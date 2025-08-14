יום חמישי, 14.08.2025 שעה 23:59
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

יש מועדים: הפועל ת"א מוציאה את הליגה לדרך

ליגת העל מתקרבת: האדומים מול קריית שמונה בשבת ב-20:15, סכנין נגד בית"ר י-ם ביום שני ב-20:00, חיפה מול ריינה בשבת ב-20:30. וגם: המחזור ה-2

עומר אצילי, דולב חזיזה, דור פרץ והלדר לופס (עמרי שטיין, שחר גרוס, רדאד ג'בארה וחגי מיכאלי)
עומר אצילי, דולב חזיזה, דור פרץ והלדר לופס (עמרי שטיין, שחר גרוס, רדאד ג'בארה וחגי מיכאלי)

אחרי יום דרמטי במיוחד יש ודאות לגבי מי תהיה באירופה ומי לא, כשרק מכבי ת”א תשחק במפעל. הוודאות הזו גרמה לכך שמנהלת הליגה יכולה לפרסם את המועדים של המשחקים בליגת העל, כאשר אכן הדבר קרה וכעת נודע הימים והשעות של המחזור הראשון והשני של עונת 2025/26.

מחזור ראשון

יום שבת, 23.8
הפועל ת”א – עירוני ק”ש – 20:15
הפועל ירושלים – מ.ס אשדוד – 20:15
עירוני טבריה – הפועל חיפה – 20:30
מכבי חיפה – מכבי בני ריינה – 20:30

יום ראשון, 24.8
מכבי נתניה – הפועל ב”ש – 20:15

יום שני, 25.8
בני סכנין – בית”ר ירושלים – 20:00

הפועל פ”ת – מכבי ת”א – נדחה

מחזור שני

יום שבת, 30.8
מכבי בני ריינה – הפועל ת”א – 20:15
עירוני ק”ש – הפועל פ”ת – 20:15
הפועל חיפה – הפועל ירושלים – 20:15
מ.ס אשדוד – בני סכנין – 20:30
הפועל ב”ש – עירוני טבריה – 20:30

יום ראשון, 31.8
בית”ר ירושלים – מכבי חיפה – 20:30
מכבי ת”א – מכבי נתניה – 20:00

