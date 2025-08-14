מתוחכמת: הטריק של ריאל מדריד עם מסטנטואונו

ריאל מדריד הציגה היום באופן רשמי את הרכש הארגנטינאי החדש פרנקו מסטנטואונו, והציגה גם מהלך חכם מאחורי הקלעים, מתן החולצה מספר 30 לארגנטינאי שנרשם כשחקן מילואים, צעד טקטי שמותיר למועדון מקום פנוי ברישום לשחקן נוסף עד תום חלון ההעברות.

מסטנטואונו, שהגיע מריבר פלייט אחרי שריאל מדריד שילמה את סעיף השחרור שלו (45 מיליון אירו, שהסתכמו עם מסים ועמלות לכ-63.2 מיליון אירו), ילבש את אותו מספר שלבש בארגנטינה. מאחר שבלה ליגה מספרי הסגל של הקבוצה הבוגרת מוגבלים ל-1 עד 25, ריאל רשמה אותו טכנית בקאסטייה, קבוצת המילואים, וכך שחררה את המספר 25 בסגל הבכיר.

המהלך הזה, שכבר שימש את המועדון בעבר עם ויניסיוס ב-2018, מאפשר לריאל לשמור על אפשרות לצירוף שחקן נוסף עד 1 בספטמבר. העיתונאית ארנצ'ה רודריגס הסבירה כי מדובר ב"פרצה חוקית", השחקן ישחק כל העונה עם מספר 30, ללא הגבלה על מספר המשחקים, ויישאר לכל דבר ועניין שחקן סגל ראשון של צ'אבי אלונסו. "החולצה מספר 30 לא אומרת שהוא ישחק בקאסטייה או קשור אליה", הדגישה.

פרנקו מסטנטואונו (רויטרס)

הצעד הזה מגיע כחלק מקיץ רכש נוצץ של ריאל מדריד, שהשקיעה 178 מיליון אירו בצירוף מסטנטואונו לצד אלברו קאררס, דין האטסן וטרנט אלכסנדר-ארנולד. הארגנטינאי בן ה-18, שמושווה כבר בסגנונו ללאמין ימאל, מיועד להשתלב במערך 4-3-3 שהציג אלונסו במחנה בטירול. בימים הקרובים יתחיל להתאמן לראשונה עם חבריו החדשים, אחרי שבשל מגבלות פיפ"א על שחקנים מתחת לגיל 18 התאמן עד כה בנפרד.

בהצגתו אמר מסטנטואונו: "אני מבטיח לתת את כל כולי עבור החולצה הזאת. זה חלום שתמיד היה לי. אני עדיין צריך ללמוד הרבה, אבל הערכים שלי באים מהמשפחה והחברים שתמכו בי תמיד. תודה לכולם כאן, ולנשיא, בזכותכם חלום ההצטרפות למועדון הגדול בעולם הפך למציאות".