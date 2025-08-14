יום שבת, 16.08.2025 שעה 14:22
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

רכש נוסף: סאנה גומס חתם בהפועל חיפה

ההגנה של גל אראל ממשיכה להתגבר, כאשר המגן השמאלי מנבחרת גינאה ביסאו עבר את הבדיקות הרפואיות וחתם לעונה עם אופציה אצל האדומים-שחורים מהכרמל

|
אבי נמני וסאנה גומס (פרטי)
אבי נמני וסאנה גומס (פרטי)

הפועל חיפה ממשיכה לגבש את ההגנה שלה לקראת העונה הקרובה. אחרי החתמתו של הבלם ברונו ראמירס, היום (חמישי) חתם במועדון לעונה אחת עם אופציה לעונה נוספת המגן השמאלי של נבחרת גינאה ביסאו, סאנה גומס. 

גומס (25) שיחק בעונה שעברה באומוניה ארדיפאו מהליגה הקפריסאית, במדיה רשם 26 הופעות בכל המסגרות, בהן רשם שני בישולים.

עוד קודם לכן, השחקן שיחק גם בבלנשש מהליגה השנייה בפורטוגל, וכן 52 הופעות בנוח הארמנית, בהן כבש שני שערים ובישל עוד שבעה. בנוסף, לשחקן גם 6 הופעות במדי הנבחרת הבוגרת של גינאה ביסאו. 

בתוך כך, באימון הערב תיבחן מידת כשירותם של תמיר ארבל וג'ורג' דיבה שמחלימים מפציעה. אניס פורת עיאש אמור לחזור בשבוע הבא לאימונים. מאמן הכושר דני ביבס מחלים בהדרגה מפציעה קשה בגב ושב השבוע לאימוני הקבוצה אחרי היעדרות של יותר מחודש.

