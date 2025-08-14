מסטנטואונו הוצג: "בשבילי, מסי הגדול מכולם"

פרנקו מסטנטואונו, אחד הכישרונות הבולטים בכדורגל הארגנטינאי, הוצג היום (חמישי) רשמית כשחקן ריאל מדריד, לאחר שהגיע מריבר פלייט תמורת 45 מיליון אירו. במסיבת עיתונאים חגיגית לצד פלורנטינו פרס ואמיליו בוטרגניו, שחקן הכנף בן ה-18 סיפר על ההתרגשות, השאיפות וההחלטה לבחור במועדון מבירת ספרד.

"היום הזה מיוחד עבורי, להצטרף למועדון הגדול בעולם. זה חלום של ילדות, משהו ייחודי, ואני מקווה להשאיר את חותמי", אמר. "הרגשתי אנרגיות אדירות מהרגע שהגעתי. המטרה שלי היא שהאוהדים יהיו גאים בי".

מסטנטואונו חשף כי ביקש ללבוש את החולצה מספר 30, אותה לבש גם בריבר פלייט: "זה מספר מיוחד בשבילי, לשמחתי הם אישרו".

על תפקידו במגרש אמר: "אני רגיל לשחק בצד ימין, להיכנס לאמצע עם רגל שמאל, אבל אעזור בכל עמדה שהמאמן יחליט. אני כאן בשביל הקבוצה".

"מסי הוא הגדול, אבל מדריד היא מספר 1"

הארגנטינאי הצעיר לא הסתיר את ההערצה לליאו מסי: "בשבילי, מסי הוא הגדול בעולם, אני ארגנטינאי, זה ברור. אבל מדריד היא המועדון הגדול בעולם, וזה הכבוד הכי גדול לשחק כאן".

הוא הוסיף: "היה לי חלום לשחק בריבר והשגתי אותו, ועכשיו אני כאן, כמו די סטפאנו בזמנו. לא ראיתי אותו משחק, אבל אני יודע מה הוא תרם. אני רוצה להמשיך את ההיסטוריה הזו".

על הדרך למדריד – ופספוס פ.ס.ז'

מסטנטואונו אישר כי פ.ס.ז' ניסתה לצרפו: "דיברתי עם לואיס אנריקה והייתה שיחה טובה, אבל בחרתי במדריד".

גם צ'אבי אלונסו היה חלק בהחלטה: "השיחה איתו נתנה לי ביטחון עצום, זה היה חשוב עבורי".

על הסתגלות לליגה הספרדית: "הקצב כאן גבוה יותר, ויש הרבה כדורגל טכני והחזקת כדור וזה מתאים לי. אני מקווה להסתגל במהירות. הימים שלא יכולתי להתאמן עם הקבוצה היו מלאי ציפייה, אבל סוף סוף אני כאן".