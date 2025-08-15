"שמח לשוב לישראל": אסף ארניה חתם באשדוד

שבוע לפני פתיחת העונה של ליגת העל, הקבוצות הישראליות ממשיכות להתחזק, כאשר גם מ.ס אשדוד עובדת והיום (שישי) הודיעה על החתמת מגן חדש, אסף ארניה, שחתם בקבוצה לשלוש שנים.

בהודעת המועדון נכתב: “המגן הימני בן ה-19 החל את דרכו במחלקת הנוער של רעננה ויצא בגיל 14 לגרמניה, שם הוא גדל ושיחק במהלך ארבע שנים בדרמשטאדט – כולל עונה אחת בבוגרים, במהלכה רשם הופעה אחת מהליגות הטובות בעולם –הבונדסליגה”.

ארניה, שיכול לשחק גם בעמדת המגן וגם על כל קו ימין, חוזר לישראל ומצטרף באופן רשמי לסגל הקבוצה עם המספר 2 על הגב. המגן, שאף שיחק בגרמניה עם שוער הקבוצה, קארול נימצ'סקי, שיתף לאחר החתימה: “שמח מאוד לחזור לישראל ולחתום באשדוד. מתרגש לקראת האתגר החדש ומחכה כבר שהעונה תתחיל כדי לתת הכל על המגרש”.

ראם טל (פרטי)

בנוסף גם הבלם ראם טל חתם ל-3 שנים באשדוד, יצא עם הקבוצה הבוגרת למחנה והרשים את חיים סילבס וכעת השלים את החתימה במועדון, שמחר ב-20:30 יתמודד מול בני סכנין במשחקי הדירוג של גביע הטוטו, כאשר ב-23.08 אשדוד תפתח את דרכה בליגת העל מול הפועל ירושלים.