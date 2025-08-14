בסול: מאמין שנחתים בקרוב עוד חלוץ ושחקן כנף

בני ריינה עברה שינוי מהותי בקיץ הנוכחי. אחרי שלוש עונות, שרון מימר עזב את הקבוצה ובמקומו מונה סלובודאן דראפיץ’, כאשר גם מספר שחקני מפתח עזבו את המועדון ובמקומם הגיעו שחקנים חדשים. הבעלים של המועדון, סעיד בסול, דיבר על הכל בראיון לתוכנית “שיחת היום” בערוץ ONE.

עשיתם מהפכה רצינית בקבוצה, גם בסגל וגם בצוות האימון. איך אתה מרגיש עם הקבוצה?

”זה לא עובד לפי הרגשה, אלא רק לפי תוצאות. עזבו אותנו הרבה שחקנים, גם ישראלים וגם זרים. הבאנו בהרבה שחקנים חדשים. נקווה שבחרנו טוב”.

איך אתה עם המאמן החדש שלך, סלובודאן דראפיץ’, בהשוואה לעבודה עם שרון מימר?

”הם שני אנשים מאוד שונים. אני מכבד את כולם ומנסה לעבוד עם כל אחד כדי להפיק את הטוב ביותר עבור ריינה”.

אומרים שסלובו נעלם הרבה פעמים ולא עונה.

”עם הכל מסתדרים. הוא עובד קשה ואני יודע איפה למצוא אותו כשיש דברים דחופים. הוא בחור רציני ואנחנו עובדים ביחד. הוא מתרכז בלאמן ובתוכן שעובר ומצפה מכל מי שמסביב לעבוד בדברים האחרים ואנחנו מנסים לעשות את זה. הבאנו סקאוט גם לבוגרים וגם למחלקת הנוער, שתפקידו יהיה לזהות ולראות איזה שחקנים יוכלו לסייע לנו, ואנחנו ביחד מנסים להביא את הטובים ביותר בשבילנו.

אנטוניו ספר וסלובודאן דראפיץ' (חג'אג' רחאל)

מה התקציב שלכם בעונה הבאה?

”כרגע 20 מיליון ש”ח, אולי נעלה ל-21 מיליון”.

ואיך הסגל?

”החתמנו את עמנואל בנדה, מאמין שנחתים בקרוב עוד חלוץ ועוד שחקן כנף”.

איזה חלוץ? קייס גאנם?

”אולי. אולי הוא ואולי אחר”.

מה דעתך על השלט שאופ”א פרסמה אתמול במשחק?

”לא ראיתי ואני לא רואה ואין לי זמן לראות טלוויזיה ואין לי מה להתייחס למשהו שלא ראיתי”.

אתה עונה בצורה דיפלומטית.

”תקרא לזה דיפלומטית, אני לא מגיב למה שאני לא רואה”.

פרסמו שלט שצריך להפסיק להרוג ילדים.

”מדינת ישראל לא צריכה לרצות את כולם. לכל אחד יש דעה”.

אתה חלק מהכדורגל הישראלי, מה אתה חושב על זה?

”זאת תהיה מכה קשה לכדורגל הישראלי אם נוחרם מאירופה. יש לנו אנשים טובים בהתאחדות שעובדים קשה ואני מאמין שהם עובדים כדי להפוך את הכיוון של השולחן”.

מה קורה מול שרון מימר?

”רק אתמול קיבלנו את התביעה של שרון מימר, נעבור על זה, נבין, ונגיב לפי זה”.