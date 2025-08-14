קריית ים גברה על ראשל"צ בפנדלים ועלתה לגמר

בזמן שהליגה הלאומית תצא לדרך בקרוב, בינתיים קבוצות הליגה מתכוננות לעונה במשחקי גביע הטוטו. בשעה זו משוחקים משחקי הדירוג כאשר מכבי הרצליה פוגשת את מכבי פתח תקווה,ו הפועל עפולה מתמודדת מול מכבי יפו ומ.ס כפר קאסם מול הפועל נוף הגליל. במקביל, הפועל ראשון לציון פוגשת את מ.ס קריית ים לחצי גמר של הגביע.

לחיצות ידיים (שחר גרוס)

הפועל ראשון לציון – מ.ס קריית ים 0:0 (4:3 בתום דו- קרב פנדלים)

במחצית הראשונה שלטו החבורה מעין היין במשחק, אך התקשו למצוא רגל מסיימת והיו חסרי דיוק בפעולות האחרונות מול השער. עם סיום המחצית מאנאמטו אספה שלח כדור שפגע בקורה, ובצד השני גיא סנקר החטיא ברשלנות סמוך לרשת.

במחצית השנייה הצפוניים שלטו במשחק אך התקשו לאיים על הרשת. בלה עם ניסיון מעניין על סף הרחבה שלח כדור ששרק ליד הקורה של אריק ינקו, אך מלבד זה לא הצליחה האורחת לאיים למסגרת. בסיום הזמן החוקי הצביע אמדורסקי אל הנקודה הלבנה, שם כאמור אושר אבו עם בעיטה רעה אפשר לסרוסי לקחת את הכדור, ובעיטות ושלמות של קריית ים הותירו את מתן פלג עם הלחץ עליו, והאחרון שלח את הכדור לשמיים ואת יריבתו אל גמר גביע הטוטו.

מאבק על הכדור (שחר גרוס)

מכבי הרצליה – מכבי פתח תקווה 2:1

מכבי פ”ת שלחה בפתיחה עם לחץ גבוה שלא אפשר למארחת לצאת מהמגננה. בדקה ה-14 היה זה אווסו שמצא את הרשת אחרי שחתך אל תוך הרחבה מימין והכניע את במשטיין. במחצית השנייה גם אלטורי המשיך את המגמה ובבעיטה דומה מצא את החיבורים, אך הפעם השוער התמקם רע ולא זיהה את הבעיטה בזמן. לקראת הסיום הגיב מיזן עם בעיטה חזקה משלו שהותירה את החבורה של אלעד בראון עם המחמאות.

דקה 10, שער! מכבי פ”ת עלתה ל-0:1: אחרי לחץ חזק בפתיחה של המלאבסים, אוסו חתך לאמצע הרחבה ושחרר בעיטה אל תקרת השער של טל בומשטיין.

דקה 67, שער! מכבי פ”ת עלתה ל-0:2: אמיר אלטורי הוביל את הכדור אל עבר הרחבה, חתך שמאלה ושלח בעיטה אדירה לרשת. בומשטיין לא היה מוכן.

דקה 80, שער! מכבי הרצליה צימקה ל-2:1: בן מיזן בעט באומנות מחוץ לרחבה אל החיבורים של מרוק וולף, ונתן תקווה לקראת הסיום לקבוצתו.

הפועל עפולה - מכבי יפו 3:0

המשחק הופסק בשלב מוקדם בשל הפסקת חשמל שהותירה את האצטדיון חשוך, אך לאחר שהמשחק חודש היה זה קינגסלי אינסטנט שמצא את הרשת מקרוב. במחצית השנייה יפו הורידה תחילה מעט את ההילוך, אך המארחת לא ניצלה את הדקות כדי להשוות וראתה תוך שתי דקות את גיל יצחק וסמי אדם בבליץ של התקפות מתפרצות קובעים את תוצאת המשחק.

דקה 2, המשחק נעצר עקב הפסקת חשמל: האורות באצטדיון בעפולה כבו, אביאל לוי הוריד את השחקנים מהדשא.

דקה 14, שער! מכבי יפו עלתה ל-0:1: לאחר שהמשחק חודש, קינגסלי אינסוטנט קיבל כדור רוחב ממנסור בנג’י והמשיך בקלות אל הרשת כאשר ההגנה של עפולה לא קיימת.

דקה 84, שער! מכבי יפו עלתה ל-0:2: גיל יצחק סיים ברשת בתום התקפה מתפרצת.

דקה 87, שער! מכבי יפו עלתה ל-0:3: סמי אדם הצטרף לחגיגה וגלגל גם הוא לרשת כאשר ההגנה של עפולה אובדת עצות.

מ.ס כפר קאסם – הפועל נוף הגליל 1:1 (2:4 בתום דו- קרב פנדלים)

המשחק נוהל בקצב איטי והמחצית הראשונה הסתיימה בתיקו מאופס כאשר שני הצדדים מתקשים לייצר התקפות. השער הראשון הגיע אחרי טעות קשה של דיאלו על סף הרחבה שאיפשרה לאגו באחד על אחד מול השוער לגלגל בקלילות לשער. בדקה ה-64 אמיר יראן השווה בנגיחה, ולקראת הסיום ספג סאועד את האדום שלא שינה במיוחד את המשחקים. בסיום ניצחה נוף הגליל 2:4 בדו-קרב פנדלים, ותחכה למשחק בין הפועל כפר שלם להפועל כפ”ס שיקבע את מיקומה הסופי בין 9 ל-12.דקה 52, שער! מ.ס כפר קאסם עלתה ל-0:1: דיאלו עם טעות קשה איבד את הכדור על סף הרחבה ואיפשר לכריסטיאן אגו לגלגל את הכדור לרשת.

דקה 64, שער! נוף הגליל השוותה ל-1:1: אמיר ריאן נגח את שער השוויון אחרי פתיחה טובה של האורחת.

דקה 92, אדום להפועל כפר קאסם: אדהם סאועד נפל ברחבה אחרי מאבק עם דיאלו, ויטלי בונדרב לא התרשם ושלף כרטיס צהוב על התחזות, סאועד בצהוב שני ירד מהמגרש.