יום שישי, 15.08.2025 שעה 17:02
כדורגל ישראלי

מזעזע: אוהדי מכבי חיפה הותקפו באלימות קשה

אירוע חמור בהונגריה. הסעות של קהל הירוקים הותקפו ע"י אוהדי ראקוב, כתוצאה מההסתה הפולנית: "עשו מעקב ותפסו אותנו בכביש". צפו בתיעוד המטריד

אוהדי מכבי חיפה (עמרי שטיין)
אוהדי מכבי חיפה (עמרי שטיין)

מכבי חיפה נכנעה אמש (חמישי) 2:0 לראקוב הפולנית והודחה מהסיבוב השלישי של מוקדמות הקונפרנס ליג, משמע היא לא תעשה קמפיין אירופי העונה. אך במהלך הלילה הסיפור מזמן כבר לא היה קשור לכדורגל, כאשר אירוע מזעזע ומטריד התרחש על אדמת הונגריה.

עשרות אוהדי הירוקים הותקפו על ידי חוליגנים אוהדי ראקוב בדרך לבודפשט, עיר הבירה, ובאלימות קשה. הסעות קהל הקבוצה מהכרמל הותקפו על ידי אותם חוליגנים פולנים, כתוצאה מההסתה שלהם. כ-50 אוהדי חיפה היו על האוטובוס.

עד לאירוע סיפר: “עצרנו בתחנת דלק, ראינו אוהדים שלהם וחתכנו. מפה לשם עשו מעקב, תפסו אותנו בכביש, ירדו והתחילו לדפוק על החלונות של האוטובוס. הם שברו לנהג את המראה הימנית וגם חלק בשמשה נסדק, עד שהצלחנו לברוח והתחברנו עם המשטרה. מזעזע!! חוסר אונים שאין דרך להתמודד איתו”.

אוהדי מכבי חיפה הותקפו באלימות קשה

כל זה מצטרף לגל האירועים נגד ישראל מצד אופ”א, שהתגבר בשבוע האחרון. זה התחיל עם המסר והילדים הפלסטינים בגמר הסופר קאפ האירופי בין פארסי סן ז’רמן לטוטנהאם, והמשיך עם העובדה שארגון הכדורגל מנע ממשפחתו של החטוף רום ברסלבסקי, להכניס שלטים הקוראים להשבתו במשחק של בית”ר ירושלים בבוקרשט מול ריגה.

אותו אירוע בו אוהדי חיפה הותקפו לא יכול שלא להזכיר כמובן גם את אירועי אמסטרדם, בהם אוהדי מכבי תל אביב סבלו מהתקפה מצד מקומיים לאחר המשחק של הצהובים מול אייאקס בהולנד.

