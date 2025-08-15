יום שני, 18.08.2025 שעה 00:11

הגיעה במאני טיים: 2:4 לליברפול על בורנמות'

הרדס כבר איבדו יתרון כפול, אבל קייזה שעלה מהספסל החזיר את ההובלה בדקה ה-88 וסלאח הוסיף בתוספת הזמן. לפני כן, אקיטיקה התכבד בשער ובישל לגאקפו

מערכת ONE | 15/08/2025 22:00
יום שישי, 15/08/2025, 22:00אצטדיון אנפילדליגה אנגלית - מחזור 1
בורנמות'
הסתיים
4 2
שופט: אנטוני טיילור
ליברפול
ליגה אנגלית 25-26
30-41מנצ'סטר סיטי1
30-31טוטנהאם2
30-31סנדרלנד3
32-41ליברפול4
31-31נוטינגהאם פורסט5
30-11ארסנל6
11-11ברייטון7
11-11פולהאם8
10-01צ'לסי9
10-01ניוקאסל10
10-01אסטון וילה11
10-01קריסטל פאלאס12
00-00אברטון13
00-00לידס14
01-01מנצ'סטר יונייטד15
04-21בורנמות'16
03-11ברנטפורד17
03-01ווסטהאם18
03-01ברנלי19
04-01וולבס20
הפרמייר ליג נפתחה אמש (שישי) וסיפקה לנו הצגת כדורגל ענקית באנפילד, כשהמארחת והאלופה המכהנת, ליברפול, הצליחה להשיג ניצחון במחזור הראשון מול בורנמות’ עם 2:4 שסיפק דרמת ענק בדקות הסיום.

ארנה סלוט בחר לשלוח ארבעה שחקני רכש: ג’רמי פרימפונג, מילוש קרקז, פלוריאן וירץ והוגו אקיטיקה אל ההרכב הפותח והאחרון סיפק תפוקה מיידית עם שער יפה במחצית הראשונה, שהיה גם ההבדל בין שתי הקבוצות. אלא שעם החזרה מההפסקה, החלוץ הצרפתי רשם לעצמו גם בישול כשמסר לקודי גאקפו שהכפיל את התוצאה.

כשהניצחון היה נראה בידיים של הרדס, המאמן ההולנדי ביצע חילופים, שהענישו את קבוצתו בצורה מהירה, בזכות אנטואן סמניו שרשם לעצמו צמד אדיר, כולל שער בו רץ כ-70 מטרים עד לכיבוש הגול. הפעם, סלוט הגיב ותיקן את הטעויות שלו, כששלח את פדריקו קייזה לדשא והאיטלקי השיב את ההובלה בדקה ה-88. בתוספת הזמן מוחמד סלאח חתם את התוצאה, 2:4 בסיום.

האלופה, שהחתימה מספר שעות לפני השריקה את הבלם ג’ובאני לאוני, תקווה שעם הגעתו ההגנה תשתפר אחרי הצמד שספגה היום, אך רושמת לעצמה שלוש נקודות ראשונות במאבק על הכתר אותו היא רוצה לשמור אצלה ותצא במשחק הבא לניוקאסל. הדובדבנים, שיכולים לקחת הרבה נקודות מעודדות מהמשחק, יפגשו את וולבס במשחק ביתי.

