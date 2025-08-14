"אם המלחמה לא תופסק, ישראל תורחק מהספורט"

השלט שפרסה אמש (רביעי) אופ”א, “תפסיקו להרוג ילדים ואזרחים” בטקס לפני משחק הסופר קאפ האירופי בין פאריס סן ז’רמן לטוטנהאם, נראה היה כמו תפיסת צד של אופ”א בכל הקשור למלחמה בין ישראל לחמאס, כשהארגון קורא לישראל לעצור את המלחמה.

היום (חמישי), בתוכנית שיחת היום בערוץ ONE, עלו לדבר על המצב הדיפלומט ומנכ”ל משרד החוץ לשעבר, אלון ליאל, וכן מוחמה הכדורגל העולמי מיכאל יוכין, שהתייחסו לסיטואציה הלא פשוטה שבה נמצא הספורט הישראלי בזירה הבינלאומית.

אלון ליאל אמר: “זה לא סוד שספורט ופוליטיקה תמיד היו מעורבים זה בזה בעיקר בשנים האחרונות שהספורט תפס הרבה במה והקהל ממלא אצטדיונים בקצב. מה שקרה אתמול במשחק צריך לקבל ניתוח רוחבי. זה יקרה בכל מקום שיהיה בו אירוע בינלאומי גדול. ישראל עשתה בשכל שלא הגיבה לשלט, כי אם היו מגיבים היו מודים באשמה”.

רק דבר אחד יכול לעצור את הטירוף הזה, לא כסף, לא הסברה, אלא רק עצירת המלחמה. היה גם את האירוע של מוחמד סלאח שהגיב על הודעת מותו של הכדורגלן הפלסטיני. יש פה מומנטום שאם אנחנו לא נעצור אותו, אנחנו נסתבך מאוד”.

השלט של אופ"א (IMAGO)

מיכאל יוכין אמר על השלט של אופ”א: “המסר עצמו הוא בסדר. הם אמרו שצריך להפסיק להרוג ילדים וחפים מפשע. העניין הבעייתי פה הוא ההקשר. כשילדים מעזה מעניקים מדליות אז המסר פוליטי בצורה חד משמעית. קטאר השתלטה על הכדורגל. אלופת אירופה היא קבוצה בניהול קטארי. זה שלמדינות מותר לקנות קבוצות באירופה, פה מתחילה הבעיה”.

אלון ליאל: “זה הרבה יותר רחב מזה. ידידות טובות שלנו הולכות לקראת הכרה במדינה פלסטינית באו”ם. קטאר אמנם מובילה את האירוע, אבל יש פה סחף מכל אירופה. אני רוצה להזכיר שפיפ”א עמדה לצידנו לאורך שנים בניסיונות להעיף אותנו מאירופה, ועכשיו יש פה מגמה הפוכה. אני חושב שאנחנו בנקודה שאם מחר נעצור את המלחמה העסק הזה מתפוגג במהירות. אם לא, הספורט הישראלי יצטרך להתרגל לחיות בלי הזירה הבינלאומית”.

מיכאל יוכין: “האירוע הזה נועד כדי לסמן וי מבחינתם. אני לא חושב שזה צריך להדאיג אותנו. יש לי הרבה חברים מאירופה שהם לא אנטישמיים וגם הם לא כל כך מרוצים ממה שקורה. הם פרו ישראליים והם לא תומכים במה שקורה בעזה כרגע. מדינה כמו גרמניה, שהיא פרו ציונית, תומכת במדינה פלסטינית. יש פה מגמה לא טובה לנו”.

אלון ליאל: “תמיד אפשר לשפר את ההסברה, אבל אני חושב שזה לא משהו שהסברה טובה יכולה לשנות. זה גלים מאוד חזקים, הסברה לא תוכל באמת לעזור. רק שינוי מדיניות. צריך לשים על כף המאזניים מה נרוויח מהמשך מלחמה ומה נפסיד מכך”.