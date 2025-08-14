יום חמישי, 14.08.2025 שעה 17:03
00-00א.ס. אשקלון
00-00א.ס. רמה"ש
00-00אליצור אשקלון
00-00אליצור יבנה
00-00אליצור נתניה
00-00הפועל חיפה
00-00מ.כ. עוטף דרום
00-00עירוני נהריה
00-00הפועל מגדל העמק
00-00מ.ס צפת
00-00מכבי רחובות
00-00אליצור שומרון

זה הסוף? מכבי חיפה בכדורסל בדרך להתפרק

חשיפת "שיחת היום": הירוקים בצרות אחרי שהעירייה הפחיתה את התמיכה באגודה. תקציב המינימום הוא 2.5 מיליון שקל וחסרים 800 אלף. הדד ליין - בראשון

|
אילוסטרציה (IMAGO)
פרסום ראשון: מכבי חיפה בכדורסל בדרך להתפרק, לאחר שהעירייה הפחיתה משמעותית את התמיכה באגודה כולה. בעקבות זאת, כרגע אין קבוצה והיא בדרך להתפרק, כך נחשף היום (חמישי) בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE.

תקציב המינימום הוא 2.5 מיליון שקל לליגה הלאומית וחסרים בקופת הקבוצה כ-800 אלף שקל. הדדליין לרישום הקבוצה ברשות לבקרת התקציבים הוא עד ליום ראשון, לאחר שהמועדון עוד קיבל הארכה.

כרגע לאגודת מכבי חיפה כרמל אין מספיק כסף כדי להחזיק את הקבוצה ולרשום אותה ללאומית, מה גם שההנהלה לא מאשרת לרשום את הקבוצה בלי תמיכה וסיוע מהעירייה או מגורם בעל הון שניתן לסמוך עליו.

גורם במועדון מסר בתגובה: “פועלים לילות כימים, אבל בינתיים אין התקדמות”.