מחצית שניה
  • '90+6
  • החלטת שופט
  • זהו זה! אנטוני טיילור שרק לסיום המשחק! ליברפול הצליחה להשיג את הניצחון הראשון של העונה עם 2:4 דרמטי וענק לאלופה המכהנת
מוחמד סלאח עם הראשון שלו לעונה החדשה (רויטרס)מוחמד סלאח עם הראשון שלו לעונה החדשה (רויטרס)
  • '90+4
  • שער
  • שער! מוחמד סלאח חתם את התוצאה עמוק בתוך תוספת הזמן! המצרי, שלא הורגש כמעט לאורך כל המשחק, הצליח לעלות על לוח התוצאות עם בעיטה חדה ולהבטיח את הניצחון לקבוצתו
  • '90+1
  • חילוף
  • גם טיילר אדאמס פינה את מקומו, אלי ג'וניור קרופי ינסה להציל לבורנמות' נקודה
  • '90+1
  • חילוף
  • אדם סמית' הוותיק סיים את חלקו במשחק, ג'יימס היל נכנס לדקות הסיום
פדריקו קייזה חוגג. עלה כמחליף וכבש (רויטרס)פדריקו קייזה חוגג. עלה כמחליף וכבש (רויטרס)
  • '88
  • שער
  • שער! היתרון חוזר לליברפול! אחרי ערבובייה ברחבת בורנמות', הכדור הגיע אל פדריקו קייזה, שהצליח לבעוט ישר לרשת והחזיר את היתרון לצד האדום. האדומים בדרך לשלוש נקודות?
  • '82
  • חילוף
  • חילוף אחרון של ליברפול. פדריקו קייזה נקרא להציל את המולדת במקום פלוריאן וירץ
  • '81
  • החמצה
  • הפעם הבעיטה של סובוסלאי הלכה למסגרת, כשקיבל מסירה מסלאח וההונגרי בעט בנגיעה, רק שפטרוביץ' הגיב טוב ואגרף את הכדור
  • '80
  • החמצה
  • קרטיס ג'ונס שלח כדור מהיר לדומיניק סובוסלאי שלא הצליח להשתלט טוב על הכדור ובזמן הבעיטה החליק ושלח את הכדור למעלי האצטדיון
המופע של אנטואן סמניו (רויטרס)המופע של אנטואן סמניו (רויטרס)
אנטואן סמניו חוגג שער חלומי (רויטרס)אנטואן סמניו חוגג שער חלומי (רויטרס)
אנטואן סמניו בועט לשער (רויטרס)אנטואן סמניו בועט לשער (רויטרס)
  • '76
  • שער
  • שער! בורנמות' חזרה מפיגור 2:0 ל-2:2! איזה שער גדול של אנטואן סמניו! שחקן הכנף ניצל איבוד כדור ומ-25 מטרים מהשער שלו החל את הריצה עד לשער של אליסון, הטעה שלושה שחקני הגנה והצליח להכניע את השוער הברזילאי בדרך לשוויון אדיר על שמו
מרקוס טברנייר עובר את ווטארו אנדו (רויטרס)מרקוס טברנייר עובר את ווטארו אנדו (רויטרס)
  • '74
  • חילוף
  • חילוף ראשון בשורות האורחת עם כניסתו של חאמד טראורה ג'וניור לכר הדשא על חשבון אלכס סקוט
  • '73
  • חילוף
  • קרטיס ג'ונס נכנס על חשבונו של אלכסיס מק אליסטר
  • '73
  • חילוף
  • חילוף כפול נוסף בשורות המארחת, כשגיבור הערב שלה, הוגו אקיטיקה, פינה את מקומו עבור ג'ו גומז
  • '71
  • החמצה
  • ליברפול בהיסטריה ובורנמות' כמעט הצליחה לנצל זאת עם דייויד ברוקס שביצע הטעיה ברחבה ובעט לשער, אבל נבלם ברגע האחרון על ידי ואן דייק. הכדור החוזר הורחק עד טרופר, שהגביה לראשו של אבנילסון אבל האחרון שלח את הכדור גבוה
אנטואן סמניו מחזיר את הכדור למרכז המגרש (רויטרס)אנטואן סמניו מחזיר את הכדור למרכז המגרש (רויטרס)
אנטואן סמניו מקדים את וירג'יל ואן דייק ואנדרו רוברטסון כדי לכבוש (רויטרס)אנטואן סמניו מקדים את וירג'יל ואן דייק ואנדרו רוברטסון כדי לכבוש (רויטרס)
  • '65
  • שער
  • שער! בורנמות' חזרה למשחק! החילופים של סלוט כבר פגעו בקבוצה, כשכדור עומק נשלח לאגף השמאלי של האורחת, שם חיכה דייויד ברוקס שהקדים את ווטארו אנדו ומסר במהירות לאנטואן סמניו, שהקדים את רוברטסון והכניע בקלות את אליסון
  • '63
  • החמצה
  • מוחמד סלאח הצליח למסור לדומיניק סובוסלאי ששחרר את הכדור לפלוריאן וירץ. הכישרון הגרמני שהמתין על סף הרחבה ניסה לכבוש בנגיעה אבל פספס בסנטימטרים בודדים את המסגרת
  • '60
  • חילוף
  • אנדרו רוברטסון נכנס על חשבונו של מילוש קרקז שסחב כרטיס צהוב
  • '60
  • חילוף
  • חילוף כפול של ארנה סלוט, שהכניס את ווטארו אנדו במקום ג'רמי פרימפונג
