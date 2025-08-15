"הפכנו לקבוצה אפורה, אין שום ניצוץ ויצירתיות"

במכבי חיפה לא פיללו ולא חשבו שככה תסתיים לה העונה האירופית שלהם כבר בשלב כזה של מוקדמות הקונפרנס ליג. אם במשחק הראשון בפולין מול ראקוב הקבוצה הייתה חסרת תבניות התקפה, אבל כבשה שער אחד שהספיק לניצחון חשוב, אתמול (חמישי) מול אותה ראקוב הירוקים התגלו במלוא מערומיהם וחשפו שוב ושוב לא מעט נקודות תורפה עם הפסד 2:0, כשמעל כולן הפעם בלטה חוסר היכולת של דייגו פלורס לקרוא את המשחק ולהתנהל בצורה שונה לחלוטין מאיך שהכין את הקבוצה.

מעבר להתנהלות של פלורס על הקווים וליכולת החלשה שכל השחקנים גילו, במכבי חיפה מבינים היטב את הנחיצות הגדולה בחיזוק הקבוצה ב-2-3 שחקנים איכותיים שישדרגו את הקבוצה. במועדון יש תמימות דעים שללא חיזוק נוסף ומשמעותי יהיה קשה מאוד לנסות ולהשיג את התואר.

עיקר הביקורת על פלורס הייתה על ניהול המשחק והחילופים שעשה. ההחלטה של הארגנטינאי ללכת על מערך של שלושה בלמים בפעם הראשונה העונה במשחק כל כך חשוב וקריטי הייתה לרועץ: "זאת פעם ראשונה שאנחנו עולים במערך כזה וזאת פעם ראשונה ששון גולדברג גם פותח השנה. תרגלנו רק פעם אחת השבוע את מערך שלושת הבלמים וברור שזה רחוק מלהספיק להיות מוכנים במערך כזה”, אמרו במועדון.

דייגו פלורס (ראובן כהן, מכבי חיפה)

“מערך של שלושה בלמים מצריך עבודה לאורך זמן ולא רק לשבוע אחד. במחצית הראשונה המערך הזה לא עבד, כשלא עבד אז למה לא לשנות בהפסקה ולעלות בקו של ארבעה שחקנים, מה עוד שפלורס ידע שליסב עיסאת עם צהוב אחד ויכול להיות מורחק בכל רגע נתון של עבירה נוספת”, טענו בקבוצה.

“ליסב ודולב חזיזה היו עם צהוב אחד והיו חייבים בהפסקה להיות מוחלפים. הפכנו מקבוצה תוססת לקבוצה אפורה בלי רעיונות התקפיים וכזאת שאין בה שום ניצוץ על המגרש וללא אף שחקן יצירתי. זה היה מביך לראות אותנו משחקים כקבוצה שבאה להפריע מול קבוצה שמשחקת כדורגל. זה הרגיש כמו לשחק ולבעוט למעלה כל הזמן ולקוות לטוב", הוסיפו בכרמל.

דולב חזיזה (ראובן כהן, מכבי חיפה)

ביקורת נוספת נוספת הייתה שיתוף הפעולה בין שני החלוצים טריבאנטה סטיוארט וג’ורג’ה יובאנוביץ': "שיחקו שני חלוצים שמשחקים קילומטר מהשער של ראקוב. איך יכולנו להבקיע בצורה כזאת של משחק? סטיוארט היה נראה יותר כמו קשר אחורי שבא לקבל ולחלץ כדורים. דווקא גיא מלמד שנכנס בשלהי המשחק עשה הרבה יותר מסטיוארט ויובאנוביץ' יחד", הוסיפו בקבוצה.

ליאור רפאלוב שנמצא בראש הפירמידה מודע לצו השעה לעשות את ההתאמות, כדי שהקבוצה תעלה על המסלול הנכון. לשם כך רפאלוב יהיה חייב לחזק את הקבוצה ובמקביל יהיו שחקנים שמן הסתם יבקשו לעזוב. אחת המטרות העיקריות שלו הייתה לראות את מכבי חיפה בקונפרנס יחד עם פלורס, והמטרות של מכבי חיפה לא השתנו לרגע.

ליאור רפאלוב (עמרי שטיין)

“גם מבחינה תקציבית, אנחנו במספרים הכי גבוהים שמכבי חיפה ידעה. אנחנו מתחילים באירופה והמטרה הייתה להעפיל לשלב הליגה. לאחר מכן כמובן בגזרה המקומית המטרה היא ללכת על כל התארים. דייגו יודע את זה מהיום הראשון, הוא יודע לאן הוא נכנס, עשה שיעורי בית, הוא מכיר כל קבוצה בליגה, ואת הפרטים שחסרים לו אנחנו כאן כדי לעזור לו. הוא בא מאוד מוכן ויודע מה רמת הציפיות, מה זה סמי עופר ומה זה הקהל של מכבי חיפה, הוא מודע להכל", אמרו רפאלוב במסע”ת תחילת העונה. נכון לעכשיו חיפה אמרה שלום לאירופה ונשארה למעשה עם הזירה המקומית והרצון להילחם על כל התארים.