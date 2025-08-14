פברגאס: מוראטה ואני כבר לא חברים, פעם היינו

העונה הרשמית של קומו עומדת להתחיל, כשהאיטלקים ייפגשו למשחק בסיבוב הראשון של הגביע האיטלקי את סודטירול, שמשחקת בסריה ב’. כנהוג לפני כל משחק, מאמן קומו ססק פברגאס, דיבר היום (חמישי) במסיבת עיתונאים וסיפק בין היתר כמה ציטוטים מעניינים על החלוץ החדש שלו, אלברו מוראטה.

המאמן שזכור בזכות קריירה מרשימה, במיוחד בברצלונה ובשתי קבוצות העיר לונדון, ארסנל וצ’לסי, דיבר על הרכש הטרי של קבוצתו: “האם אנחנו חברים? לא. מאז שהוא עזב את צ’לסי אני והוא לא מדברים כל כך חוץ ממילות נימוס. למרות שהוא היה חבר שלי, היום הוא כבר לא”.

הספרדי הוסיף: “יש לנו יחסים נהדרים, חלקנו שנתיים בצ’לסי ובנבחרת הלאומית. הוא ילד מדהים עם לב גדול. הצניעות הנהדרת שלו ומוסר העבודה שלו ייתנו הרבה לחבריו לקבוצה. אני לא דואג לגביי יחסינו, הוא רוצה להצליח. הוא ויתר על יותר מ-60% משכרו שהרוויח בטורקיה וזה אומר המון על המנטליות שלו”.

ססק פברגאס (רויטרס)

פברגאס דיבר גם על כשירותו של החלוץ: “כולם זמינים למשחק אבל אני צריך לדבר עם אלברו (מוראטה). הוא התאמן קצת עם גלאטסראיי, אבל מאז לא כל כך, הוא עבד בעיקר בבית”.

קומו תפתח את עונתה השנייה בליגה הבכירה באיטליה, עם ציפיות גבוהות וגם כמה שמות מעניינים, הכוללים את ניקו פז, שהגיע מריאל מדריד, סרג’י רוברטו, שחתם מברצלונה, אלברטו מורנו, ששיחק בעבר בין היתר בליברפול, וכאמור הרכש החדש אלברו מוראטה, שעבר מגלאטסראיי.