  • '51
  • החמצה
  • אלכסיס מק אליסטר רצה להצטרף לחגיגה עם בעיטה חזקה מרחוק אבל השוער הסרבי של הדובדבנים היה ערני והדף לקרן
קודי גאקפו חוגג עם החברים (רויטרס)קודי גאקפו חוגג עם החברים (רויטרס)
קודי גאקפו רץ לחגוג (רויטרס)קודי גאקפו רץ לחגוג (רויטרס)
קודי גאקפו בועט לשער (רויטרס)קודי גאקפו בועט לשער (רויטרס)
  • '49
  • שער
  • שער! פתיחה אדירה למחצית השנייה מצד ליברפול! הוגו אקיטיקה קיבל כדור ברחבה, מסר אחורה לקודי גאקפו שביצע שתי הטעיות כשחתך למרכז ושלח בעיטה מדויקת לפינה הימנית של פטרוביץ'
מחצית ראשונה
  • '43
  • כרטיס צהוב
  • מילוש קרקז הוא המוצהב הראשון בשורות האדומים, אחרי שאיחר בגלישה והכשיל את אדם סמית'
  • '38
  • החמצה
  • החלוץ הצרפתי כמעט רשם צמד בתוך דקה, כשמסירה של פלוריאן וירץ מצאה את קודי גאקפו שהגביה לרחבה ומצא את ראשו של אקיטיקה, שנגח מעל השער
הוגו אקיטיקה מקדיש את השער לדיוגו ז'וטה (רויטרס)הוגו אקיטיקה מקדיש את השער לדיוגו ז'וטה (רויטרס)
שחקני ליברפול חוגגים עם הוגו אקיטיקה (רויטרס)שחקני ליברפול חוגגים עם הוגו אקיטיקה (רויטרס)
הוגו אקיטיקה כובש (רויטרס)הוגו אקיטיקה כובש (רויטרס)
  • '37
  • שער
  • שער! האלופה עם השער הראשון לעונה החדשה בפרמייר ליג! הוגו אקיטיקה הצליח לנצל טעות של מרקוס סנסי, ליצור איתו "דאבל פס" ולגלגל את הכדור בקלילות לרשתו של פטרוביץ'. ככה מציגים את עצמך לקהל החדש
  • '35
  • החמצה
  • אבנילסון מסר כדור יפה לאדם סמית', והקפטן הכניס כדור רוחב שהגיע אל מרקוס טברנייר שניסה לבעוט בנגיעה כדור שנקלט על ידי אליסון בקלות
דגל לזכרו של דיוגו ז'וטה ביציעי ליברפול (רויטרס)דגל לזכרו של דיוגו ז'וטה ביציעי ליברפול (רויטרס)
  • '20
  • אחר
  • הדקה ה-20 הגיעה ואיתה מחיאות כפיים הנשמעות בקול גדול, לזכר דיוגו ז'וטה, שחקן הקבוצה שנהרג בתאונת דרכים יחד עם אחיו אנדרה סילבה בפגרת הקיץ
  • '14
  • כרטיס צהוב
  • דייויד ברוקס הוא המוצהב הראשון לעונת 2025/26, אחרי שהתווכח עם שופט המשחק
  • '6
  • החמצה
  • פריצה יפה של אדריאן טרופה באגף השמאלי של בורנמות', הובילה להכנסת כדור רוחב שעבר בין כל הגנת ליברפול והגיע אל אנטואן סמניו שברח למילוש קרקז אבל לא פגש את הכדור בצורה טובה והחמיץ את המסגרת מקרוב
הוגו אקיטיקה מנסה לעבור על הקו (רויטרס)הוגו אקיטיקה מנסה לעבור על הקו (רויטרס)
  • '5
  • החמצה
  • עוד התקפה של האלופה, כשהגבהה של מוחמד סלאח הגיעה אל ראשו של הקפטן וירג'יל ואן דייק, שנותר ברחבה אחרי כדור הקרן ונגח מעל המסגרת
  • '4
  • החמצה
  • הוגו אקיטיקה הפעם היה על תקן המוסר, כשמצא את מוחמד סלאח בצד ימין. הכוכב המצרי חתך למרכז ובעט כדור חזק, אבל פטרוביץ' היה עירני, התעופף באוויר והדף את הכדור לקרן
  • '3
  • החמצה
  • כבר אחרי שלוש דקות הוגו אקיטיקה רצה להציג את עצמו בפני הקהל הביתי עם בעיטה מרחוק, שהלכה ישירות אל ידיו של שוער בורנמות', ג'ורג'ה פטרוביץ'
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט אנטוני טיילור הוציא את המשחק הראשון לעונת 2025/26 בפרמייר ליג לדרך! מי תשיג שלוש נקודות? האלופה ליברפול או האורחת בורנמות'?
התפאורה של אוהדי ליברפול לזכר דיוגו ז'וטה ואחיו אנדרה סילבה (רויטרס)התפאורה של אוהדי ליברפול לזכר דיוגו ז'וטה ואחיו אנדרה סילבה (רויטרס)
שחקני ליברפול ובורנמות' בדקת דומייה לזכר דיוגו ז'וטה ואחיו אנדרה סילבה (רויטרס)שחקני ליברפול ובורנמות' בדקת דומייה לזכר דיוגו ז'וטה ואחיו אנדרה סילבה (רויטרס)
אנדוני איראולה לפני השריקה (רויטרס)אנדוני איראולה לפני השריקה (רויטרס)
ארנה סלוט מחויך לפני שריקת הפתיחה (רויטרס)ארנה סלוט מחויך לפני שריקת הפתיחה (רויטרס)
