בלגן בבית"ר ירושלים: שועה ואלמוג כהן התעמתו

לא רגוע בקבוצה מהבירה: המנהל המקצועי ביקש מכל השחקנים שלא שיחקו 90 דק' לצאת לרוץ בסיום כולל הקפטן, שהתעמת איתו בדיבורים שהגיעו לטונים גבוהים

|
אלמוג כהן מנחם את ירדן שועה (רדאד ג'בארה)
אלמוג כהן מנחם את ירדן שועה (רדאד ג'בארה)

לא רגוע בכלל בבית”ר ירושלים. הצהובים שחורים הודחו הערב (חמישי) ממוקדמות הקונפרנס ליג למרות ניצחון 1:3 על ריגה, אבל הפסד 4:3 בסיכום שני המשחקים. מיד לאחר ההתמודדות, התרחש אירוע לא נעים בכלל, כאשר קפטן וכוכב בית”ר ירושלים ירדן שועה התעמת מילולית עם המנהל המקצועי של המועדון, אלמוג כהן.

אלמוג נכנס לחדר ההלבשה וביקש מכל השחקנים שלא שיחקו 90 דקות לצאת לדשא לרוץ כולל ירדן שועה. לאחר מכן ירדן חזר, נכנס לחדר ההלבשה והתעמת עם אלמוג בדיבורים שהגיעו לטונים גבוהים. שועה טען בפניו של כהן שמאמן הכושר לא אמר לו לצאת, ואף אמר למנהל המקצועי “למה אתה פונה אליי ככה שמאמן הכושר לא אמר לי”. בבית״ר אומרים שזה יטופל משמעתית.

בנוסף, לאחר שריקת הסיום שקבעה שהמגמה של בית”ר תימשך והיא שוב לא תהיה באירופה, כמו שמעולם לא הייתה, נרשם עימות בין מיגל סילבה לאוהד של הקבוצה. אחד האוהדים קילל את השוער, מה שגרם לפורטוגלי להגיע עד ליציע במטרה להתעמת איתו.

בסופו של דבר האוהדים שהיו בסמוך לאירוע הרגיעו את העניינים, בעזרתם גם של המאבטחים במקום. אחרי שהרוחות נרגעו, השוער ירד לחדר ההלבשה והקהל פינה את האצטדיון.

