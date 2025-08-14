יום חמישי, 14.08.2025 שעה 17:03
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
00-00ליברפול1
00-00ארסנל2
00-00מנצ'סטר סיטי3
00-00צ'לסי4
00-00ניוקאסל5
00-00אסטון וילה6
00-00נוטינגהאם פורסט7
00-00ברייטון8
00-00בורנמות'9
00-00ברנטפורד10
00-00פולהאם11
00-00קריסטל פאלאס12
00-00אברטון13
00-00ווסטהאם14
00-00מנצ'סטר יונייטד15
00-00וולבס16
00-00טוטנהאם17
00-00לידס18
00-00ברנלי19
00-00סנדרלנד20

המחווה המדהימה של צ'לסי למשפחתו של ז'וטה

הבלוז החליטו להעביר סכום אדיר, השווה לבונוסים שקיבלו השחקנים עקב הזכייה באליפות העולם למועדונים, למשפחה של חלוץ ליברפול ואחיו אנדרה שנהרגו

|
שחקני צ'לסי (IMAGO)
שחקני צ'לסי (IMAGO)

צ'לסי תשתמש בחלק מהבונוסים שהוענקו לשחקניה בעקבות זכייתה בגביע העולם למועדונים, כדי לתרום תרומה כספית למשפחתם של דיוגו ז'וטה ואחיו אנדרה סילבה. המועדון ממערב לונדון זכה ביולי האחרון באליפות המפעל במתכונתו החדשה של פיפ"א, לאחר שניצח 0:3 את פאריס סן ז'רמן בגמר שנערך באצטדיון מטלייף שבניו ג'רזי. הזכייה הכניסה למועדון הכנסות מוערכות של כ-114.6 מיליון דולר (84.4 מיליון ליש"ט).

בצ'לסי הקצו סכום של 15.5 מיליון דולר (11.4 מיליון ליש"ט) שיחולק באופן שווה בין השחקנים שייצגו את הקבוצה של אנצו מארסקה בטורניר, כאשר בהחלטה משותפת של המועדון והשחקנים נקבע כי תועבר תרומה בגובה זהה למשפחתו של ז'וטה. שווי כל חלק עומד על יותר מ-500 אלף דולר לפני המרות מטבע, לצד עלויות נוספות כגון מסים, ביטוח לאומי ועלויות מעסיק.

דיוגו ז'וטה, חלוצה של ליברפול, ואחיו אנדרה סילבה, שחקן קבוצת פנאפייל הפורטוגלית, נהרגו ב-3 ביולי בתאונת דרכים במחוז סמורה שבספרד, עשרה ימים בלבד לפני ניצחון צ'לסי בגמר גביע העולם למועדונים.

זירת התאונה, דיוגו זזירת התאונה, דיוגו ז'וטה (IMAGO)

בליברפול כבר חשפו תכניות להקמת פסל הנצחה באצטדיון אנפילד, שישמש מוקד להנצחה קבועה של ז'וטה, שכבש 65 שערים ב-182 הופעותיו במועדון. שחקני הקבוצה יענדו בעונת 2025/26 את סמל "Forever 20" על חולצות המשחק ומעילי האצטדיון, וקרן LFC, הזרוע החברתית של המועדון, תקים תכנית כדורגל קהילתית על שמו של החלוץ הפורטוגלי.

בנוסף, במשחק הביתי הראשון של הקבוצה בפרמייר ליג העונה, מול בורנמות' ביום שישי באנפילד, יוצגו פסיפס אוהדים מיוחד ודקת דומייה. בחודש שעבר הודיעה ליברפול כי היא פורשת לצמיתות את החולצה מספר 20 בכל קבוצות המועדון, לזכרו של ז'וטה שהצטרף למועדון מוולבס ב-2020.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?נגןאוסק גלוך כובש צמד באימון של אייאקס
אוסקר גלוך כובש צמד באימון של אייאקסנגןהשיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאל
השיטה של לבנדובסקי לכפכף את לאמין ימאלנגןרונאלדו מהלל את עולם הגיימינג התחרותי
רונאלדו המקורי: "גיימינג זה הספורט החדש"
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */