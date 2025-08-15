"למה ישראל לא מורחקת? זו שאלה לגיטימית"

מדינת ישראל מצויה במלחמה כבר כמעט שנתיים, כשגליה ממשיכים להשפיע גם על הישראלים באירופה בכלל ובפרט בהקשר של ספורט. השבוע נחשפנו למופע צביעות מצד אופ”א עם שלט עליו כתוב “הפסיקו להרוג ילדים. הפסיקו להרוג אזרחים”, כשברור שמדובר במסר מכוון אלינו, זאת לפני גמר הסופר קאפ האירופי בין פאריס סן ז’רמן לטוטנהאם.

אתמול (חמישי) במשחק של בית”ר ירושלים מול ריגה ברומניה, ארגון הכדורגל האירופי אסר על משפחתו של החטוף הישראלי רום ברסלבסקי, להכניס דגלים ושלטים עם כיתובים הקוראים להצלתו. עוד אירוע מביש, שמצטרף גם לכך שאוהדי מכבי חיפה הותקפו על ידי אוהדי ראקוב הפולנית על אדמת הונגריה.

נשיא אופ”א, אלכסנדר צ’פרין, התראיין במדינתו סלובניה והתייחס לאותם נושאים פוליטיים, תוך כדי שיתוף פרט מקומם עוד יותר בעניין הביקורת של מוחמד סלאח על הציוץ של אופ”א על מותו של הכדורגלן הפלסטיני סולימאן אל־עובייד, שנהרג על פי הפלסטינים לכאורה מאש צה”ל: “סלאח? לא ראוי לשום תגובה. אני עצמי שלחתי מכתב אישי למשפחה ולהתאחדות הכדורגל הפלסטינית”.

מוחמד סלאח (IMAGO)

צ’פרין עוד נשאל מדוע ישראל, בניגוד לרוסיה, מתחרה בתחרויות של אופ"א: “זו שאלה לגיטימית. באופן עקרוני, אני לא בעד לא לאפשר לספורטאים להתחרות בתחרויות. במקרה של רוסיה, אנחנו רואים שספורטאים לא התחרו במשך שלוש וחצי שנים והמלחמה אפילו גרועה יותר ממה שהייתה. אני יודע שרבים מתנגדי המשטר, אבל הם עדיין לא יכולים לשחק. באופן עקרוני, אני נגד לא לאפשר לספורטאים להתחרות. אבל כאן, ספורט מאוד שזור בפוליטיקה, ופוליטיקה מאוד מעורבת כאן”.

כשנשאל אם אופ”א לא מתכוונת לשנות את עמדתה לגבי ישראל, הוא התחמק ב”אלגנטיות”: “איזו עמדה?”, השיב צ’פרין. המראיין לא הרפה וראש הארגון פירט: “כרגע הם לא מורחקים, זו החלטה שלנו. קשה לי מאוד להגיב על מה שיכול לקרות. אבל באופן עקרוני, אני חושב שלכל הספורטאים צריכה להיות הזדמנות להתחרות ושדברים אחרים צריכים להיות מטופלים אחרת.