אחרי ההדחה: מכבי חיפה צריכה להיפרד מפלורס

פודקאסט חיפה מסכם קמפיין אירופי: המאמן עלה בגישה פחדנית והמועדון צריך לקבל החלטה דרמטית. וגם: אשמת ההנהלה, איבוד ה-DNA והחשש בליגה. האזינו

דייגו פלורס (ראובן כהן, מכבי חיפה)
מכבי חיפה הודחה מאירופה אחרי ההפסד 2:1 בסיכום שני המשחקים, למרות היתרון 0:1 במשחק הראשון מול ראקוב. הקבוצה של דייגו פלורס גם עלתה בגישה פחדנית, הודחה מאירופה בשלב מוקדם ואיבדה לא מעט כסף פוטנציאלי – ולכן ראשי המועדון צריכים לקבל החלטה דרמטית ולהיפרד מהמאמן.

האזינו לפודקאסט מכבי חיפה ב-ONE עם אסי ממן, גידי ליפקין ועמיר יניב שסוגרים את הקמפיין האירופי של הירוקים: ההחלטות של דייגו פלורס ומה הוא ניסה לעשות, הסגנון ההגנתי של המאמן שלא ניסה לשחק כדורגל בשני המפגשים מול הפולנים, חוסר התגובה בניהול המשחק, הקבוצה מאבדת את ה-DNA שלה והאשמה צריכה להיות גם על ההנהלה שלא הביאה חיזוק ראוי לסגל עד כה.

כמו כן, הפרק עסק בשאלה מי ימלא את המקום של דיא סבע ומדוע פלורס לא הציב את מתיאס נהואל בעמדת ה-10, האם קסנדר סברינה שלא שותף במשחק בדרך החוצה כדי לחזק את מרכז השדה, הנתונים העגומים של גוני נאור מהגומלין מול ראקוב, החלוצים החדשים לא מעורבים ולא פוגעים, והבעיות צצות גם בהגנה.

וגם: הנחיתה לקרקע, האם הבעלים יכניס את היד לכיס במצב הנוכחי, ורצף המשחקים בליגה שעלול לסיים את העונה כולה כבר בשלב מוקדם. האזנה נעימה.

