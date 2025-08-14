רמה"ש הובסה לחולון, 1:4 לקריית גת על קטמון

עונת 2025/26 בליגת העל בכדורגל נשים נפתחה הערב (חמישי) באופן רשמי עם המחזור הראשון בגביע אתנה, כאשר במהלכו שוחקו כארבעה מפגשים שסיפקו לנו שערים רבים.

בבית א’, מ.ס קרית גת ניצחה 1:4 את הפועל קטמון ירושלים. דווקא הירושלמיות עלו ראשונות ליתרון מרגליה של סמדר כהן בדקה ה-48, אך ראיזה סנטוס דה סילבה (53’), דניאלה הלנה (63’, 73’) ונועה סלימהוגיץ’ (77’) קבעו מהפך.

במשחק נוסף באותו הבית, מ.כ רמת השרון הובסה 5:0 מול מכבי חולון. רביד כהן כיכבה עם שלושער (63’, 78’, 80’), שקד הורוביץ (22’) ואורין בירו (66’) הוסיפו גולים משלהן.

רביד כהן בפעולה (ראובן שוורץ)

בבית ב’, מכבי כישרונות חדרה הביסה 0:5 את העולה החדשה, מכבי פנתרות אשדוד. בתול דאר חליל כבשה שלושער (4’, 21’, 73’), מאיה קבררה (13’) והודיה ביטון (14’) הוסיפו. המשחק הנוסף בבית ב׳ בין מכבי אס”א תל אביב והפועל רעננה יתקיים במוצאי שבת בשעה 21:00 במגרש קרית שלום.