"ים מדר בכושר הרבה יותר טוב ממה שחשבנו"

נבחרת ישראל ערכה מוקדם יותר היום (חמישי) את יום המדיה החגיגי לקראת אליפות אירופה שתיפתח בסוף החודש ורגע לפני היציאה למשחק ההכנה האחרון מול מונטנגרו ביום ראשון הקרוב. מי שדיבר לקראת סיומו של יום המדיה ולקראת פתיחת האימון היה מאמן הנבחרת, אריאל בית הלחמי, שהתייחס לכל הסוגיות הבוערות לקראת האליפות הקרובה וסיפר גם על המטרה ביורובאסקט.

בית הלחמי התייחס תחילה למצבו של ים מדר: ״אנחנו בשיא ההכנות וים התחיל את האימונים בחמישיות עם מגע ובסך הכל הוא נראה טוב. הוא בכושר הרבה יותר טוב ממה שחשבנו אבל עד כה הכל טוב, אנחנו צריכים לקחת איתו את הזמן ולא ללחוץ את זה יותר מדי. הוא מתוכנן לשחק במשחק״.

בהמשך דיבר המאמן הלאומי על השתלבותו של כוכב הנבחרת, דני אבדיה: “דני השתלב טוב מאוד. בסגנון שלו ובאישיות שלו הוא מאוד מתאים לשחקנים פה ואתם מכירים אותו מספיק. הוא מאוד צנוע ומאוד חביב, שחקן מאוד חשוב בשבילנו והוא גם עדיין צריך להיכנס לכושר האישי ולהסתגל יותר לריווח שהוא ראה במשחקי האימון שהיו, אבל בגדול זה היה מאוד חלק יחסית״.

דני אבדיה (חגי מיכאלי)

שבועיים לפני הדבר האמיתי. עד כמה באמת אתם עוקבים אחרי היריבות?

״הסקאוט שלנו והעוזרים שם, אני לא מתעסק בזה כרגע. מה שהכי חשוב לי זה לחבר את השחקנים שלנו לסגנון ולכימיה, אבל אנחנו כמובן עוקבים אחרי כולם״.

כמה אתה מרוצה משיתוף הפעולה בין הפורוורדים?

״קודם כל יש לנו המון שכל, השחקנים מאוד חכמים, אבל שוב יש לנו עוד שבועיים לשפר הרבה דברים ואנחנו בכיוון הנכון״.

מה האתגר הכי גדול שלך לשבועיים הקרובים?

״האתגר פה זורק לסל (ים מדר, מ.ב). צריך לחבר אותו אבל אנחנו צריכים באמת לשפר את הפיזיות, כי זה הדבר שאנחנו כרגע נתקענו בזה ובשני משחקים היינו הרבה פחות פיזיים. העלנו את זה בצורה יפה מאוד בחצי השני מול היוונים וזה אחד הדברים שאנחנו צריכים לעבוד עליהם ויש עוד הרבה דברים שאנחנו צריכים להכניס״.

ים מדר ובר טימור (חגי מיכאלי)

נכון להיום אתה יודע מי ה-12 שיהיו באליפות אירופה?

״בשיא הכנות לא״.

ידוע שלא אוהבים שאלות כאלו אבל אפשר לחלום על מקום שני בבית בצורה כזו או אחרת?

״אני לא מסתכל בצורה שאתם מסתכלים, אנחנו צריכים לשחק הכי טוב ולהיות הקבוצה הכי טובה שאנחנו יכולים להיות ואם נעשה את הדברים נכון אז אני מאמין שאנחנו גם נצליח. זו המטרה שלנו והיא ככה ידועה - לעבור את השלב הראשון״.

אריאל בית הלחמי (חגי מיכאלי)