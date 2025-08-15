יום שישי, 15.08.2025 שעה 14:40
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'

"שתי קבוצות חשובות לחברה הערבית ולהיסטוריה"

המחזור ה-1 בליגה א' צפון יפגיש בין אום אל פאחם לאחי נצרת, שתי קבוצות שהיו בליגות הבכירות, כשהראשונה רוצה למחוק מינוס כמו שעשתה בעבר יריבתה

שחקני אום אל פאחם (חג'אג' רחאל)
שחקני אום אל פאחם (חג'אג' רחאל)

ההיסטוריה של מכבי אחי נצרת, ששיחקה אף בליגת העל והפועל אום אל פאחם, ששיאה הוא בליגה הלאומית, משקף את משמעותן בחברה הערבית וכמה אהבה הייתה להן במרוצת השנים. לפני שנתיים מכבי אחי נצרת ירדה לליגה א', בבושת פנים, ופתחה עונה במינוס 12 נקודות. העונה? הפועל אום אל פאחם תפתח עונה במינוס 12 נקודות.

אחי נצרת, הביאה דאז את מהראן לאלא לקווים, כשעשה עונה פנטסטית והוציא את הקבוצה ממינוס 12 נקודות לכדי עונה שהסתיימה לה במקום השישי(!) עם 38 נקודות בפועל. העונה, הפועל אום אל פאחם צירפה לשורותיה את מוחמד אגבאריה, שהוביל בעונה החולפת את הנוער של מכבי הרצליה לליגת העל לנוער וינסה, בכלים המצומצמים, להוציא את אום אל פאחם מהבוץ.

השתיים ייפגשו ראש בראש, באום אל פאחם, במסגרת המחזור הראשון בליגה א' צפון, לעונת המשחקים 2025/26. עוד טרם המפגש הנ"ל, הפועל אום אל פאחם תארח באצטדיון השלום ב-29/08, במסגרת סיבוב ה' בגביע המדינה, את הפועל בית שאן, בעוד מכבי אחי נצרת תצא למשחק חוץ מול עירוני נשר, במגרש הביתי שלה בנשר.

מוחמד אגבארייה, המאמן (אחר)מוחמד אגבארייה, המאמן (אחר)

עלאא סאיג, מאמן מכבי אחי נצרת סיפר ל-ONE: “אנחנו מתרגשים לקראת פתיחת העונה. אנחנו מקווים שבעזרת השם תהיה לנו עונה מוצלחת. אום אל פאחם? משחק מאוד מסקרן. תמיד קשה לשחק בחוץ נגד אום אל פאחם, אבל יש עוד המון זמן כדי להתכונן למשחק הזה”.

מוחמד אגבארייה, מאמן הפועל אום אל פאחם סיפר ל-ONE: “מדובר בשתי קבוצות חשובות לחברה הערבית, להיסטוריה ולקהל, כשנקלעו הן למצב קשה ומצאו את עצמם בליגה א'. זה יהיה מפגש מעניין, מפגש שיביא הרבה קהל.

“אחי נצרת היא קבוצה שמתאוששת ועברה את השנתיים הראשונות אחרי הירידה לליגה א' ובונה את עצמה בצורה ניהולית טובה. אני מקווה שנסיים את העונה שלנו כמו שאחי נצרת סיימה את העונה הראשונה שלה שמחקה פיגור של 12 נקודות ונשארה בצורה מכובדת ומרשימה בליגה”.

עלאא סאיג ומוסטפא נדאף (באדיבות מכבי אחי נצרת)עלאא סאיג ומוסטפא נדאף (באדיבות מכבי אחי נצרת)
