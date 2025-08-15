טוטנהאם הגישה הצעה על סאביניו, סיטי דחתה

עונת המלפפונים עדיין נמצאת בעיצומה, כאשר קבוצות ברחבי אירופה והעולם ממשיכות להתחמש לקראת עונת 2025/26, שכבר נפתחה בחלק מהליגות. אנחנו כאן ב-ONE עושים לכם סדר עם כל ההעברות הרשמיות, הארכות החוזה והדיווחים החמים ביותר.

דיווחים חמים

# אחרי שפורסם שסאביניו לא צפוי להישאר בסיטי ובאנגליה וספרד דווח שהתכולים ימכרו אותו, ב-’ge globo’, מדווחים דווקא שהקבוצה של פפ גווארדיולה לא השתכנעה מההצעה של טוטנהאם וסירבה ל-70 מיליון אירו.

# עוד במנצ’סטר סיטי. במקביל לכך שסירבו על הצעת טוטנהאם, נראה שהתכולים קרובים להשלים עסקת מכירה, כאשר סיכמו עם נוטינהגאם פורסט על מעבר ג’יימס מקאטי. הקשר, קפטן נבחרת אנגליה עד גיל 21, צפוי לעבור תמורת 30 מיליון ליש”ט, כאשר לסיטי תהיה אופציית רכישה חוזרת בשנה הבאה.

# אברצ’י אזה קרוב מתמיד לעזוב את קריסטל פאלאס ולעבור קבוצה. על פי הדיווחים, טוטנהאם וארסנל נמצאות בקרב סופי עליו, כאשר התרנגולים רואים בו מחליף ישיר לסון ומכינים הצעה של כ-55 מיליון ליש”ט, כשנראה שהשחקן פתוח למעבר לשם.

אברצ'י אזה (IMAGO)

# אנדרה סילבה בדרך לחזור לספרד. על פי הדיווחים בספרד, השחקן הפורטוגלי, לו נותר עוד שנה בחוזה בלייפציג, דחה הצעות מבשיקטאש, פאוק, ערב הסעודית וקבוצות מהסרייה א’, כאשר הוא כעת מנהל משא ומתן עם שני מועדונים בליגה הספרדית ועל פי מקורביו “יש סיכוי של 99% שישחק בספרד השנה”.