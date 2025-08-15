הגיעה במאני טיים: 2:4 לליברפול על בורנמות'

הרכבים וציונים

הפרמייר ליג נפתחה אמש (שישי) וסיפקה לנו הצגת כדורגל ענקית באנפילד, כשהמארחת והאלופה המכהנת, ליברפול, הצליחה להשיג ניצחון במחזור הראשון מול בורנמות’ עם 2:4 שסיפק דרמת ענק בדקות הסיום.

ארנה סלוט בחר לשלוח ארבעה שחקני רכש: ג’רמי פרימפונג, מילוש קרקז, פלוריאן וירץ והוגו אקיטיקה אל ההרכב הפותח והאחרון סיפק תפוקה מיידית עם שער יפה במחצית הראשונה, שהיה גם ההבדל בין שתי הקבוצות. אלא שעם החזרה מההפסקה, החלוץ הצרפתי רשם לעצמו גם בישול כשמסר לקודי גאקפו שהכפיל את התוצאה.

כשהניצחון היה נראה בידיים של הרדס, המאמן ההולנדי ביצע חילופים, שהענישו את קבוצתו בצורה מהירה, בזכות אנטואן סמניו שרשם לעצמו צמד אדיר, כולל שער בו רץ כ-70 מטרים עד לכיבוש הגול. הפעם, סלוט הגיב ותיקן את הטעויות שלו, כששלח את פדריקו קייזה לדשא והאיטלקי השיב את ההובלה בדקה ה-88. בתוספת הזמן מוחמד סלאח חתם את התוצאה, 2:4 בסיום.

האלופה, שהחתימה מספר שעות לפני השריקה את הבלם ג’ובאני לאוני, תקווה שעם הגעתו ההגנה תשתפר אחרי הצמד שספגה היום, אך רושמת לעצמה שלוש נקודות ראשונות במאבק על הכתר אותו היא רוצה לשמור אצלה ותצא במשחק הבא לניוקאסל. הדובדבנים, שיכולים לקחת הרבה נקודות מעודדות מהמשחק, יפגשו את וולבס במשחק ביתי.