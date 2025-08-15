פרץ, כנעאן ולוי ייעדרו, זלאטנוביץ' ולופס בספק

הפועל באר שבע תארח מחר (שבת, 20:30) את הפועל תל אביב באצטדיון 'טוטו טרנר', במסגרת חצי גמר גביע הטוטו ותקווה לעשות צעד נוסף לעבר גביע טוטו. המאמן רן קוז'וק יערוך הבוקר (שישי) את האימון המסכם, כשיש כמה שחקנים גבוליים למשחק.

מי שייעדר הוא הקשר אליאל פרץ, שנפצע עוד בתחילת הקיץ וסובל ממתיחה חזקה ברצועות הקרסול. פרץ, שהיה אחד הבולטים בקבוצה בעונה שעברה, הצליח לשחק למרות הכאבים גם במפעלים האירופיים ודחה את הטיפול. בבאר שבע מקווים שמנוחה מלאה בשילוב טיפול תרופתי תספיק כדי להחזיר אותו לפעילות בקרוב, אך הוא בספק גם למחזור הפתיחה מול מכבי נתניה בשבוע הבא.

המאמן יצטרך להסתדר גם בלי חמודי כנעאן, שממשיך בשיקום, ובלעדיו של רועי לוי, המורחק בעקבות הכרטיס האדום שקיבל במשחק אלוף האלופים מול מכבי תל אביב. בנוסף, הלדר לופס ואיגור זלטאנוביץ’ סובלים מרגישות ונמצאים בספק למשחק. למרות רשימת הנעדרים, בבאר שבע מאמינים ביכולת לעשות את העבודה מול האדומים מתל אביב, במיוחד במשחק הביתי הרשמי הראשון של העונה. נכון לרגע זה, 7,000 אדומים רכשו כרטיס למשחק, כש-2,500 כרטיסים הועברו לאוהדי הפועל תל אביב.

רן קוז'וק (ראובן שוורץ)

מאמן הקבוצה רן קוז’וק דיבר לקראת ההתמודדות: “תחושות כיפיות, ציפייה גדולה לעונה חדשה. זה אמנם גביע הטוטו, אבל זה תואר שאנחנו מאוד רוצים לקחת ואנחנו מתרגשים. הפועל תל אביב קבוצה מצוינת, גם בשנה שעברה והיום היא בכלל עם יותר איכות. למרות התוצאה שנה שעברה, הפועל הקשתה עלינו בהרבה מאוד דברים ואנחנו מתייחסים למשחק בשיא הרצינות. צריכים לבוא מרוכזים ולהבין מה צריך לעשות. יש כמה שחקנים שנמצאים בספק, נצטרך לעבור את האימון ולראות. לא רוצים לסכן יותר מידי, כי גם רוצים לבוא לליגה מוכנים, אבל בכל מקרה מי שיפתח צריכים להוביל לניצחון”.

שוער הקבוצה ניב אליאסי הוסיף: “התגעגענו, שמחים תמיד לחזור לבית שלנו, לקהל שלנו, צמאים לזה אחרי ששיחקנו באירופה ולא בארץ וזה היה חסר לנו מאוד. גם לאירופה הגיעו אוהדים ומגיע להם מילה טובה, לעלות לטרנר מפוצץ זו הרגשה מדהימה, זה האצטדיון הכי ביתי שיש, אפשר לעשות דברים מדהימים ביחד עם הקהל הזה ומקווים שבעזרת השם נעשה את זה גם ביום שבת. מהרגע שסיימנו את אירופה אנחנו מתמקדים במשחק הזה, כמובן חיכינו לזהות היריבה וציפינו שהיא תהיה חזקה. זה שהיא עלתה ליגה זה לא מעניין, הקבוצה השתנתה לגמרי מאז שנה שעברה, נבוא וניתן מאה אחוז ובעזרת השם ננצח”.