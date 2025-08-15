הגיעה במאני טיים: 2:4 לליברפול על בורנמות'

הפרמייר ליג נפתחה אמש (שישי) וסיפקה לנו הצגת כדורגל ענקית באנפילד, כשהמארחת והאלופה המכהנת, ליברפול, הצליחה להשיג ניצחון במחזור הראשון מול בורנמות’ עם 2:4 שסיפק דרמת ענק בדקות הסיום.
ארנה סלוט בחר לשלוח ארבעה שחקני רכש: ג’רמי פרימפונג, מילוש קרקז, פלוריאן וירץ והוגו אקיטיקה אל ההרכב הפותח והאחרון סיפק תפוקה מיידית עם שער יפה במחצית הראשונה, שהיה גם ההבדל בין שתי הקבוצות. אלא שעם החזרה מההפסקה, החלוץ הצרפתי רשם לעצמו גם בישול כשמסר לקודי גאקפו שהכפיל את התוצאה.
כשהניצחון היה נראה בידיים של הרדס, המאמן ההולנדי ביצע חילופים, שהענישו את קבוצתו בצורה מהירה, בזכות אנטואן סמניו שרשם לעצמו צמד אדיר, כולל שער בו רץ כ-70 מטרים עד לכיבוש הגול. הפעם, סלוט הגיב ותיקן את הטעויות שלו, כששלח את פדריקו קייזה לדשא והאיטלקי השיב את ההובלה בדקה ה-88. בתוספת הזמן מוחמד סלאח חתם את התוצאה, 2:4 בסיום.
האלופה, שהחתימה מספר שעות לפני השריקה את הבלם ג’ובאני לאוני, תקווה שעם הגעתו ההגנה תשתפר אחרי הצמד שספגה היום, אך רושמת לעצמה שלוש נקודות ראשונות במאבק על הכתר אותו היא רוצה לשמור אצלה ותצא במשחק הבא לניוקאסל. הדובדבנים, שיכולים לקחת הרבה נקודות מעודדות מהמשחק, יפגשו את וולבס במשחק ביתי.
מחצית שניה
-
'90+6
- זהו זה! אנטוני טיילור שרק לסיום המשחק! ליברפול הצליחה להשיג את הניצחון הראשון של העונה עם 2:4 דרמטי וענק לאלופה המכהנת
-
'90+4
- שער! מוחמד סלאח חתם את התוצאה עמוק בתוך תוספת הזמן! המצרי, שלא הורגש כמעט לאורך כל המשחק, הצליח לעלות על לוח התוצאות עם בעיטה חדה ולהבטיח את הניצחון לקבוצתו
-
'90+1
- גם טיילר אדאמס פינה את מקומו, אלי ג'וניור קרופי ינסה להציל לבורנמות' נקודה
-
'90+1
- אדם סמית' הוותיק סיים את חלקו במשחק, ג'יימס היל נכנס לדקות הסיום
-
'88
- שער! היתרון חוזר לליברפול! אחרי ערבובייה ברחבת בורנמות', הכדור הגיע אל פדריקו קייזה, שהצליח לבעוט ישר לרשת והחזיר את היתרון לצד האדום. האדומים בדרך לשלוש נקודות?
-
'82
- חילוף אחרון של ליברפול. פדריקו קייזה נקרא להציל את המולדת במקום פלוריאן וירץ
-
'81
- הפעם הבעיטה של סובוסלאי הלכה למסגרת, כשקיבל מסירה מסלאח וההונגרי בעט בנגיעה, רק שפטרוביץ' הגיב טוב ואגרף את הכדור
-
'80
- קרטיס ג'ונס שלח כדור מהיר לדומיניק סובוסלאי שלא הצליח להשתלט טוב על הכדור ובזמן הבעיטה החליק ושלח את הכדור למעלי האצטדיון
-
'76
- שער! בורנמות' חזרה מפיגור 2:0 ל-2:2! איזה שער גדול של אנטואן סמניו! שחקן הכנף ניצל איבוד כדור ומ-25 מטרים מהשער שלו החל את הריצה עד לשער של אליסון, הטעה שלושה שחקני הגנה והצליח להכניע את השוער הברזילאי בדרך לשוויון אדיר על שמו
-
'74
- חילוף ראשון בשורות האורחת עם כניסתו של חאמד טראורה ג'וניור לכר הדשא על חשבון אלכס סקוט
-
'73
- קרטיס ג'ונס נכנס על חשבונו של אלכסיס מק אליסטר
-
'73
- חילוף כפול נוסף בשורות המארחת, כשגיבור הערב שלה, הוגו אקיטיקה, פינה את מקומו עבור ג'ו גומז
