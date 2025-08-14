יום שבת, 16.08.2025 שעה 14:21
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

ב"ש תערוך טקס לברדה, שלא יעמוד על הקווים

לפני חצי גמר גביע הטוטו מול הפועל ת"א, הדרומיים יכבדו את איש הקבוצה לשעבר, שהדיון על הרחקתו נדחה. המאמן: "בטוח שיהיה מרגש, רוצים לעלות לגמר"

|
אליניב ברדה (ראובן שוורץ)
אליניב ברדה (ראובן שוורץ)

הפועל באר שבע תערוך במוצאי שבת, לפני שריקת הפתיחה למשחק חצי גמר גביע הטוטו מול הפועל תל אביב, טקס לאגדת המועדון ומאמן היריבה כיום, אליניב ברדה.

רגע לפני שריקת הפתיחה למשחק הראשון של העונה באצטדיון "טוטו טרנר", אוהדי באר שבע יעמדו על הרגליים ויקדישו מחיאות כפיים לאנשים שהטביעו חותם במועדון. במרכז האירוע יעמוד ברדה, מאמן ושחקן העבר האגדי ומי שזכה להוביל את הקבוצה להישגים היסטוריים בשנים האחרונות. ברדה יעלה לכר הדשא ויקבל תשורה מיוחדת מטעם המועדון, כהוקרה על תרומתו האדירה.

לצידו, גם מנכ"ל המועדון לשעבר, גיא פרימור, שמשמש כיום באותו התפקיד בהפועל ת”א, שחתום על פרקים משמעותיים בשלוש השנים האחרונות, יקבל מזכרת הוקרה על תרומתו כמנכ"ל המועדון.

המועדון בחר גם להוקיר את אנשי הצוות המקצועי לשעבר, שהצטרפו לאחרונה בהפועל תל אביב: עופר ניר שימש בשנים האחרונות במספר תפקידים במחלקת הדאטה, ובתפקידו האחרון כראש מערך הסקאוטינג ואנליסט ראשי, אביחי קליף ששימש שלוש עונות כאנליסט הקבוצה הבוגרת ודויד סמנייגו גארסיה ששימש כעוזר מאמן בקבוצה הבוגרת ועבד גם כמאמן במחלקת הנוער.

אליניב ברדה בעברו בהפועל באר שבע (מרטין גוטדאמק)אליניב ברדה בעברו בהפועל באר שבע (מרטין גוטדאמק)

בתוך כך, הדיון של ברדה על הרחקתו מול מכבי נתניה נדחה לשבוע הבא, משמע ההרחקה נותרת בעינה והוא לא יוכל לעמוד על הקווים ולהדריך את הפועל ת”א נגד הפועל באר שבע במוצ"ש. במקביל, הוא כן יוכל לקחת חלק בטקס שתערוך באר שבע. עוד לגבי המשחק מול הדרומיים, הפועל תל אביב קיבלה הקצאה נוספת של כ-900 כרטיסים.

ברדה עצמו דיבר על ההתרגשות והציפייה: “אני בטוח שיהיה מאוד מרגש, בשבילי במיוחד, לחזור לטרנר. אמנם זה גביע הטוטו, אבל יהיה מאוד מרגש. זה מקום שתמיד קיבלתי בו חום ואהבה ותמיד ארגיש טוב שאני שם. מצד שני, יש לנו את המטרות שלנו ואנחנו מאוד רוצים לעלות לשלב הבא. עד עכשיו לקחנו שלושה ניצחונות מארבעה משחקים ונרצה להמשיך, זה מבחינתי הכי חשוב”.

גם שחר פיבן, שחקן האדומים, דיבר לקראת ההתמודדות: “התחושות מאוד טובות, עשינו שלב בתים למעט משחק אחד שלא נראינו טוב, היו משחקי הכנה ברמה מאוד גבוה. אנחנו רואים את זה כמשחק הכנה נוסף, כמובן ברמה גבוה מול יריבה חזקה שאנחנו מכבדים ובאים לשחק מולה בשיא הצניעות. המטרה היא לעלות לגמר ונעשה את המקסימום שלנו”.

