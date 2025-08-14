יום שבת, 22.11.2025 שעה 04:28
ליגת העל לנשים 25-26
197-347מ.ס. קרית גת1
186-227הפועל בנות קטמון2
1214-197אסא ת"א3
816-117הפועל רעננה4
713-127מכבי כשרונות חדרה5
712-117מכבי חולון6
432-97מ.כ. רמת השרון7
324-67פנתרות אשדוד8

רמה"ש הובסה לחולון, 1:4 לקריית גת על קטמון

עונת 2025/26 בנשים נפתחה רשמית עם גביע אתנה. שלושער לרביד כהן ב-0:5 לקבוצה של שלומי ארזי, אלופת המדינה חגגה על סגניתה. 0:5 גם לכישרונות חדרה

|
שחקניות מכבי חולון חוגגות (ראובן שוורץ)
שחקניות מכבי חולון חוגגות (ראובן שוורץ)

עונת 2025/26 בליגת העל בכדורגל נשים נפתחה הערב (חמישי) באופן רשמי עם המחזור הראשון בגביע אתנה, כאשר במהלכו שוחקו כארבעה מפגשים שסיפקו לנו שערים רבים. 

בבית א’, מ.ס קרית גת ניצחה 1:4 את הפועל קטמון ירושלים. דווקא הירושלמיות עלו ראשונות ליתרון מרגליה של סמדר כהן בדקה ה-48, אך ראיזה סנטוס דה סילבה (53’), דניאלה הלנה (63’, 73’)  ונועה סלימהוגיץ’ (77’) קבעו מהפך.

במשחק נוסף באותו הבית, מ.כ רמת השרון הובסה 5:0 מול מכבי חולון. רביד כהן כיכבה עם שלושער (63’, 78’, 80’), שקד הורוביץ (22’) ואורין בירו (66’) הוסיפו גולים משלהן.

רביד כהן בפעולה (ראובן שוורץ)רביד כהן בפעולה (ראובן שוורץ)

בבית ב’, מכבי כישרונות חדרה הביסה 0:5 את העולה החדשה, מכבי פנתרות אשדוד. בתול דאר חליל כבשה שלושער (4’, 21’, 73’), מאיה קבררה (13’) והודיה ביטון (14’) הוסיפו. המשחק הנוסף בבית ב׳ בין מכבי אס”א תל אביב והפועל רעננה יתקיים במוצאי שבת בשעה 21:00 במגרש קרית שלום.

