ליברמן: אופ"א חצתה כל קו אדום, צביעות וביזיון

באצטדיון באודינה שבאיטליה, דקות לפני פתיחת משחק הסופר קאפ בין פריז סן ז’רמן לטוטנהאם, פרשה אופ״א שלט ענק על כר הדשא ובו נכתב: "הפסיקו להרוג ילדים. הפסיקו להרוג אזרחים". אך כאשר משפחתו של החטוף רום ברסלבסקי ביקשה להניף שלטים ודגלים הקוראים להשבתו מהשבי, במשחקה של בית״ר ירושלים מול ריגה בבוקרשט, ההתאחדות האירופית מנעה זאת.

כך קרה שבזמן שמסר פוליטי המכוון נגד ישראל קיבל במה רשמית ובולטת, בקשה פשוטה ובעלת משמעות אנושית – הצלת חייו של רום ברסלבסקי, אזרח יהודי שנחטף בידי חמאס ונמצא בשבי כבר למעלה משנה ועשרה חודשים, נדחתה.

יו״ר ישראל ביתנו, ח״כ אביגדור ליברמן, הגיב להחלטת אופ״א לאסור על הנפת שלט להצלת רום ברסלבסקי: “אופ״א חצתה כל קו אדום. במקום לגלות אנושיות ומוסריות, באופ״א החליטו לאסור להניף שלט עם תמונתו של רום ברסלבסקי החטוף בעזה וקריאה להצלת חייו, כאשר שלטים נגד ישראל מונפים בחופשיות. צביעות וביזיון שייזכרו לדיראון עולם”.

השלטים שנפסלו הציגו את תמונתו של רום ולצדה מסרים כמו: "את אחי אנוכי מבקש", "Bring back Rom" וכן שלט נוסף באנגלית: "The voice of my brother’s blood is calling to me from the Tunnels – Bring Rom and the rest of our hostages home".