יום חמישי, 14.08.2025 שעה 17:01
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'

דויד קופרמן שומר על כושר בשמשון ת"א

המגן השמאלי הישראלי-קולומביאני מתאמן בימים אלו יחד עם שחקני המועדון שבליגה א' כאשר מטרתו להצטרף לליגה בכירה. בעברו שיחק באשדוד ובהפועל ת"א

דויד קופרמן (באדיבות מ.ס אשדוד)
דויד קופרמן (באדיבות מ.ס אשדוד)

ימצא לעצמו קבוצה? כשבועיים ימים שדוד קופרמן, המגן השמאלי בן ה-28, שגדל בבוגוטה, קולומביה, וקיבל אזרחות ישראלית באוגוטס 2022, לנוכח היותו יהודי, מתאמן יחד עם שחקני שמשון פזטל תל אביב מליגה א' דרום, אותה מאמן חי אבייב.

המגן השמאלי, לו ימלאו 29 שנים בנובמבר הקרוב, מחפש בימים אלו להצטרף לקבוצה מליגת העל או מהליגה הלאומית, בכדי להמשיך את מה שעבר כאן בארץ, יחד עם מ.ס. אשדוד והפועל תל אביב בארבע השנים האחרונות, מאז נחת בארץ.

בעונת 2024/25 החולפת היה חלק מעלייתה של הפועל תל אביב מהליגה הלאומית לליגת העל. הוא רשם במדי הקבוצה 22 הופעות והתכבד בשער אחד מול הפועל ראשון לציון, במסגרת המחזור ה-16, בניצחון 0:3 בבלומפילד.

באוגוסט 2022 החל לשחק עם מ.ס. אשדוד במסגרת גביע הטוטו בליגת העל. באותה עת, בעונת 2022/23, רשם 32 הופעות בליגת העל בסך הכל. את עונת 2023/24 פתח עם מ.ס. אשדוד, במדיה רשם תשע הופעות עד מעברו להפועל תל אביב, עמה שיחק 11 משחקים.

בשנת 2017 הגיע לישראל למשחקי המכבייה, כשבמקביל מתאמן הוא בהפועל תל אביב. באותה עת לא הרשים את מוטי איווניר, מי שעמד על הקווים. רק בשנת 2019, כשהיה בן 21, רשם לראשונה הופעה ראשונה בליגה מקצוענית, כשחתם בפורטלזה סאיף הקולומביאנית.

שנתיים לאחר מכן, הצטרף לקבוצת אליאנסה פטרולרה פוטבול קלוב מהליגה הראשונה בקולומביה ולאחר 11 הופעות בלבד, חזר לאיפה שהכל התחיל, למועדון הכדורגל פורטלזה סאיף. מאחוריו 65 הופעות בכדורגל הקולומביאני, לצד שלושה שערים.

