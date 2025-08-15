שועה שוב בכותרות, ונראה שהפעם לא באשמתו

נדמה שעושים עוול לקפטן בית”ר ירושלים. מאז ההפסד לריגה בסיכום המשחקים, יש עליהום לא ברור על השחקן הכי חשוב בבית וגן. פתאום חלק מהאוהדים תפסו את שועה כשעיר לעזאזל בגלל ההפסד ללטבים בחוץ, אחרי זה אוהדים המציאו שהוא מביים פציעה כדי לא לשחק ובתקרית אתמול (חמישי) חוסר הבנה בין השחקן, הצוות המקצועי ומאמן הכושר התלקח בקלות לעימות מיותר וחסר פרופורציות כלפי מי שבמשך שלוש שנים ברציפות גורם לכל כך הרבה נחת ורגעים בלתי נשכחים עבור הקבוצה והקהל.

בתקרית עם אלמוג כהן, ירדן שועה טען כי מאמן הכושר לא הורה לו לעלות להתאמן עם שאר השחקנים שלא השלימו 90 דקות במשחק. אלמוג כהן אמר לשועה: “זאת ההוראה, אתה תעשה מה שכולם עושים, אין פה ויכוח בכלל”. שועה טען בחזרה: “מאמן הכושר בכלל לא אמר לי להצטרף, למה אתם יוצאים עליי?”.

מי שנחשף לוויכוח הזה אמר שזה היה מוזר ומיותר. “אם מחפשים את שועה יש פה סיפור לא פשוט, כל הזמן מנסים לייצר סביבו רעשים, אז הוא רוצה להתקדם ולשחק בחו”ל, זה לגיטימי, אבל להפוך אותו לכזה שהראש שלו לא בבית”ר זה שקר”, אומרים חברים של השחקן בקבוצה.

אלמוג כהן וירדן שועה (רדאד ג'בארה)

שועה הגיב בחשבון האינסטגרם שלו לתקרית וכתב: “יש לי חלומות כמו לכל אחד, אבל לרגע אל תפקפקו במקצוענות שלי ובלב בצהוב שלי. אל תאמינו לפרסומים מנופחים, תזכרו תמיד שאני פה ונותן הכל , לפעמים הולך ולפעמים פחות. גאה בקבוצה שלנו, וכל רגע על המגרש ניתן יחד 100 אחוז”. בבית”ר הוחלט שירדן שועה ייענש, זה יכול להיות קנס כספי ואפילו השעיה ממשחק חצי גמר גביע הטוטו ביום שני מול הפועל חיפה.