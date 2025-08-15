עם סיכוי של 52%: מכבי ת"א עדיפה על דינמו קייב

על פי נתוני פלטפורמת הסטטיסטיקות והסימולציות Football Meets Data, הסיכויים של הקבוצות להגיע לשלב הליגה של הליגה האירופית משתנים בצורה חדה בין המפגשים, אך המאבק הצמוד ביותר צפוי להיות בין מכבי תל אביב לדינמו קייב.

הפלטפורמה מעניקה למכבי תל אביב סיכוי של 52% להעפיל, לעומת 48% לאוקראינים, פער זעיר שמדגיש עד כמה ההתמודדות הזו שקולה ומאוזנת, לפחות על הנייר.

בצמרת הרשימה נמצאות הפייבוריטיות הברורות: בראגה הפורטוגלית עם סיכוי כמעט ודאי של 98%, אחריה אוטרכט ההולנדית עם 88%, ומידטיילנד הדנית עם 86%. מנגד, לינקולן רד אימפס מגיברלטר מקבלת את הסיכוי הנמוך ביותר, 2% בלבד.

עוד בין המפגשים הצמודים יחסית:

ברן (53%) מול א.א.ק לרנקה (47%)

פנאתינייקוס*(60%) מול סמסונספור (40%)

יאנג בויז (62%) מול סלובן ברטיסלאבה (38%)

הנתונים משרטטים תמונה ברורה, בעוד שחלק מהמפגשים כמעט חד צדדיים, הקרב בין מכבי תל אביב לדינמו קייב צפוי להיות מותח עד הרגע האחרון.