-
'71
- ליברפול בהיסטריה ובורנמות' כמעט הצליחה לנצל זאת עם דייויד ברוקס שביצע הטעיה ברחבה ובעט לשער, אבל נבלם ברגע האחרון על ידי ואן דייק. הכדור החוזר הורחק עד טרופר, שהגביה לראשו של אבנילסון אבל האחרון שלח את הכדור גבוה
-
'65
- שער! בורנמות' חזרה למשחק! החילופים של סלוט כבר פגעו בקבוצה, כשכדור עומק נשלח לאגף השמאלי של האורחת, שם חיכה דייויד ברוקס שהקדים את ווטארו אנדו ומסר במהירות לאנטואן סמניו, שהקדים את רוברטסון והכניע בקלות את אליסון
-
'63
- מוחמד סלאח הצליח למסור לדומיניק סובוסלאי ששחרר את הכדור לפלוריאן וירץ. הכישרון הגרמני שהמתין על סף הרחבה ניסה לכבוש בנגיעה אבל פספס בסנטימטרים בודדים את המסגרת
-
'60
- אנדרו רוברטסון נכנס על חשבונו של מילוש קרקז שסחב כרטיס צהוב
-
'60
- חילוף כפול של ארנה סלוט, שהכניס את ווטארו אנדו במקום ג'רמי פרימפונג
-
'51
- אלכסיס מק אליסטר רצה להצטרף לחגיגה עם בעיטה חזקה מרחוק אבל השוער הסרבי של הדובדבנים היה ערני והדף לקרן
-
'49
- שער! פתיחה אדירה למחצית השנייה מצד ליברפול! הוגו אקיטיקה קיבל כדור ברחבה, מסר אחורה לקודי גאקפו שביצע שתי הטעיות כשחתך למרכז ושלח בעיטה מדויקת לפינה הימנית של פטרוביץ'
מחצית ראשונה
-
'43
- מילוש קרקז הוא המוצהב הראשון בשורות האדומים, אחרי שאיחר בגלישה והכשיל את אדם סמית'
-
'38
- החלוץ הצרפתי כמעט רשם צמד בתוך דקה, כשמסירה של פלוריאן וירץ מצאה את קודי גאקפו שהגביה לרחבה ומצא את ראשו של אקיטיקה, שנגח מעל השער
-
'37
- שער! האלופה עם השער הראשון לעונה החדשה בפרמייר ליג! הוגו אקיטיקה הצליח לנצל טעות של מרקוס סנסי, ליצור איתו "דאבל פס" ולגלגל את הכדור בקלילות לרשתו של פטרוביץ'. ככה מציגים את עצמך לקהל החדש
-
'35
- אבנילסון מסר כדור יפה לאדם סמית', והקפטן הכניס כדור רוחב שהגיע אל מרקוס טברנייר שניסה לבעוט בנגיעה כדור שנקלט על ידי אליסון בקלות
-
'20
- הדקה ה-20 הגיעה ואיתה מחיאות כפיים הנשמעות בקול גדול, לזכר דיוגו ז'וטה, שחקן הקבוצה שנהרג בתאונת דרכים יחד עם אחיו אנדרה סילבה בפגרת הקיץ
-
'14
- דייויד ברוקס הוא המוצהב הראשון לעונת 2025/26, אחרי שהתווכח עם שופט המשחק
-
'6
- פריצה יפה של אדריאן טרופה באגף השמאלי של בורנמות', הובילה להכנסת כדור רוחב שעבר בין כל הגנת ליברפול והגיע אל אנטואן סמניו שברח למילוש קרקז אבל לא פגש את הכדור בצורה טובה והחמיץ את המסגרת מקרוב
-
'5
- עוד התקפה של האלופה, כשהגבהה של מוחמד סלאח הגיעה אל ראשו של הקפטן וירג'יל ואן דייק, שנותר ברחבה אחרי כדור הקרן ונגח מעל המסגרת
-
'4
- הוגו אקיטיקה הפעם היה על תקן המוסר, כשמצא את מוחמד סלאח בצד ימין. הכוכב המצרי חתך למרכז ובעט כדור חזק, אבל פטרוביץ' היה עירני, התעופף באוויר והדף את הכדור לקרן
-
'3
- כבר אחרי שלוש דקות הוגו אקיטיקה רצה להציג את עצמו בפני הקהל הביתי עם בעיטה מרחוק, שהלכה ישירות אל ידיו של שוער בורנמות', ג'ורג'ה פטרוביץ'
-
'1
- השופט אנטוני טיילור הוציא את המשחק הראשון לעונת 2025/26 בפרמייר ליג לדרך! מי תשיג שלוש נקודות? האלופה ליברפול או האורחת בורנמות'?