזו שקולה ומאוזנת, לפחות על הנייר.

בצמרת הרשימה נמצאות הפייבוריטיות הברורות: בראגה הפורטוגלית עם סיכוי כמעט ודאי של 98%, אחריה אוטרכט ההולנדית עם 88%, ומידטיילנד הדנית עם 86%. מנגד, לינקולן רד אימפס מגיברלטר מקבלת את הסיכוי הנמוך ביותר, 2% בלבד.

עוד בין המפגשים הצמודים יחסית:

ברן (53%) מול א.א.ק לרנקה (47%)
פנאתינייקוס*(60%) מול סמסונספור (40%)
יאנג בויז (62%) מול סלובן ברטיסלאבה (38%)

הנתונים משרטטים תמונה ברורה, בעוד שחלק מהמפגשים כמעט חד צדדיים, הקרב בין מכבי תל אביב לדינמו קייב צפוי להיות מותח עד הרגע האחרון.

