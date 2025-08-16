כל הלחץ עליו: המלחמה החדשה של ראפיניה

עונה חדשה ותחרות חדשה עבור ראפיניה. הברזילאי, מנהיג על המגרש ומחוצה לו, יהיה הנשק ההתקפי המרכזי של ברצלונה לצד לאמין ימאל ורוברט לבנדובסקי. מספר 11, אחרי שנהנה מהעונה הטובה ביותר שלו מבחינה מקצועית, יקבל על עצמו את האחריות היפה, אך התובענית, לחזור לאותו רמה של השנה שעברה.

34 השערים ו-22 הבישולים שלו לא נשכחו מאף אחד, ולכן, למרות הגעתו של מרקוס רשפורד, נראה שהברזילאי בלתי ניתן להזזה מההרכב הפותח של האנזי פליק. עם זאת, הגעתו של האנגלי מגדילה את התחרות על המקום ב-11 לקראת העונה שבפתח.

ראפיניה ב”מצב קפטן”

מארק-אנדרה טר שטגן נעדר בעונה שעברה בשל פציעה, ומי שהפך למנהיג חדר ההלבשה היה, באופן מפתיע, השחקן שבנקודת הזמן הזאת בשנה שעברה היה קרוב יותר לעזיבה מאשר להישארות. כשעסקת ניקו וויליאמס כמעט נסגרה (כמו גם השנה), רבים רצו להקריב את הקיצוני כדי לפנות מקום לשחקן של אתלטיק בילבאו. אולם התשובה המקצועית של ראפיניה הייתה פשוט מרהיבה. עם יותר מ-5 הופעות בעונה שעברה, הברזילאי כבש את לב האוהדים בעבודה קשה ובהקרבה, וכמובן גם את ליבו של מאמנו.

ראפיניה (IMAGO)

לצערו, כמו שקרה לכל חבריו לקבוצה, העונה שלו חסרה את הדובדבן שבקצפת, זכייה בליגת האלופות. אבל זה כבר שייך להיסטוריה. עם פתיחת העונה החדשה, הגיע הזמן להתחיל מחדש, ושוב לשחקן צפויה תחרות על העמדה שלו. גם דחיית ההצעות לאח הצעיר לבית וויליאמס וגם לסכום שנדרש עבור לואיס דיאס לא הרגיעו את שחקן נבחרת ברזיל, שנאלץ לקבל את הרעיון של מועמד חדש נוסף לאותו תפקיד.

בינתיים נראה שאין באמת מחלוקת. היכולת מהעונה שעברה והספקות סביב הכושר של רשפורד אחרי מספר עונות לא עקביות לא מבטיחים לאנגלי מקום קבוע בהרכב. מה שנראה נכון הוא שרשפורד משוכנע שזו יכולה להיות השנה שלו. הוא מחויב מהיום הראשון, וניצל עד תום את הדקות שלו במסע באסיה כדי לרשום שער בכורה במדי ברצלונה. הוא עשה זאת במשחק הסיום של המסע נגד דאגו (0:5).

מרקוס רשפורד (IMAGO)

מכונות לייצור שערים

בלי קשר לשאלה מי מבין השניים ישחק, דבר אחד בטוח, עם הגעתו של השחקן ששייך למנצ’סטר יונייטד, המועדון מבטיח לעצמו הרבה שערים. אם נתבסס על העונה שעברה, בין שניהם מדובר ב-75 שערים שנוצרו. ראפיניה סיים את השנה הטובה בקריירה עם 34 שערים ו־22 בישולים (56 שערים שנוצרו), בעוד הקיצוני הבריטי, בעונה הקשה ביותר שלו, כבש שבעה שערים ובישל שלושה במדי מנצ'סטר יונייטד במהלך המחצית הראשונה של העונה.

למספרים האלה נוספו גם ארבעה שערים וחמישה בישולים שרשם במדי אסטון וילה ב-17 משחקים ששיחק באצטדיון וילה פארק. בסך הכל, 11 שערים ושמונה בישולים (19 שערים שנוצרו). נתונים מרשימים מאוד, שצריך לצרף אליהם גם את 42 השערים של לבנדובסקי ו-18 השערים ו-21 הבישולים של לאמין ימאל. מדובר במספרים שיגרמו לאוהדי ברצלונה ללקק את האצבעות מול התקפה שיכולה להגדיר תקופה שלמה.