פאטי ופוגבה לא בסגל של מונאקו למחזור הפתיחה

מונאקו תאלץ להסתדר ללא שניים משחקני הרכש הבולטים שלה במחזור הפתיחה של הליגה הצרפתית מול לה האבר מחר (שבת, 20:00) בדמות אנסו פאטי ופול פוגבה. המאמן אדי הוטר אישר כי השניים לא נכללים בסגל למשחק: "הם עדיין לא מוכנים לשחק".

פאטי (22), שהגיע בהשאלה מברצלונה, ופוגבה (31), שחתם לאחר שסיים את השעייתו על רקע עבירת סמים וביטול חוזהו ביובנטוס, הגיעו שניהם בכושר לקוי. "אנסו התאמן עם הקבוצה רק כשבוע, והוא במצב טוב יותר מפוגבה שמתחיל להיכנס לעניינים בהדרגה", הסביר המאמן. פאטי אף לא שותף באף משחק הכנה בקיץ.

לגבי פוגבה, שהצטרף למונאקו בתקווה לחזור לעצמו אחרי תקופה קשה, הוטר הוסיף: "אנחנו נוקטים זהירות. אני מאמין שבעוד כשבועיים הוא יוכל להשלים אימון מלא עם הקבוצה". למרות מצבו הגופני, במועדון מרוצים מהשפעתו של פוגבה בחדר ההלבשה.

מנכ"ל המועדון, טיאגו סקורו, אמר: "ההשפעה שלו אדירה, הוא תורם למנהיגות, מסביר לצעירים ומדריך אותם. כשיחזור לשחק, ההשפעה שלו תגדל עוד יותר. הוא כבר עכשיו אחד המנהיגים לצד אריק דייר ולוקאס הרדצקי". מי שגם ייעדר מהסגל לפתיחת העונה הוא הקשר סונגוטו מגאסה, שמושעה. בנוסף, החלוץ פולארין באלוגון נמצא בספק למחזור הראשון בשל פציעה.